Battlefield 6 olağanüstü satış rakamlarıyla tarihe geçti

Battlefield 6, ABD'de kendi serisinin tüm zamanlardaki en başarılı ve en çok satan oyunu olarak kayıtlara geçti.

Oyun, ABD'de Xbox ve PC platformlarında şu ana kadar 2025 yılının en çok satan video oyunu unvanını kazandı.

Battlefield 6'nın satış hacmi, tüm video oyunu endüstrisi için son üç yılın en yüksek aylık toplam satışını sağlamaya yardımcı oldu.

Battlefield 6 geçen ay satış listelerine adeta damgasını vurdu. Uzun süredir büyük bir sabırsızlıkla beklenen oyun, piyasaya çıktığı gibi olağanüstü bir ilgiyle karşılaştı. Ortaya çıkan son pazar analizleri de bu bilgileri doğruluyor.

VG247’nin haberine göre yeni oyun, Battlefield serisinin ABD’deki en yüksek satışlara ulaşmasına yardımcı oldu. Yapımın aynı zamanda hem Xbox hem de PC’de 2025’in en çok satan oyun olarak zirveye yerleştiği vurgulanıyor.

Battlefield 6 son üç yılın en yüksek aylık satış hacmini yakaladı

BF6’nın satış hacimleri, oyun sektöründe son üç yılda görülen en yüksek aylık toplamı oluşturarak en yeni Call of Duty oyunlarının lansman performansını geride bırakmayı başardı. Yalnızca Ekim 2022’de önceki rekoru kıran Call of Duty: Modern Warfare II’nin gerisinde kaldı.

Bulgular ayrıca Battlefield 6’nın PlayStation’da yılın en çok satan ikinci ürünü olduğunu ve yalnızca Sony’nin platformunda liderliğini koruyan NBA 2K26’nın gerisinde kaldığını gösteriyor.

Nintendo Switch’te de çok satanlar arasında yer alan Pokémon Legends: ZA, aylık listede ikinci sıraya girerek yılın en çok satan fiziksel video oyunu oldu. Fakat bu kısmi sonuç, Nintendo’nun dijital işlem verilerini paylaşmama politikasından kaynaklanıyor.

Ekim ayında listeye yeni eklenen oyunlar arasında yedinci sırada yer alan The Outer Worlds 2, hemen ardından sekizinci sırada Little Nightmares III ve on birinci sırada yer alan Ninja Gaiden 4 yer alıyor. Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Nintendo platformlarında altıncı sıraya ulaşmasına rağmen genel ilk 20’ye giremedi.

Donanım sektöründe harcamalar, esas olarak diğer konsolların doğal düşüşünü telafi eden Nintendo Switch 2’nin piyasaya sürülmesiyle sağlanan destek sayesinde yıllık yüzde 36 artarak 351 milyon dolara ulaştı.

Yeni platformun satışları Ekim ayında yaklaşık 328 bin adede ulaştı. Cihazın orijinal Nintendo Switch’in lansman rakamlarını yüzde 68 ve PlayStation 4’ün elindeki önceki rekoru yüzde 3 oranında geçmesini sağladı.

Yeni donanımın başarısı, diğer konsolların düşüşüyle ​​tezat oluşturuyor. Önceki Nintendo Switch modeli bir önceki yıla göre yüzde 52 düşerken, Xbox Series X/S için yüzde 37 ve PlayStation 5 için yüzde 22’lik bir düşüş yaşandı.

Donanım, içerik ve aksesuarlara yapılan harcamalar, Battlefield 6’nın mobil sektörün ve yeni hibrit konsolun önemli katkıları sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 3’lük genel bir artışla 4,9 milyar dolara ulaştı.

