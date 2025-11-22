Nothing Phone (3), Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 güncellemesini aldı: İşte yenilikler

Reklam

Nothing, merakla beklenen Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi Nothing OS 4.0'ı uzun süren Beta sürecinin ardından ilk olarak Phone (3) modeline sundu.

Yeni sürüm, Canlı Güncellemeler ve gelişmiş ekstra karanlık mod gibi genel iyileştirmelerin yanı sıra, Phone (3) için daha derin Glyph kontrolleri ve yeni animasyonlar getiriyor.

Ayrıca sistem genelindeki hareketler ve haptik geri bildirimler, daha akıcı ve dokunsal bir kullanıcı deneyimi yaratmak amacıyla yeniden tasarlandı.

Teknoloji dünyasının dikkat çeken oyuncularından Nothing, yeni büyük yazılım güncellemesini resmen dağıtıma çıkardı. Uzun süreli Beta test aşamasının ardından kullanıcılara ulaşmaya başlayan Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0, öncelikle şirketin amiral gemisi cihazı Nothing Phone (3) için yayınlandı.

Diğer Nothing ve CMF markalı cihazların ne zaman güncelleme alacağına dair firma tarafından şu an için kesin bir tarih verilmedi.

Nothing OS 4.0 özellikleri, neler sunuyor?

GSMArena sitesinin haberine göre, güncelleme özellikle Nothing Phone (3) modeline özel bazı önemli geliştirmeler içeriyor:

Daha derin Glyph kontrolleri: Cihazın arka yüzündeki kendine has aydınlatma sistemi olan Glyph’e yönelik kontroller daha detaylı hale getirildi.

Gelişmiş cep modu: “Cep Modu” daha hassas çalışacak şekilde elden geçirildi.

Yeni Glyph oyuncakları: “Kum Saati” ve “Ay Döngüsü” adında yeni Glyph animasyonları kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Ayna selfie iyileştirmesi: Ayna selfie çekimlerinde, artık çekilen fotoğrafın orijinal hali de Galeri uygulamasına ek bir görsel olarak kaydedilebiliyor.

Nothing OS 4.0’ın diğer cihazlarla da paylaşılacak genel yenilikleri ise arayüz ve işlevsellik açısından önemli iyileşmeler getiriyor. Söz konusu yenilikler ise şöyle:

Glyph Arayüzü ile canlı güncellemeler: Gerçek zamanlı yolculuk, teslimat ve zamanlayıcı bilgilerini doğrudan ekrana ve Glyph Arayüzüne taşıyan “Canlı Güncellemeler” özelliği eklendi. Android 16’nın Canlı Güncellemeler özelliğini destekleyen tüm uygulamalar, Nothing’in kendine özgü Glyph İlerleme özelliğini de otomatik olarak destekleyecek. Böylece, bir uygulamayı açmaya gerek kalmadan ilerlemeyi anında takip etmek mümkün hale geliyor.

Geliştirilmiş ekstra karanlık mod: Siyah tonlarını derinleştiren, kontrastı artıran ve sistem genelinde güç tüketimini azaltan bir “ekstra karanlık modu” sunuluyor. Bildirimler, Hızlı Ayarlar ve Uygulama Çekmecesi’nde özellikle düşük ışıkta konfor ve görünürlük artırılıyor.

Karanlık Mod, Essential Space ve Başlatıcı gibi şirketin birinci taraf uygulamalarına kadar uzanıyor, ilerleyen süreçte daha geniş entegrasyon hedefleniyor.

Ses sınırlarında dokunsal geri bildirim: Ses seviyesi ayarlanırken, maksimum ve minimum noktalarda ince bir titreşimli geri bildirim (haptik) ortaya çıkıyor.

Akıcı uygulama açma/kapatma animasyonları: Uygulama açılış ve kapanışları daha akıcı ve sürükleyici bir his verecek şekilde geliştirildi.

Bütün bunlara ek olarak kullanıcıların ana ekran düzenlerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yeni özellikler de eklendi:

Daha fazla widget boyutu: Hava Durumu, Adımsayar ve Ekran Süresi için yeni 1×1 ve 2×1 boyutlar, en önemli bilgileri minimal bir alanda yüzeye çıkarmayı sağlıyor.

Pop-up view: Kullanıcılar artık aynı anda iki kayan uygulamayı açabiliyor ve basit hareketlerle aralarında geçiş yapabiliyor. Alttan yukarı kaydırma ile küçültme veya aşağı çekme ile tam ekrana genişletme işlemleri yapılabiliyor.

Gizli simgeler: Ana ekran düzenini temiz tutmak için herhangi bir uygulama, Uygulama Çekmecesi’nde gizlenebilirken, kaydırma hareketiyle erişim sürdürülüyor.

Nothing OS 4.0 güncellemesi, diğer tüm yazılım güncellemelerinde olduğu gibi kademeli olarak yayınlanacak. Eğer Nothing Phone (3) cihazınıza bildirim gelmediyse, Ayarlar uygulamasını açıp düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.