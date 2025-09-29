Electronic Arts astronomik fiyatla Suudi Arabistanlı yatırım fonuna satıldı

Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık bir anlaşmayla el değiştirdi.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners'tan oluşan bir konsorsiyum, ünlü oyun şirketini satın aldı.

Bu işlem, tarihteki en büyük nakit satın alma olarak kayıtlara geçti.

Electronic Arts, Suudi Arabistan bağlantılı bir yatırımcı grubu tarafından satın alındı. Son günlerde bir söylenti olarak internette kulaktan kulağa dolaşan dedikoduların gerçek olduğu resmen doğrulandı. Oyun devi, bir yatırımcı konsorsiyumu tarafından 55 milyar dolar karşılığında satın alındı.

Bunlar arasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (SWIF), Silver Lake ve Affinity Partners da yer alıyor. Tamamı nakit işlemle satılıyor. Şirketin her hissesi ayrı ayrı 210 dolar olarak değerlendi ve bu değer her hissedar için yüzde 25 primle birlikte geliyor.

Yatırım fonunun, mevcut ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner tarafından kontrol edildiği göz önüne alındığında, Affinity Partners’ın anlaşmaya dahil olması da dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

Suudi Arabistanlı yatırım fonu daha önce Electronic Arts’ın yüzde 9,9 hissesine sahipti. Fakat bu konsorsiyum şu anda ünlü oyun geliştiricisinin tamamına sahip konumda. Bu satın alım hamlesi EA’nın derhal borsadan çıkmasına ve resmi faaliyetlerinin son gününün 25 Eylül 2025 olmasına neden olacak.

Bu satın alma, popüler futbol oyunu EA Sports FC 26’nın piyasaya çıkışı ve Electronic Arts’ın serinin tarihindeki en büyük yatırımı olan Battlefield 6’nın yayınlanmaya hazırlandığı sırada gerçekleşti. Öte yandan bu dikkat çekici hamlenin, özel bir kuruluş tarafından yapılan tarihteki en büyük nakit satın alma işlemi olduğunu da ekleyelim.

EA tarihi bir anlaşmayla el değiştirdi

Electronic Arts CEO’su Andrew Wilson bu satın alma işleminin, şirketin küresel arenada daha hızı hareket etmesine yardımcı olacağını söyledi. Aynı zamanda yeni fırsatların kilidini açacağını da belirtti:

“EA’deki yaratıcı ve tutkulu ekiplerimiz, yüz milyonlarca hayrana olağanüstü deneyimler sundu, dünyanın en ikonik fikri mülkiyetlerinden bazılarını oluşturdu ve şirketimiz için önemli bir değer yarattı. Bu an, olağanüstü çalışmalarının güçlü bir takdiridir. İleriye baktığımızda eğlence, spor ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya ve yeni fırsatların kilidini açmaya devam edeceğiz. Ortaklarımızla birlikte, gelecek nesillere ilham verecek dönüştürücü deneyimler yaratacağız. İnşa ettiğimiz gelecek konusunda her zamankinden daha enerjik hissediyorum.”

Şirketin yapısında ne gibi değişiklikler yapılacağı ya da satın almanın işten çıkarmalar veya personel kesintileriyle birlikte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok.

Suudi Arabistan’ın petrole olan tarihsel bağımlılığından kurtulmaya çalışmak için son dönemlerde spor ve oyunlara yatırım yaptığı biliniyor. Hükümet, uluslararası imajını yeniden şekillendirmenin bir yolu olarak böyle bir strateji izliyor.