EA Sports FC 26: Duvar gibi savunma için en iyi defans oyuncuları

Reklam

EA Sports FC 26 oyununda yer alan en iyi defans oyuncuları hangileri? Kariyer ya da Ultimate Team modu için güçlü bir takım kurmak istiyorsanız, futbolun temel mantalitelerinden biri olan “atanınla tutanın iyi olacak” düsturunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu bağlamda takımınızı gole karşı savunacak duvar gibi stoperlere ihtiyacınız var.

Takımın iskeletini oluşturan defans oyuncuları, adeta kale önündeki sigortalar olarak yeşil sahada boy gösteriyor. Sizler için FC 26’daki en iyi defans oyuncularını bir araya getirdiğimiz bu listede, geçen sezon olağanüstü performansıyla harikalar yaratarak reytinglerini yükselten bazı isimler yer alıyor. Öte yandan senelerdir zirveyi bırakmayan tanıdık yüzler de karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Reklam

FC 26’nın en iyi stoperleri ile ilgili sizleri bilgilendirdiğimiz bu içerik, özellikle de çevrimiçi modlarda kadro kurma stratejinizi baştan aşağı değiştirebilir. Santraforlara nefes aldırmak istemeyen ve oyunu geriden kurmayı hayal edenler için bu isimler adeta elmas değeri taşıyor.

Reyting puanına göre FC 26’daki en iyi defans oyuncuları

Popüler futbol oyunu FC 26’da en iyi stoperler listesi ile karşınızdayız. Kadın/Erkek futbolu karışık olmak üzere oyundaki en güçlü defans oyuncuları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Sıra Oyuncu Kulüp Lig Uyruk Puan (OVR) 1 Virgil van Dijk Liverpool Premier League Hollanda 90 2 Mapi León FC Barcelona Liga F Moeve İspanya 89 3 Irene Paredes FC Barcelona (Olası) Liga F (Olası) İspanya 88 4 Gabriel Magalhães Arsenal Premier League Brezilya 88 5 Marquinhos Paris Saint-Germain Ligue 1 Brezilya 87 6 Alessandro Bastoni Inter Serie A İtalya 87 7 Jonathan Tah Bayern Münih Bundesliga Almanya 87 8 William Saliba Arsenal Premier League Fransa 87 9 Leah Williamson Arsenal Barclays WSL İngiltere 87 10 Millie Bright Chelsea Barclays WSL İngiltere 87

Not: Tabloda yer alan oyuncular, FC 26’daki resmi reyting puanlarına göre sıralanmıştır.

1. Van Dijk (90 puan)

Genel Reyting (OVR): 87 puan

87 puan Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: Chelsea / Barclays WSL

Chelsea / Barclays WSL Uyruk: İngiltere

İngiltere Yaş: 32

32 Tercih Ettiği Ayak: Sağ

Sağ Boy/Kilo: 178 cm / 76 kg

178 cm / 76 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

EA Sports FC 26 en iyi defans oyuncuları listemizin bir numaralı ismi, Liverpool’un tecrübeli kaptanı Virgil van Dijk oluyor. Pek çok futbol tutkununa göre “dünyanın en iyi stoperi” olarak anılan Hollandalı yıldız, etkileyici fiziksel gücü, hava hakimiyeti, defansif zekası ve lider karakteriyle fark yaratıyor.

Van Dijk’ın oyundaki PlayStyle+ özelliği Blok+ olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra Hava Hakimi, Lider ve Uzun Topa Pas gibi yetenekler de taşıyor. 1’er kez UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası kazanan oyuncu, ayrıca 2019-20 sezonunda Liverpool’un 30 yıl sonraki ilk Premier Lig şampiyonluğunda temel taşlardan bir tanesiydi.

Takımına yalnızca bir stoper değil, aynı zamanda bir lider karakter arayanlar için mükemmel bir tercih olacak Van Dijk, şu anda Liverpool’un yanı sıra Hollanda milli takımında da kaptanlık bandını takıyor.

2. Mapi León (89 puan)

Genel Reyting (OVR): 89

89 Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: FC Barcelona / Liga F Moeve (İspanya Kadınlar Ligi)

FC Barcelona / Liga F Moeve (İspanya Kadınlar Ligi) Uyruk: İspanya

İspanya Yaş: 30

30 Tercih Ettiği Ayak: Sol

Sol Boy/Kilo: 170 cm / 58 kg

170 cm / 58 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

FC 26’da en iyi defans oyuncuları arasında gösterilen María Pilar León Cebrián, Barcelona formasıyla önemli başarılara imzasını attı. Mükemmel top tekniği, pas yeteneği ve defansif zekasıyla dikkatleri üzerine çeken stoperin PlayStyle+ özelliği Pinged Pas olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Uzun Topla Pas, Blok ve Sezgili yeteneklerini de barındırıyor.

2017’de Real Zaragoza’dan FC Barcelona’ya transfer olan isim, şu anda altın çağını yaşayan kulübün kilit isimlerinden bir tanesi olarak biliniyor. 3 kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gören oyuncu, yine çok sayıda İspanya Liga F, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Birden fazla defa UEFA Yılın Takımı ve FIFA FIFPro Kadınlar Dünya 11’ine seçilen oyuncu, yine çok sayıda UEFA Yılın Kadınlar Şampiyonlar Ligi Savunmacısı ödülü elde etti.

3. Gabriel Magalhães (88 puan)

Genel Reyting (OVR): 88

88 Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: Arsenal / Premier League

Arsenal / Premier League Uyruk: Brezilya

Brezilya Yaş: 27

27 Tercih Ettiği Ayak: Sol

Sol Boy/Kilo: 190 cm / 87 kg

190 cm / 87 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

Arsenal’in güçlü stoperi Gabriel Magalhães, 88 genel reyting ve 89 Kariyer modu potansiyeliyle karşımıza çıkıyor. Brezilyalı başarılı oyuncu, özellikle de fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve defansif kararlılığıyla adından söz ettiriyor. Yıldız isim Hava Hakimi+ PlayStyle+ özelliğini destekliyor.

Gabriel, FC 26 oyununda en iyi defans oyuncuları arasında boy gösteriyor. 2020 yılından bu yana Arsenal savunmasının vazgeçilmez parçalarından bir tanesi haline gelen isim, 1 kez FA Community Shield kupası kazandı. Öte yandan Premier Lig’de en çok süre alan ve en istikrarlı stoperlerden biri olarak biliniyor.

4. Irene Paredes (88 puan)

Genel Reyting (OVR): 88

88 Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: FC Barcelona / Liga F Moeve (İspanya Kadınlar Ligi)

FC Barcelona / Liga F Moeve (İspanya Kadınlar Ligi) Uyruk: İspanya

İspanya Yaş: 34

34 Tercih Ettiği Ayak: Sağ

Sağ Boy/Kilo: 178 cm / 67 kg

178 cm / 67 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

FC 26’daki en iyi defanslar arasında dördüncü basamaktan karşımıza çıkan Irene Paredes, özellikle de muazzam pozisyon alma, top kesme ve fiziksel güç yetenekleriyle öne çıkıyor. Barcelona ve İspanya Milli Takımı’nın tecrübeli stoperinin PlayStyle+ özelliği Güçlü+ olarak vurgulanıyor.

Athletic Bilbao, PSG ve şu anda FC Barcelona gibi büyük kulüplerin formasını giyen Paredes, Barça ile 2 defa UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Çok sayıda ulusal lig şampiyonluğu da elde eden isim, aynı zamanda 2023’te İspanya milli takımıyla FIFA Kadınlar Dünya Kupası şampiyonu oldu ve turnuvada takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

FIFA FIFPro Kadınlar Dünya 11’i listesine birden fazla kez girmeyi başaran Paredes, ayrıca PSG formasıyla 2020-21 sezonu performansıyla UEFA Yılın Kadınlar Şampiyonlar Ligi Savunmacısı ödülüne layık görüldü.

5. Alessandro Bastoni (87 puan)

Genel Reyting (OVR): 87

87 Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: Lombardia FC (Inter) / Serie A Enilive (İtalya 1. Ligi)

Lombardia FC (Inter) / Serie A Enilive (İtalya 1. Ligi) Uyruk: İtalya

İtalya Yaş: 26

26 Tercih Ettiği Ayak: Sol

Sol Boy/Kilo: 190 cm / 75 kg

190 cm / 75 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

Inter’in genç yeteneği Alessandro Bastoni, Kariyer modunda 89 potansiyele sahip. Sol ayaklı stoper oyuncusunun öne çıkan yetenekleri arasında ayakta müdahale, top kesme, pas, hız ve dribbing yer alıyor. Desteklenen PlayStyles özellikleri arasında Blok, Uzun Topla Pas ve Pinged Pas bulunuyor.

Inter formasıyla 2 defa Serie A şampiyonluğu gören Bastoni, ayrıca 2 kez İtalya Kupası ve 3 kez İtalya Süper Kupası kaldırdı. Ayrıca İtalyan takımıyla 2021 yılında Avrupa Şampiyonluğu gördü. FC 26 oyunundaki en iyi defans oyuncuları sıralamasında öne çıkan yıldız isim, genç ve sağlam bir stoper arayanlar için öne çıkan seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor.

6. Marquinhos (87 puan)

Genel Reyting (OVR): 87

87 Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: PSG / Ligue 1 McDonald’s (Fransa 1. Ligi)

PSG / Ligue 1 McDonald’s (Fransa 1. Ligi) Uyruk: Brezilya

Brezilya Yaş: 31

31 Tercih Ettiği Ayak: Sağ

Sağ Boy/Kilo: 183 cm / 75 kg

183 cm / 75 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 3 Yıldız

Paris Saint-Germain (PSG) takımının efsane isimlerinden biri olan Marquinhos, FC 26’daki en iyi defans oyuncuları listesinde altıncı basamaktan karşımıza çıkıyor. Brezilyalı yıldızın öne çıkan yetenekleri arasında uzun pas, top kesme, ayakta müdahale ve hız gibi nitelikler yer alıyor. PlayStyle+ özellikleri arasındaysa Top Kesici+ yeteneği karşımıza çıkıyor.

2013’ten bu yana formasını giyindiği PSG’de sayısız başarıya imza atan Marquinhos, 10 kez Ligue 1 Şampiyonluğu, 8 kez Fransa Kupası, 6 kez Fransa Lig Kupası, 10 kez Fransa Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve ayrıca 1 kez de UEFA Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı. Dolayısıyla defans hattınıza tecrübeli bir isim eklemek istiyorsanız, muhtemelen en doğru seçenektesiniz…

7. Leah Williamson (87 puan)

Genel Reyting (OVR): 87

87 Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Alternatif Mevkiler: MDO (Merkez Defansif Orta Saha)

MDO (Merkez Defansif Orta Saha) Takım/Lig: Arsenal / Barclays WSL (İngiltere Kadınlar Süper Ligi)

Arsenal / Barclays WSL (İngiltere Kadınlar Süper Ligi) Uyruk: İngiltere

İngiltere Yaş: 28

28 Tercih Ettiği Ayak: Sağ

Sağ Boy/Kilo: 170 cm / 57 kg

170 cm / 57 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

EA Sports FC 26 oyunundaki en iyi defans oyuncuları arasında yer alan Leah Williamson, kadın futbolunun tecrübeli stoperlerinden biri olarak tanınıyor. Yüksek reaksiyon, top kontrolü, kayarak müdahale, uzun/kısa pas noktalarında da başarılı olan ismin PlayStyle+ özelliği Sezgili+ olarak karşımıza çıkıyor.

Altyapı döneminden bu yana Arsenal forması giyen Williamson, kırmızı-beyazlı formayla 1 kez FA Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu ve 2’şer kez Kadınlar FA Cup ve Kadınlar WSL Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Ayrıca İngiltere’nin zafere ulaştığı UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda takımın kaptanlık bandını taktı.

8. William Saliba (87 puan)

Genel Reyting (OVR): 87

87 Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: Arsenal / Premier League

Arsenal / Premier League Uyruk: Fransa

Fransa Yaş: 24

24 Tercih Ettiği Ayak: Sağ

Sağ Boy/Kilo: 193 cm / 85 kg

193 cm / 85 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

Arsenal ekibinin başarılı stoperi William Saliba, 87 genel reyting puanının yanı sıra Kariyer modunda 89 potansiyele sahip. En güçlü özelliği ayakta müdahale olan defans oyuncusu, Sezgili+, Uzun Topla Pas ve Yakın Markaj gibi PlayStyle+ özellikleri içeriyor.

Arsenal’in savunma hattının temel taşlarından biri olan Saliba, 2023 yılında FA Community Shield kupasını kazandı. Aynı zamanda 2021-22 sezonunda kiralık forma giyindiği Marsilya’da Ligue 1 Yılın Genç Oyuncusu (UNFP) seçildi ve UNFP Ligue 1 Yılın Takımı listesinde yer aldı.

9. Jonathan Tah (87 puan)

Genel Reyting (OVR): 87

87 Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: FC Bayern München / German 1. Bundesliga

FC Bayern München / German 1. Bundesliga Uyruk: Almanya

Almanya Yaş: 29

29 Tercih Ettiği Ayak: Sağ

Sağ Boy/Kilo: 195 cm / 94 kg

195 cm / 94 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

Kariyerinin büyük kısmını Bundesliga’da geçiren Jonathan Tah, FC 26’daki en iyi defans oyuncuları arasında kabul ediliyor. Güç, ayakta müdahale, defansif farkındalık, kafa isabeti ve zıplama gibi konularda avantajlı olan tecrübeli yıldız, takımınız için aradığınız o stoper olabilir.

Başarılı oyuncu, Bayer Leverkusen tarihinin namağlup Bundesliga şampiyonluğu kazanan kadrosunun kilit isimlerinden bir tanesi olarak değerlendiriliyor. Şu anda Bayern Münih formasını terleten yıldız, yüksek sezgi ve hassas kafa vuruşu gibi PlayStyle+ özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

10. Millie Bright (87 puan)

Genel Reyting (OVR): 87 puan

87 puan Konum: Stoper (STP)

Stoper (STP) Takım/Lig: Chelsea / Barclays WSL

Chelsea / Barclays WSL Uyruk: İngiltere

İngiltere Yaş: 32

32 Tercih Ettiği Ayak: Sağ

Sağ Boy/Kilo: 178 cm / 76 kg

178 cm / 76 kg Zayıf Ayak / Beceri Hareketleri: 3 Yıldız / 2 Yıldız

Kadın futbolunun önde gelen stoper oyuncularından biri olan Millie Bright, yüksek reyting oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hava topu mücadelelerinde son derece başarılı olan isim, aynı zamanda birebir müdahalelerde de güçlü bir hamle olarak değerlendiriliyor.

2014 yılından bu yana Chelsea forması giyen Bright, EA Sports FC 26 oyununda en iyi defans oyuncuları arasında yer alıyor. Yıldız oyuncu, akımın en uzun soluklu yıldızlarından biri olarak 6 kez Süper Lig ve 4 kez FA Women’s Cup şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2022 EURO Kadınlar Avrupa Şampiyonasında tarihi zaferin kilit faktörlerinden biri arasında yer aldı.

EA Sports FC 26’da Türkiye Süper Lig’deki en iyi defans oyuncuları

Kariyer modu ya da Ultimate Team’de Trendyol Süper Lig’den bir defans oyuncusuna ihtiyaç duyuyorsanız, reyting oranıyla öne çıkan bazı isimlerden söz etmekte fayda var. Şu anda Türkiye ligindeki en yüksek reytingli stoper, 82 OVR ile Galatasaraylı Davinson Sánchez olarak karşımıza çıkıyor. Stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayan Wilfred Singo ise 80 reytinge sahip.

FC 26 oyunundaki en iyi Türk defans oyuncuları arasında ise yine Galatasaray’dan bir isim zirvenin sahibi oluyor. Takım kaptanı Abdülkerim Bardakçı, 80 genel reyting puanına sahip. Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, 77 OVR ile karşımıza çıkıyor.

FC 26’da daha güçlü bir savunma için dikkat edilmesi gerekenler

Oyunda başarılı bir savunma hattı oluşturabilmek için yalnızca yüksek reytingli oyunculara değil, aynı zamanda birtakım taktiklere de ihtiyacınız var. Örneğin defans hattıyla orta saha arasındaki dengenin hassasiyetle korunması gerektiği, kontra ataklardan kolay pozisyon vermemek adına diziliş ve talimatlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

Örneğin defans hattı derinliği için genelde 40 ila 60 arası bir değer öneriliyor. Daha yüksek bir seçenek, defans çizgisini agresif bir şekilde ileri iterek sizi olumsuz bir noktaya sürükleyebilir. Öte yandan olası risklere karşı savunma stilinizi Dengeli ya da Geriye Çekil olarak belirleyebilirsiniz.

Bu noktada diziliş de büyük bir rol oynuyor. Sağlam bir defans oluşturmak isteyenler için genellikle orta sahada güçlü bir çift pivot, yani iki defansif orta sahayla oynamanız tavsiye ediliyor. Bunun için 4-2-3-1 (Geniş/Dar) veya 4-4-2 (Düz) gibi dizilişler öne çıkıyor.

Sonuç

EA Sports FC 26 oyununda yer alan en iyi defans oyuncuları ile ilgili sizlere 10 yıldız isimden oluşan kapsamlı bir rehber hazırladık. Bu yıldızlar arasında ihtiyaç duyduklarınızı kadronuza katarak takımınızı zirveye taşıyabilirsiniz.

Bu isimlerden bazıları fiziksel güç ve hava hakimiyeti arayan oyuncular için öne çıkarken, bazılarıysa teknik becerileri sayesinde oyun kurucu rolü de üstlenebiliyor.

Modern futbolun gerekliliklerinden biri haline gelen çok yönlülüğü de barındıran bu tecrübeli stoperler, Ultimate Team ya da Kariyer modu gibi seçeneklerde ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilir. Size kalan tek şey, hangi ismin kadronuz için aranılan oyuncu olduğunu doğru bir şekilde saptamak olacak.

Son olarak EA Sports FC 26 en iyi takımlar listemize de göz atabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

FC 26’da en yüksek puanlı stoper oyuncusu hangisi? Oyunda en yüksek genel reyting oranına sahip olan stoper oyuncusu, 90 OVR ile Liverpool ve Hollanda milli takımının kaptanı Virgi van Dijk olarak karşımıza çıkıyor. FC 26’daki en iyi kadın stoperler hangileri? Oyunda yer yüksek reyting puanına sahip kadın stoper oyuncuları arasında 89 OVR ile Mapi León (FC Barcelona) ve 88 OVR ile Irene Paredes (FC Barcelona) yer alıyor. FC 26’daki en hızlı ve yetenekli stoperler hangileri? Savunma hattında hız ve tempo arayanlar, Marquinhos (78 Hız) ve William Saliba (77 Hız) gibi isimlere yönelebilir. Bu oyuncular, listede yer alan en hızlı defanslar olarak karşımıza çıkıyor. FC 26’da fiziksel mücadeleler için en güçlü defanslar hangileri? FC Barcelona’dan Irene Paredes ve Arsenal’den Gabriel Magalhães, birebir mücadelelerde ekstra güç sağlayan Güçlü+ PlayStyle+ özelliğini bünyesinde barındırıyor. FC 26’da en iyi oyun kurucu defans oyuncuları hangileri? Başarılı oyun kurma yeteneğiyle öne çıkan isimler arasında Mapi León (79 Pas) ve Alessandro Bastoni (75 Pas) ile Leah Williamson (73 Pas) yer alıyor. Bu oyuncular, pas isabeti ve uzun top konusunda etkili isimler olarak biliniyor. Ultimate Team’de en iyi bütçe dostu stoperler hangileri? 87 puana sahip olan William Saliba ve Alessandro Bastoni, oyunun Ultimate Team modunda iyi bir yatırım ve başlangıç planı oluyor. Her iki isim de hem genç, hem de yüksek potansiyel barındırıyor. Kariyer Modu için yüksek potansiyelli (POT) stoperler hangileri? Ultimate Team modunda olduğu gibi Kariyer modunda da en yüksek potansiyelli isimler yine William Saliba ve Alessandro Bastoni olarak karşımıza çıkıyor. İki yıldız isim de 89 potansiyel taşıyor. Bu sayede takımınız için uzun vadeli kaliteli yatırımlar olarak görülüyor.