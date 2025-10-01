Spotify Türkiye’den fahiş zam: Abonelik ücretleri yüzde 66 arttı

Spotify Türkiye, abonelik ücretlerine yüzde 66 oranında zam getirdi.

Ekim ayından itibaren platform, 60 TL'lik "Bireysel" paketini 99 TL'ye çıkardı.

Daha önceki fiyatı 33 TL olan "Öğrenci" paketiyse 55 TL'ye yükseldi.

Spotify Türkiye bugün abonelik ücretleri için yüzde 66 oranında büyük bir zam yaptı. Dijital platformlarda artan maliyetler ve ülkemizde hareketliliğini sürdüren döviz kuru nedeniyle fiyat artışı kaçınılmaz oldu. Milyonlarca kullanıcıya hitap eden popüler müzik uygulaması, bu kararla birlikte tepki topladı.

Platform yeni fatura döneminden itibaren kullanıcılara bu fiyat artışını yansıtmaya başlayacak. Spotify’da yer alan Bireysel, Öğrenci, Aile ve Duo paketlerinin tamamı bu zamdan etkilenecek. Peki ya Spotify’ın güncel fiyatları ne kadar? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Ağustos ayında zam sinyalleri gelmişti

Ağustos ayında Spotify, Avrupa ve Asya-Pasifik dahil birçok bölgede Premium abonelik ücretlerine zam yapacağını söylemişti. Dikkat çeken bu haber sonrası zamdan Türkiye’nin de etkilenme olasılığının yüksek olduğu konuşuluyordu.

Şirket, ABD’de fiyatlarını Eylül ayından itibaren Premium bireysel abonelik için 10.99 Euro’dan 11.99 Euro’ya yükseltmeye başladı. Şimdi ne yazık ki beklenen gelişme yaşandı ve Türkiye’deki güncel fiyatlar da açıklandı.

Spotify Türkiye abonelik fiyatları (2025) ne kadar?

Spotify’ın standart paketi olan Bireysel seçeneği daha önce 60 TL’den sunulurken, yeni zamla birlikte 99 TL’ye yükseliyor. 33 TL’lik Öğrenci paketinin fiyatı ise 55 TL’ye çıkmış durumda.

Aile paketi kullanıcıları daha önce bu seçeneğe 100 TL’den erişebilirken, güncel fiyatı 165 TL’ye ulaşıyor. Son olarak 80 TL’lik Duo paketi ise şu anda 135 TL fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Spotify güncel abonelik ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

Paket Eski fiyat Yeni fiyat Bireysel 60 TL 99 TL Öğrenci 33 TL 55 TL Aile 100 TL 165 TL Duo 80 TL 135 TL

Zam sonrası abonelik iptali nasıl yapılır?

Spotify’a gelen zamdan sonra birçok kullanıcı sosyal medya üzerinden platforma yönelik tepkilerini dile getirmeye başladı. Bazı kullanıcılar eli daha da artırarak, mevcut aboneliklerini sona erdirmeyi düşündüklerini bile söyledi.

Spotify abonelik iptali için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanıyor:

Öncelikle bilgisayar ya da telefonunuzun internet tarayıcısından https://www.spotify.com/tr-tr/account adresini ziyaret edin. Kullanıcı adı ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapın. “Ayarlar” girin. Sayfayı aşağı doğru kaydırın ve “Abonelik” seçeneğine gelin. Mevcut Premium planınızın yanında yer alan “Planı Değiştir” butonuna basın. En altta yer alan “Premium’u iptal et” seçeneğine tıklayın.

Bu adımları sırasıyla takip ettikten sonra artık siz de kısıtlı seçeneklere sahip olan ücretsiz Spotify paketine geçiş yapacaksınız.