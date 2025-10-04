Çarşamba “Sinema Günü” ilan edildi: Biletler 120 TL olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemaseverler için yıl sonuna kadar geçerli olacak önemli bir kampanya duyurdu.

Çarşamba günleri "Sinema Günü" olarak belirlendi.

Çarşambaları anlaşmalı tüm salonlarda bilet fiyatlarının 120 TL'den sunulacağı açıklandı.

Dünya genelinde sinema salonları, özellikle de Koronavirüs sonrasında büyük bir çöküntüye uğradı. Bununla birlikte Türkiye’deki ekonomik şartlar da izleyicilerin salonlardan kopmasında etkili oldu. Dijital platformların hızla yükseldiği bu dönemde beyaz perdede film izlemek artık daha sınırlı bir kitlenin sürdürdüğü bir alışkanlığa dönüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 2025-26 kültür sanat sezonuna dair programda önemli bir açıklamayla karşımıza çıktı. Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar sinemaseverlerin salonlarda daha fazla film izleyebilmesi için önemli bir kampanya başlattıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sinemaya önemli destek

“Türkiye Sinema Festivali’ne 75 ildeki 257 sinema işletmesi katıldı. 1500 salonda gösterilen 20 binden fazla seansa 780 bin seyirci geldi ve önemli bir rekora imza atıldı. Bunu tüm zamanların eylül ayı sinema rekoru olarak nitelendirebiliriz” diyerek dikkat çekici başarının altını çizen Bakan Ersoy, sinema tutkunları için sevindirici bir gelişme paylaştı.

Bakan Ersoy, 2025 yılının sonuna kadar tüm Çarşamba günlerinin “Sinema Günü” olacağını açıkladı. TRTHaber’e göre kampanyaya dahil olan tüm sinema salonları, Çarşambaları bütün filmleri 120 TL bilet fiyatı ile izleyicilere sunacak.

Bakan Ersoy’un açıklamasına göre son yirmi yılda proje destekleri için saklanan kaynak yalnızca miktar açısından değil, aynı zamanda proje başına düşen ortalama destek tutarı konusunda da ciddi bir artışa imza attı:

“2005’te 204 projeye 16 milyonun biraz üstünde destek verirken, bu rakamı 2024 yılı itibarıyla 408 projede neredeyse 382 milyon liraya çıkarttık. 2025’te ise şimdiden 362 proje destek almaya hak kazandı. Bu projelere yaklaşık 470 milyon lira tutarında destek sağlanacak. Geldiğimiz noktada 2005’e göre proje bazında yüzde 77 artış sağlamış durumdayız.”

Kültür ve Turizm Bakanı son olarak sinemanın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda kültürel diplomasi ve ulusal temsil gibi stratejik bir anlama evrilmeye başladığını belirtti:

“Sinemamız artık sadece eğlence aracı değil, kültürümüzü, kimliğimizi ve hikayelerimizi dünyaya anlatan en güçlü platformlarımızdan biridir. Amacımız, bu başarıları daha da ileri taşımak, Türk sinemasını küresel ölçekte markalaştırmak ve genç sinemacılarımıza uluslararası sahnelerde daha fazla alan açmaktır.”

Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen hafta Google’ın üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Türkiye’nin dijital tanıtım markası GoTürkiye’nin geleceği masaya yatırıldı.