Discord kullanıcıları dikkat: Müşteri hizmetleri sağlayıcısı hacklendi

Discord, üçüncü taraf müşteri hizmetleri sağlayıcısının hack saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Şirket, "sınırlı sayıda kullanıcının" bu saldırıdan etkilendiğini bildirdi.

Saldırıdan etkilenen kullanıcıların bazı özel verileri ele geçirildi.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Discord, özellikle de oyuncu ve kalabalık topluluklar için eğlenceli bir mecra olarak anılıyor. Fakat ne yazık ki platform, bu kez skandal bir olayla gündeme geldi. Şirket, üçüncü taraf müşteri hizmetleri sağlayıcısının bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Endişe verici bu olayda Discord’un doğrudan kendi sistemlerine yönelik bir saldırı tehlikesi olmadığı vurgulanıyor. Şirketin üçüncü taraf iş ortaklarından birinin bu saldırıya maruz kaldığı ve veri ihlali gerçekleştiği doğrulanıyor.

Saldırıdan sonra hangi verilerimiz tehlike altına girdi?

The Verge’ün haberine göre bu siber saldırıdan tüm Discord kullanıcıları etkilenmedi. Şirketin müşteri hizmetleri sağlayıcısına yönelik saldırıda, özellikle de şirketten resmi destek talebinde bulunan “sınırlı sayıda kullanıcının” verileri ele geçirildi.

Şirketten gelen açıklamaya göre saldırıdan sonra ele geçirilen veriler arasında isim, kullanıcı adı, e-posta adresi ve kredi kartı numarasının son dört hanesi gibi özel bilgiler yer alıyor. Discord, hack olayından kredi kartı numarası ve şifrelerinin herhangi bir şekilde etkilenmediğini aktardı.

Bunun yanı sıra Discord yakın zaman önce belirli bölgelerde yaş doğrulaması için yüz tarama sistemini test etmeye başlamıştı. Gerçekleştirilen siber saldırıda “yaş tespitine itiraz eden kullanıcıların resmi kimlik fotoğrafları” da ele geçirildi.

Discord, veri ihlaline maruz kalan kullanıcılara e-posta aracılığıyla bilgilendirmede bulunulacağını açıkladı. Eğer bu saldırıdan etkilendiğinize dair bir şüphe varsa şirket sizi bilgilendireceğini vurguluyor. Son olarak şirket, saldırıya ilişkin yetkilileri bilgilendirdiklerini de ekledi.