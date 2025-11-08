iPhone 17 yurt dışı fiyatları: Hangi ülkede ne kadara satılıyor?

Reklam

iPhone 17 serisi yurt dışı fiyatları pek çok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Türkiye’deki yüksek vergilerden dolayı yabancı ülkeden iPhone getirmek son yıllarda sık rastlanan bir durum haline geldi. Her ne kadar güncel IMEI fiyatları bu konuda bir miktar caydırıcı olsa da halen yeni bir telefon satın alırken bir miktar kar elde etmek isteyen tüketiciler bu yola başvurabiliyor.

Apple’ın yeni performans canavarı telefonları pek çok ülkede geçen yıla kıyasla aynı rakamlardan tüketicilerle buluşmaya devam etti. Fakat maalesef Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkeler yüksek enflasyon oranı sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha pahalıya satılıyor.

Reklam

iPhone 17 Türkiye fiyatları yüksek döviz kuru ve vergiler gibi faktörlerden ötürü oldukça kabarık görünüyor. Bu da bazı tüketicilerin alternatif seçeneklere yönelmesine yol açıyor. Bu içeriğimizde sizler için 37 farklı ülkede Apple’ın amiral gemisi telefonlarının hangi fiyatlardan listelendiğini ve bu rakamların dolar cinsinden karşılığını bir araya getirdik.

iPhone 17 serisinin yurt dışı fiyatları ne kadar?

Apple’ın yeni akıllı telefon ailesi dört modelden oluşuyor. Serinin standart modeli iPhone 17, ultra ince tasarımıyla öne çıkan iPhone Air, amiral gemisi iPhone 17 Pro ve markanın şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 17 Pro Max karşımıza çıkıyor.

Serinin temel modeli 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı konfigürasyonda satılıyor. iPhone Air ve iPhone 17 Pro’da ayrıca 1 TB dahili depolama alanı seçeneğine de yer veriliyor. En gelişmiş seçenek olan iPhone 17 Pro Max ise 2 TB depolamalı ilk Apple telefonu olarak öne çıkıyor.

iPhone 17 yurt dışı fiyatları

Ülke 256 GB 512 GB ABD 799 USD 999 USD Kanada 1.129 CAD (~799,43 USD) 1.429 CAD (~1.011,85 USD) İsviçre 799 CHF (~985,47 USD) 999 CHF (~1.232,15 USD) Japonya 129.800 JPY (~842,91 USD) 164.800 JPY (~1.070,19 USD) Çin 5.999 RMB (~841,75 USD) 7.999 RMB (~1.122,38 USD) Hong Kong 6.899 HKD (~887,26 USD) 8.599 HKD (~1.105,89 USD) Kore 1.290.000 KRW (~893,88 USD) 1.590.000 KRW (~1.101,76 USD) Tayland 29.900 THB (~919,26 USD) 37.900 THB (~1.165,21 USD) BAE 3.399 AED (~925,53 USD) 4.249 AED (~1.156,98 USD) Singapur 1.299 SGD (~993,54 USD) 1.599 SGD (~1.222,99 USD) Malezya 3.999 MYR (~954,07 USD) 4.999 MYR (~1.192,65 USD) Vietnam 24.999.000 VND (~949,71 USD) 31.499.000 VND (~1.196,65 USD) Tayvan 29.900 TWD (~967,76 USD) 36.900 TWD (~1.194,32 USD) Filipinler 57.990 PHP (~988,22 USD) 72.990 PHP (~1.243,84 USD) Avustralya 1.399 AUD (~908,75 USD) 1.799 AUD (~1.168,58 USD) Yeni Zelanda 1.699 NZD (~959,91 USD) 2.099 NZD (~1.185,91 USD) Meksika 19.999 MXN (~1.074,52 USD) 24.999 MXN (~1.343,16 USD) İngiltere 799 GBP (~1.041,21 USD) 999 GBP (~1.301,84 USD) Çek Cumhuriyeti 22.990 CZK (~1.084,02 USD) 28.990 CZK (~1.366,94 USD) Polonya 3.999 PLN (~1.080,08 USD) 4.999 PLN (~1.350,17 USD) Almanya 949 EUR (~1.090,15 USD) 1.199 EUR (~1.377,33 USD) Avusturya 949 EUR (~1.090,15 USD) 1.199 EUR (~1.377,33 USD) İspanya 959 EUR (~1.101,64 USD) 1.209 EUR (~1.388,82 USD) Lüksemburg 936,97 EUR (~1.076,33 USD) 1.178,70 EUR (~1.354,02 USD) Belçika 969 EUR (~1.113,13 USD) 1.219 EUR (~1.400,31 USD) Fransa 969 EUR (~1.113,13 USD) 1.219 EUR (~1.400,31 USD) Hollanda 969 EUR (~1.113,13 USD) 1.219 EUR (~1.400,31 USD) İtalya 979 EUR (~1.124,61 USD) 1.229 EUR (~1.411,80 USD) İrlanda 979 EUR (~1.124,61 USD) 1.229 EUR (~1.411,80 USD) Portekiz 989 EUR (~1.136,10 USD) 1.239 EUR (~1.423,28 USD) Finlandiya 999 EUR (~1.147,59 USD) 1.249 EUR (~1.434,77 USD) Danimarka 7.499 DKK (~1.153,82 USD) 9.499 DKK (~1.461,54 USD) İsveç 10.995 SEK (~1.148,63 USD) 13.995 SEK (~1.462,04 USD) Norveç 11.990 NOK (~1.174,11 USD) 14.990 NOK (~1.467,88 USD) Macaristan 399.990 HUF (~1.188,15 USD) 499.990 HUF (~1.485,20 USD) Hindistan 82.900 INR (~935,30 USD) 102.900 INR (~1.160,95 USD) Brezilya 7.999 BRL (~1.489,49 USD) 9.499 BRL (~1.768,80 USD) Türkiye 77.999 TRY (~1.852,85 USD) 89.999 TRY (~2.137,91 USD)

iPhone Air yurt dışı fiyatları

Ülke 256 GB 512 GB 1 TB ABD 999 USD 1.199 USD 1.399 USD Kanada 1.429 CAD (~1.011,85 USD) 1.749 CAD (~1.238,44 USD) 2.049 CAD (~1.450,87 USD) Japonya 164.800 JPY (~1.070,19 USD) 194.800 JPY (~1.265,01 USD) 229.800 JPY (~1.492,30 USD) Kore 1.590.000 KRW (~1.101,76 USD) 1.890.000 KRW (~1.309,64 USD) 2.190.000 KRW (~1.517,51 USD) BAE 4.249 AED (~1.156,98 USD) 5.149 AED (~1.402,04 USD) 5.999 AED (~1.633,49 USD) Avustralya 1.799 AUD (~1.168,58 USD) 2.199 AUD (~1.428,40 USD) 2.599 AUD (~1.688,23 USD) Yeni Zelanda 2.099 NZD (~1.185,91 USD) 2.549 NZD (~1.440,15 USD) 2.949 NZD (~1.666,15 USD) İsviçre 999 CHF (~1.232,15 USD) 1.199 CHF (~1.478,83 USD) 1.399 CHF (~1.725,51 USD) Singapur 1.599 SGD (~1.222,99 USD) 1.899 SGD (~1.452,45 USD) 2.199 SGD (~1.681,90 USD) Çin 7.999 RMB (~1.122,38 USD) 9.999 RMB (~1.403,01 USD) 11.999 RMB (~1.683,64 USD) Tayvan 36.900 TWD (~1.194,32 USD) 43.900 TWD (~1.420,89 USD) 50.900 TWD (~1.647,45 USD) Vietnam 31.499.000 VND (~1.196,65 USD) 38.499.000 VND (~1.462,58 USD) 44.999.000 VND (~1.709,51 USD) Meksika 24.999 MXN (~1.343,16 USD) 30.999 MXN (~1.665,53 USD) 35.999 MXN (~1.934,17 USD) İngiltere 999 GBP (~1.301,84 USD) 1.199 GBP (~1.562,47 USD) 1.399 GBP (~1.823,10 USD) Almanya 1.199 EUR (~1.377,33 USD) 1.449 EUR (~1.664,52 USD) 1.699 EUR (~1.951,70 USD) Avusturya 1.199 EUR (~1.377,33 USD) 1.449 EUR (~1.664,52 USD) 1.699 EUR (~1.951,70 USD) Fransa 1.219 EUR (~1.400,31 USD) 1.479 EUR (~1.698,98 USD) 1.729 EUR (~1.986,16 USD) İspanya 1.209 EUR (~1.388,82 USD) 1.469 EUR (~1.687,49 USD) 1.719 EUR (~1.974,68 USD) Hollanda 1.219 EUR (~1.400,31 USD) 1.479 EUR (~1.698,98 USD) 1.729 EUR (~1.986,16 USD) Belçika 1.219 EUR (~1.400,31 USD) 1.479 EUR (~1.698,98 USD) 1.729 EUR (~1.986,16 USD) İrlanda 1.229 EUR (~1.411,80 USD) 1.489 EUR (~1.710,47 USD) 1.739 EUR (~1.997,65 USD) İtalya 1.229 EUR (~1.411,80 USD) 1.489 EUR (~1.710,47 USD) 1.739 EUR (~1.997,65 USD) Portekiz 1.239 EUR (~1.423,28 USD) 1.499 EUR (~1.721,96 USD) 1.749 EUR (~2.009,14 USD) Finlandiya 1.249 EUR (~1.434,77 USD) 1.509 EUR (~1.733,44 USD) 1.759 EUR (~2.020,63 USD) İsveç 13.995 SEK (~1.462,04 USD) 16.995 SEK (~1.775,45 USD) 19.995 SEK (~2.088,85 USD) Norveç 14.990 NOK (~1.467,88 USD) 17.990 NOK (~1.761,65 USD) 20.990 NOK (~2.055,42 USD) Danimarka 9.499 DKK (~1.461,54 USD) 10.999 DKK (~1.692,34 USD) 12.999 DKK (~2.000,06 USD) Çek Cumhuriyeti 28.990 CZK (~1.366,94 USD) 35.990 CZK (~1.697,00 USD) 41.990 CZK (~1.979,91 USD) Polonya 4.999 PLN (~1.350,17 USD) 6.299 PLN (~1.701,28 USD) 7.299 PLN (~1.971,37 USD) Macaristan 499.990 HUF (~1.485,20 USD) 599.990 HUF (~1.782,25 USD) 699.990 HUF (~2.079,29 USD) Hindistan 102.900 INR (~1.160,95 USD) 139.900 INR (~1.578,40 USD) 159.900 INR (~1.804,04 USD) Brezilya 9.499 BRL (~1.768,80 USD) 11.999 BRL (~2.234,33 USD) 13.499 BRL (~2.513,64 USD) Türkiye 89.999 TRY (~2.137,91 USD) 109.999 TRY (~2.613,01 USD) 121.999 TRY (~2.898,07 USD) Hong Kong 8.599 HKD (~1.105,89 USD) 10.299 HKD (~1.324,52 USD) 11.999 HKD (~1.543,15 USD) Lüksemburg 1.178,70 EUR (~1.354,02 USD) 1.430,10 EUR (~1.642,81 USD) 1.671,85 EUR (~1.920,51 USD) Tayland 37.900 THB (~1.165,21 USD) 47.900 THB (~1.472,66 USD) 55.900 THB (~1.718,61 USD) Filipinler 72.990 PHP (~1.243,84 USD) 87.990 PHP (~1.499,46 USD) 102.990 PHP (~1.755,08 USD) Lüksemburg 1.178,70 EUR (~1.354,02 USD) 1.430,10 EUR (~1.642,81 USD) 1.671,85 EUR (~1.920,51 USD)

iPhone 17 Pro yurt dışı fiyatları

Ülke 256 GB 512 GB 1 TB ABD 1.099 USD 1.299 USD 1.499 USD Kanada 1.599 CAD (~1.132,23 USD) 1.899 CAD (~1.344,65 USD) 2.199 CAD (~1.557,08 USD) Japonya 179.800 JPY (~1.167,60 USD) 214.800 JPY (~1.394,89 USD) 249.800 JPY (~1.622,17 USD) İsviçre 1.099 CHF (~1.355,49 USD) 1.299 CHF (~1.602,17 USD) 1.499 CHF (~1.848,84 USD) Kore 1.790.000 KRW (~1.240,34 USD) 2.090.000 KRW (~1.448,22 USD) 2.390.000 KRW (~1.656,10 USD) Çin 8.999 RMB (~1.262,70 USD) 10.999 RMB (~1.543,33 USD) 12.999 RMB (~1.823,96 USD) BAE 4.699 AED (~1.279,51 USD) 5.549 AED (~1.510,96 USD) 6.399 AED (~1.742,41 USD) Tayvan 39.900 TWD (~1.291,42 USD) 46.900 TWD (~1.517,99 USD) 53.900 TWD (~1.744,55 USD) Hong Kong 9.399 HKD (~1.208,77 USD) 11.099 HKD (~1.427,40 USD) 12.799 HKD (~1.646,03 USD) Singapur 1.749 SGD (~1.337,72 USD) 2.049 SGD (~1.567,17 USD) 2.349 SGD (~1.796,63 USD) Malezya 5.499 MYR (~1.311,94 USD) 6.499 MYR (~1.550,52 USD) 7.499 MYR (~1.789,10 USD) Vietnam 34.999.000 VND (~1.329,61 USD) 41.499.000 VND (~1.576,55 USD) 47.999.000 VND (~1.823,48 USD) Tayland 43.900 THB (~1.349,68 USD) 51.900 THB (~1.595,64 USD) 58.900 THB (~1.810,85 USD) Avustralya 1.999 AUD (~1.298,49 USD) 2.399 AUD (~1.558,32 USD) 2.799 AUD (~1.818,15 USD) Yeni Zelanda 2.349 NZD (~1.327,16 USD) 2.749 NZD (~1.553,15 USD) 3.149 NZD (~1.779,15 USD) Filipinler 79.990 PHP (~1.363,13 USD) 94.990 PHP (~1.618,75 USD) 109.990 PHP (~1.874,37 USD) İngiltere 1.099 GBP (~1.432,16 USD) 1.299 GBP (~1.692,79 USD) 1.499 GBP (~1.953,42 USD) Lüksemburg 1.285,07 EUR (~1.476,21 USD) 1.526,80 EUR (~1.753,89 USD) 1.768,54 EUR (~2.031,59 USD) Almanya 1.299 EUR (~1.492,21 USD) 1.549 EUR (~1.779,39 USD) 1.799 EUR (~2.066,58 USD) Avusturya 1.299 EUR (~1.492,21 USD) 1.549 EUR (~1.779,39 USD) 1.799 EUR (~2.066,58 USD) Fransa 1.319 EUR (~1.515,18 USD) 1.579 EUR (~1.813,85 USD) 1.829 EUR (~2.101,04 USD) İspanya 1.319 EUR (~1.515,18 USD) 1.569 EUR (~1.802,37 USD) 1.819 EUR (~2.089,55 USD) Hollanda 1.329 EUR (~1.526,67 USD) 1.579 EUR (~1.813,85 USD) 1.829 EUR (~2.101,04 USD) Belçika 1.329 EUR (~1.526,67 USD) 1.579 EUR (~1.813,85 USD) 1.829 EUR (~2.101,04 USD) İrlanda 1.339 EUR (~1.538,16 USD) 1.589 EUR (~1.825,34 USD) 1.839 EUR (~2.112,53 USD) İtalya 1.339 EUR (~1.538,16 USD) 1.589 EUR (~1.825,34 USD) 1.839 EUR (~2.112,53 USD) Portekiz 1.349 EUR (~1.549,64 USD) 1.599 EUR (~1.836,83 USD) 1.849 EUR (~2.124,01 USD) Finlandiya 1.359 EUR (~1.561,13 USD) 1.609 EUR (~1.848,32 USD) 1.859 EUR (~2.135,50 USD) İsveç 14.995 SEK (~1.566,51 USD) 17.995 SEK (~1.879,92 USD) 20.995 SEK (~2.193,32 USD) Norveç 15.990 NOK (~1.565,80 USD) 18.990 NOK (~1.859,58 USD) 21.990 NOK (~2.153,35 USD) Danimarka 9.999 DKK (~1.538,47 USD) 11.999 DKK (~1.846,20 USD) 13.999 DKK (~2.153,92 USD) Çek Cumhuriyeti 32.990 CZK (~1.555,55 USD) 38.990 CZK (~1.838,46 USD) 44.990 CZK (~2.121,37 USD) Polonya 5.799 PLN (~1.566,24 USD) 6.799 PLN (~1.836,33 USD) 7.799 PLN (~2.106,41 USD) Meksika 28.499 MXN (~1.531,21 USD) 33.499 MXN (~1.799,85 USD) 38.499 MXN (~2.068,49 USD) Hindistan 134.900 INR (~1.521,99 USD) 154.900 INR (~1.747,63 USD) 174.900 INR (~1.973,28 USD) Macaristan 549.990 HUF (~1.633,72 USD) 649.990 HUF (~1.930,77 USD) 749.990 HUF (~2.227,82 USD) Brezilya 11.499 BRL (~2.141,22 USD) 12.999 BRL (~2.420,54 USD) 11.499 BRL (~2.141,22 USD) Türkiye 107.999 TRY (~2.565,50 USD) 119.999 TRY (~2.850,56 USD) 131.999 TRY (~3.135,61 USD)

iPhone 17 Pro Max yurt dışı fiyatları

Ülke 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB ABD 1.199 USD 1.399 USD 1.599 USD 1.999 USD Kanada 1.749 CAD (~1.238,44 USD) 2.049 CAD (~1.450,87 USD) 2.349 CAD (~1.663,29 USD) 2.949 CAD (~2.088,14 USD) Japonya 194.800 JPY (~1.265,01 USD) 229.800 JPY (~1.492,30 USD) 264.800 JPY (~1.719,58 USD) 329.800 JPY (~2.141,68 USD) Kore 1.990.000 KRW (~1.378,93 USD) 2.290.000 KRW (~1.586,81 USD) 2.590.000 KRW (~1.794,69 USD) 3.190.000 KRW (~2.210,44 USD) BAE 5.099 AED (~1.388,43 USD) 5.949 AED (~1.619,88 USD) 6.799 AED (~1.851,33 USD) 8.499 AED (~2.314,23 USD) Tayvan 44.900 TWD (~1.453,25 USD) 51.900 TWD (~1.679,82 USD) 58.900 TWD (~1.906,38 USD) 72.900 TWD (~2.359,51 USD) Hong Kong 10.199 HKD (~1.311,66 USD) 11.899 HKD (~1.530,29 USD) 13.599 HKD (~1.748,92 USD) 16.999 HKD (~2.186,18 USD) Singapur 1.899 SGD (~1.452,45 USD) 2.199 SGD (~1.681,90 USD) 2.499 SGD (~1.911,35 USD) 3.099 SGD (~2.370,26 USD) Çin 9.999 RMB (~1.403,01 USD) 11.999 RMB (~1.683,64 USD) 13.999 RMB (~1.964,28 USD) 17.999 RMB (~2.525,54 USD) Vietnam 37.999.000 VND (~1.443,58 USD) 44.499.000 VND (~1.690,52 USD) 50.999.000 VND (~1.937,45 USD) 63.999.000 VND (~2.431,32 USD) Tayland 48.900 THB (~1.503,40 USD) 56.900 THB (~1.749,36 USD) 64.900 THB (~1.995,31 USD) 80.900 THB (~2.487,23 USD) Avustralya 2.199 AUD (~1.428,40 USD) 2.599 AUD (~1.688,23 USD) 2.999 AUD (~1.948,06 USD) 3.799 AUD (~2.467,72 USD) Yeni Zelanda 2.549 NZD (~1.440,15 USD) 2.949 NZD (~1.666,15 USD) 3.349 NZD (~1.892,14 USD) 4.149 NZD (~2.344,13 USD) İsviçre 1.199 CHF (~1.478,83 USD) 1.399 CHF (~1.725,51 USD) 1.599 CHF (~1.972,18 USD) 1.999 CHF (~2.465,54 USD) Malezya 5.999 MYR (~1.431,23 USD) 6.999 MYR (~1.669,81 USD) 7.999 MYR (~1.908,39 USD) 9.999 MYR (~2.385,54 USD) Filipinler 86.990 PHP (~1.482,42 USD) 101.990 PHP (~1.738,04 USD) 116.990 PHP (~1.993,66 USD) 146.990 PHP (~2.504,90 USD) İngiltere 1.199 GBP (~1.562,47 USD) 1.399 GBP (~1.823,10 USD) 1.599 GBP (~2.083,73 USD) 1.999 GBP (~2.604,99 USD) Almanya 1.449 EUR (~1.664,52 USD) 1.699 EUR (~1.951,70 USD) 1.949 EUR (~2.238,89 USD) 2.449 EUR (~2.813,25 USD) İspanya 1.469 EUR (~1.687,49 USD) 1.719 EUR (~1.974,68 USD) 1.969 EUR (~2.261,86 USD) 2.469 EUR (~2.836,23 USD) Lüksemburg 1.430,10 EUR (~1.642,81 USD) 1.671,85 EUR (~1.920,51 USD) 1.913,58 EUR (~2.198,20 USD) 2.397,05 EUR (~2.753,58 USD) Avusturya 1.499 EUR (~1.721,96 USD) 1.699 EUR (~1.951,70 USD) 1.949 EUR (~2.238,89 USD) 2.449 EUR (~2.813,25 USD) Portekiz 1.499 EUR (~1.721,96 USD) 1.749 EUR (~2.009,14 USD) 1.999 EUR (~2.296,32 USD) 2.499 EUR (~2.870,69 USD) Finlandiya 1.509 EUR (~1.733,44 USD) 1.759 EUR (~2.020,63 USD) 2.009 EUR (~2.307,81 USD) 2.509 EUR (~2.882,18 USD) Belçika 1.479 EUR (~1.698,98 USD) 1.729 EUR (~1.986,16 USD) 1.979 EUR (~2.273,35 USD) 2.479 EUR (~2.847,72 USD) Fransa 1.479 EUR (~1.698,98 USD) 1.729 EUR (~1.986,16 USD) 1.979 EUR (~2.273,35 USD) 2.479 EUR (~2.847,72 USD) Hollanda 1.479 EUR (~1.698,98 USD) 1.729 EUR (~1.986,16 USD) 1.979 EUR (~2.273,35 USD) 2.479 EUR (~2.847,72 USD) İtalya 1.489 EUR (~1.710,47 USD) 1.739 EUR (~1.997,65 USD) 1.989 EUR (~2.284,84 USD) 2.489 EUR (~2.859,20 USD) İrlanda 1.489 EUR (~1.710,47 USD) 1.739 EUR (~1.997,65 USD) 1.989 EUR (~2.284,84 USD) 2.489 EUR (~2.859,20 USD) Norveç 17.990 NOK (~1.761,65 USD) 20.990 NOK (~2.055,42 USD) 23.990 NOK (~2.349,20 USD) 29.990 NOK (~2.936,74 USD) İsveç 16.995 SEK (~1.775,45 USD) 19.995 SEK (~2.088,85 USD) 22.995 SEK (~2.402,26 USD) 28.995 SEK (~3.029,07 USD) Danimarka 10.999 DKK (~1.692,34 USD) 12.999 DKK (~2.000,06 USD) 14.999 DKK (~2.307,79 USD) 18.999 DKK (~2.923,24 USD) Çek Cumhuriyeti 34.990 CZK (~1.649,85 USD) 40.990 CZK (~1.932,76 USD) 46.990 CZK (~2.215,67 USD) 58.990 CZK (~2.781,50 USD) Polonya 6.299 PLN (~1.701,28 USD) 7.299 PLN (~1.971,37 USD) 8.299 PLN (~2.241,46 USD) 10.299 PLN (~2.781,63 USD) Meksika 30.999 MXN (~1.665,53 USD) 35.999 MXN (~1.934,17 USD) 40.999 MXN (~2.202,81 USD) 50.999 MXN (~2.740,10 USD) Macaristan 599.990 HUF (~1.782,25 USD) 699.990 HUF (~2.079,29 USD) 799.990 HUF (~2.376,34 USD) 999.990 HUF (~2.970,43 USD) Hindistan 149.900 INR (~1.691,22 USD) 169.900 INR (~1.916,87 USD) 189.900 INR (~2.142,51 USD) 229.900 INR (~2.593,81 USD) Brezilya 12.499 BRL (~2.327,43 USD) 13.999 BRL (~2.606,74 USD) 15.499 BRL (~2.886,06 USD) 18.499 BRL (~3.444,69 USD) Türkiye 119.999 TRY (~2.850,56 USD) 131.999 TRY (~3.135,61 USD) 143.999 TRY (~3.420,67 USD) 168.999 TRY (~4.014,54 USD)

NOTLAR:

Fiyatlar 8 Kasım 2025 tarihli döviz kurlarına göre Amerikan Doları (USD) ile hesaplanmıştır. Dolayısıyla fiyatlar güncel kurlara göre değişiklik gösterebilir.

Fiyatlar SIM’siz fiyatlardır. Bazı ülkelerde iPhone satışları SIM’li olarak yapılabilmektedir.

iPhone 17 serisinin en ucuz olduğu ülkeler

Ülke Yerel fiyat (256 GB) USD karşılığı 1. ABD 799 USD $799 2. Hong Kong 6.899 HK $887 3. Japonya 129.800 JPY $899 4. BAE 3.399 AED $925 5. İsviçre 799 CHF $935

Şu anda en ucuz iPhone modelleri Amerika Birleşik Devletleri‘nde satılıyor. Serinin standart modeli olan iPhone 17’nin 256 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç seçeneği 799 USD karşılığında satılıyor.

Serinin en gelişmiş üyesi iPhone 17 Pro Max (256 GB) ise 1.199 USD‘den listeleniyor. Fakat bazı bölgelerde ekstra eyalet vergisi alındığını da hatırlatmakta fayda var. ABD eyaletlerinin bazılarındaysa vergiler sıfırdır.

iPhone 17 yurt dışı fiyatları arasında Kanada da döviz kuru avantajı sayesinde ABD’ye yakın fiyatlar barındırıyor. Serinin temel modeli (256 GB) 1.129 CAD fiyat etiketiyle listeleniyor. Listede öne çıkan diğer ülkeler arasında Japonya (129.800 JPY), Hong Kong (6.899 HKD) ve Çin (5.99 RMB) karşımıza çıkıyor.

iPhone 17 serisinin en pahalı olduğu ülkeler

Ülke Yerel fiyat (256 GB) USD karşılığı 1. Türkiye 97.999 TL $2.373 2. Brezilya 7.999 BRL $1.529 3. Danimarka 9.999 DKK $1.465 4. Çek Cumhuriyeti 32.990 CZK $1.432 5. Meksika 25.999 MXN $1.405

Dünyada en pahalı iPhone şu anda Türkiye’de satılıyor. Yüksek ÖTV/KDV oranları ve kur istikrarsızlığı gibi çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye sıralamasın en altında karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de 256 GB dahili depolama alanına sahip iPhone 17 modeli 77.999 TL‘den (1.852,85 USD) sunuluyor. Bu rakamların, ABD fiyatlarının 2,3 katından fazla olduğunu da ekleyelim.

Türkiye’nin yanı sıra iPhone’ların en pahalı satıldığı ülkeler arasında Brezilya, Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Norveç, İsveç ve Danimarka karşımıza çıkıyor.

iPhone’lar neden Türkiye’de daha pahalı?

iPhone’ların Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla daha pahalıya satılması birkaç sebeple açıklanıyor. Öncelikle Türkiye’nin akıllı telefonlar üzerinde dünyada en yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerden biri olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye’de telefonlara uygulanan vergi oranları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Kültür Bakanlığı Payı: %1

%1 TRT Bandrolü: %12

%12 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %50

%50 Katma Değer Vergisi (KDV): %20

Bunun yanı sıra cihazı yurt dışından getirmeye karar verdiğiniz durumda aşağıdaki ek ücretler geçerli olacak:

TRT Bandrolü: 20 Euro

20 Euro IMEI Kayıt Ücreti: 45.614 TL

Elbette ki bu durumun tek sebebi vergi oranlarına bağlı değil. Öte yandan Türk Lirası’nın son yıllarda USD karşılığında ciddi bir değer kaybına uğraması, ne yazık ki cihazın ülkemizdeki fiyat etiketlerinin yükselmesine yol açıyor.

Sonuç: Yurt dışından iPhone almak mantıklı mı?

iPhone 17 yurt dışı fiyatları ile ilgili detayları sizlere aktardıktan sonra, “yurt dışından iPhone almak mantıklı mı?” sorusuna da yanıt getirelim. Şu anda Türkiye’de yüksek IMEI kayıt ücreti sebebiyle yabancı bir ülkeden telefon getirmenin cazibesi oldukça düştü. 2025 yılı için bu ücretin 45.614 TL olduğunu hatırlatalım.

Cihaz 120 gün içerisinde pasaport sahibi tarafından IMEI kaydı yapılmazsa Wi-Fi haricinde tamamen iletişime kapanıyor. Aynı zamanda her vatandaşın yalnızca 2 yılda 1 kayıt hakkı olduğunu da ekleyelim.

Bunun yanı sıra yurt dışından iPhone getirmek, cihazların Türkiye’de resmi garanti kapsamında olmaması nedeniyle de pek fazla iyi bir seçenek olmayabilir. Zira olası bir ekran kırılması ya da pil değişikliği gibi tamir durumları için yüksek ücretler ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Yurt dışından iPhone almayı düşünenler için bu konuda iPhone 17 ve iPhone Air’ın pek karlı olmayacağını söyleyebiliriz. Zira indirim farkı kayıt ücretiyle neredeyse tamamen sıfırlanacak. Hatta bir miktar zarar etmeniz bile olası.

Fakat en üst düzey modeller, özellikle de 1 TB ya da 2 TB’lık daha pahalı seçenekleriyle hala bir miktar fiyat avantajı barındırıyor. Ama yine de garanti desteği, IMEI kayıt ücreti ve seyahat masrafları göz önüne alındığında buna gerçekten değip değmeyeceğini sanıyoruz ki sizin “maceraperestlik” seviyeniz belirleyecek.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

iPhone 17 serisinin en ucuz olduğu ülkeler hangileri? Dünya genelinde şu anda en ucuz iPhone fiyatları Amerika Birleşik Devletleri pazarında listeleniyor. iPhone 17’nin 256 GB’lık sürümü ABD’de 799 USD karşılığında satılıyor. Öte yandan Asya pazarında Japonya, Hong Kong ve Çin de cazip fiyatlar sunuyor. iPhone 17 serisinin en pahalı olduğu ülkeler hangileri? iPhone’un en pahalı olduğu ülkeler arasında ilk sırada maalesef Türkiye yer alıyor. Öte yandan Brezilya, Hindistan, Macaristan ve Norveç’te de yüksek fiyat etiketleri bulunuyor. Türkiye’de iPhone’lar neden daha pahalı? iPhone fiyatları Türkiye pazarında diğer ülkelere kıyasla çok daha pahalıya sunuluyor. Bunun başlıca sebepleri arasında döviz kurundaki artış ve yüksek vergi oranları yer alıyor. IMEI kayıt ücreti ne kadar? Güncel resmi IMEI kayıt ücreti 45.614 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu meblağ, yurt dışından getirilen telefonun pasaporta kaydedilmesi için zorunlu olan tek seferlik bir ödeme olarak vatandaşlara yansıtılıyor. Yurt dışından getirilen iPhone’ların Türkiye garantisi var mı? Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye iPhone cihazı getirdiyseniz, ne yazık ki telefonunuzun ülkemizde resmi garanti desteğinden yararlanamayacaktır. Dolayısıyla olası bir arıza durumunda cebinizden para ödemek zorunda kalabilirsiniz.