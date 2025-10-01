iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 3 modelleri “vintage” listesine eklendi

Teknoloji devi Apple, iPhone 11 Pro Max ve tüm Apple Watch Series 3 modellerini "Vintage Ürünler" listesine ekledi.

Listeye giren cihazların servis ve parça desteği, stok durumuna bağlı olarak kısıtlanmış oluyor.

iPhone 11 Pro'nun değil de iPhone 11 Pro Max'in listeye eklenmesi, Pro modelinin dağıtımının daha uzun sürdüğünü gösteriyor.

Teknoloji devi Apple, popüler iki ürün serisi olan iPhone 11 Pro Max ve tüm Apple Watch Series 3 modellerini resmen “Vintage Ürünler” listesine ekledi. Şirketin güncellemesiyle, adı geçen cihazların servis ve parça desteği, stok durumuna bağlı olmak üzere kısıtlanmış oluyor.

Aralarında en dikkat çekici olan gelişme, iPhone 11 Pro’nun listeye alınmaması. Sadece iPhone 11 Pro Max’in “vintage ürün” kabul edilmesi, Apple’ın Pro modelinin dağıtımına seçili üçüncü taraf satıcılara daha uzun süre devam ettiğini gösteriyor.

iPhone 17 Pro Max yazılım açısından güncelliğini koruyor

Öte yandan büyük ekranlı modelin vintage statüsüne geçmesine rağmen, Apple’ın 15 Eylül 2025 tarihinde genel kullanıma sunmuş olduğu işletim sistemi iOS 26 ile uyumluluğunu da sürdürdüğü biliniyor.

Saat tarafında, Apple Watch Series 3’ün tüm modelleri de “klasik ürün” ilan edildi. Cihaz piyasaya sürülmesinden sekiz yıldan biraz fazla süre sonra listeye girmiş oldu. Eylül 2017’de piyasaya çıkan Series 3, Eylül 2022’ye kadar satışta kalmıştı. Hatta yazılım güncellemesi desteğini kaybettikten sonra bile Apple tarafından satılmaya devam etmişti.

Her iki cihaz da Apple’ın “Vintage” listesine eklenmeleriyle beraber uzun soluklu maceraları bitmiş oldu.

Apple, bir cihazın satış dağıtımını durdurmasından beş yıldan fazla süre geçtikten sonra ürünü Vintage (Klasik) olarak kabul ediyor. Apple veya Yetkili Servis Sağlayıcılar, eski cihazlar için onarım hizmetleri sunabilir, ancak onarım yalnızca yedek parçaların mevcut olması durumunda yapılabiliyor.

30 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm dünyada klasik kabul edilen Apple ürünleri şu şekilde sıralanıyor:

iPhone 11 Pro Max

Apple Watch Series 3 Alüminyum, 38/42 mm

Apple Watch Series 3 Edition (Seramik), 38/42 mm

Apple Watch Series 3 Hermes, 38/42 mm

Apple Watch Series 3 Nike, 38/42 mm

Apple Watch Series 3 Paslanmaz Çelik 38/42 mm

Apple, bazı ülke ve bölgelerde, yerel yasalar veya malzeme kısıtlamaları nedeniyle belirli servis parçalarının kullanılamayabileceğini belirtirken kullanıcıların, bir ürünün servis durumunu belirlemek için yetkili servis kanalına danışmaları gerektiğini ifade ediyor.