    Elon Musk, 500 milyar dolarlık servetiyle tarihte bir ilke ulaştı

    Tesla ve SpaceX'in lideri Elon Musk, hisselerdeki rekor yükselişten sonra "500 milyar dolar servete ulaşan tarihteki ilk insan" unvanına sahip oldu.
    Elon Musk'ın net serveti
    • Elon Musk, tarihte 500 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu.
    • Bu dikkat çekici rekor, Tesla ve SpaceX hisselerindeki rekor yükseliş sayesinde geldi.

    Elon Musk, tarihte 500 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu. Bu dikkat çekici kilometre taşı, Tesla hisselerinin önemli ölçüde değer kazanması ve SpaceX ile yapay zeka girişimi xAI’nin değerlenmesinin ardından Forbes tarafından da doğrulandı.

    Reuters’tan gelen bilgilere göre Çarşamba günü Musk’ın serveti 500,1 milyar dolara ulaştı. Birkaç saat sonra hafif bir düşüş yaşansa da bu kilometre taşı şimdiden tarihi bir önem taşıyor.

    Yükselişin perde arkası ne?

    Musk’ın serveti, hisselerinin yaklaşık yüzde 12’sine sahip olduğu Tesla ile doğrudan bağlantılı görünüyor. Çinli markalarla rekabetin ve Musk’ın odaklanma konusundaki şüphelerinin etkisiyle düşüşlerle geçen yılın ardından son dönemde otomobil üreticisi yeniden ivme kazandı. Son altı ayda hisseleri yüzde 70’in üzerinde değer kazandı.

    Musk, yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın alacağını duyurarak yatırımcı güvenini artırdı. Bu dikkat çeken hamle, yapay zeka ve robotik ile elektrikli araçlarda lider konumunu pekiştirmeyi hedefleyen şirketin geleceğine bir güven oyu olarak yorumlandı.

    Elon Musk, Tesla
    Görsel: Bloomberg

    Yönetim kurulu ayrıca Musk için 1 trilyon dolarlık bir tazminat planı önererek liderliğinin önemini vurguladı. Şu anda pek çok kişiye göre bir “rüya” olarak yorumlanan bu teklif, gerçekten de hayata geçmesi halinde Musk’a “dünyanın ilk trilyoneri” unvanı getirebilir.

    SpaceX’in hisse senedi değer artışı da dikkat topladı. Dünyanın en büyük uydu ağı olan Starlink projesi sayesinde şirketin 400 milyar dolar değerinde olduğu bildiriliyor. Musk, SpaceX’in yaklaşık yüzde 42’sine sahip ve hisse değeri yaklaşık 168 milyar dolar.

    Elon Musk Tesla

    Öte yandan yapay zeka odaklı bir şirket olan xAI, Temmuz ayında tahmini 75 milyar dolar değere ulaştı. ChatGPT ve Gemini gibi çözümlerle doğrudan rekabet etmeyi hedefleyen girişim, Musk’ın servetinin bir diğer önemli ayağını temsil ediyor.

    Dünyanın en zengin 10 insanı

    Forbes’a göre dünyanın en zengin 10 insanı şu şekilde sıralanıyor:

    # İsim Net servet Şirket
    1 Elon Musk 499,1 milyar Tesla, SpaceX
    2 Larry Ellison 350,7 milyar Kehanet
    3 Mark Zuckerberg 245,8 milyar Amaç
    4 Jeff Bezos 233,5 milyar Amazon
    5 Larry Page 203,7 milyar Google
    6 Sergey Brin 189,0 milyar Google
    7 Bernard Arnault 165,0 milyar LVMH
    8 Jensen Huang 162,6 milyar Nvidia
    9 Steve Ballmer 156,4 milyar Microsoft
    10 Warren Buffett 148,5 milyar Berkshire Hathaway

    Efrahim Aslan

