Elon Musk, 500 milyar dolarlık servetiyle tarihte bir ilke ulaştı

Elon Musk, tarihte 500 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu.

Bu dikkat çekici rekor, Tesla ve SpaceX hisselerindeki rekor yükseliş sayesinde geldi.

Reuters’tan gelen bilgilere göre Çarşamba günü Musk’ın serveti 500,1 milyar dolara ulaştı. Birkaç saat sonra hafif bir düşüş yaşansa da bu kilometre taşı şimdiden tarihi bir önem taşıyor.

Yükselişin perde arkası ne?

Musk’ın serveti, hisselerinin yaklaşık yüzde 12’sine sahip olduğu Tesla ile doğrudan bağlantılı görünüyor. Çinli markalarla rekabetin ve Musk’ın odaklanma konusundaki şüphelerinin etkisiyle düşüşlerle geçen yılın ardından son dönemde otomobil üreticisi yeniden ivme kazandı. Son altı ayda hisseleri yüzde 70’in üzerinde değer kazandı.

Musk, yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın alacağını duyurarak yatırımcı güvenini artırdı. Bu dikkat çeken hamle, yapay zeka ve robotik ile elektrikli araçlarda lider konumunu pekiştirmeyi hedefleyen şirketin geleceğine bir güven oyu olarak yorumlandı.

Yönetim kurulu ayrıca Musk için 1 trilyon dolarlık bir tazminat planı önererek liderliğinin önemini vurguladı. Şu anda pek çok kişiye göre bir “rüya” olarak yorumlanan bu teklif, gerçekten de hayata geçmesi halinde Musk’a “dünyanın ilk trilyoneri” unvanı getirebilir.

SpaceX’in hisse senedi değer artışı da dikkat topladı. Dünyanın en büyük uydu ağı olan Starlink projesi sayesinde şirketin 400 milyar dolar değerinde olduğu bildiriliyor. Musk, SpaceX’in yaklaşık yüzde 42’sine sahip ve hisse değeri yaklaşık 168 milyar dolar.

Öte yandan yapay zeka odaklı bir şirket olan xAI, Temmuz ayında tahmini 75 milyar dolar değere ulaştı. ChatGPT ve Gemini gibi çözümlerle doğrudan rekabet etmeyi hedefleyen girişim, Musk’ın servetinin bir diğer önemli ayağını temsil ediyor.

Dünyanın en zengin 10 insanı

Forbes’a göre dünyanın en zengin 10 insanı şu şekilde sıralanıyor: