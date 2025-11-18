iOS 26.2 Beta 3 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Reklam

Apple, iOS 26.2 Beta 3'ü yayınladı.

Şirket, yasal zorunluluklar gereği artık Siri dışındaki sanal asistanların varsayılan olarak atanmasına olanak sağlamaya başlıyor.

iOS'un yanı sıra ayrıca iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS ve visionOS 26.2 için de Beta 3 yazılımları sunuldu.

iOS 26.2'nin kararlı sürümünün Aralık ayı ortasında yayınlanması bekleniyor.

Apple bugün iOS 26.2 Beta 3 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Çok sayıda yeni özelliğe ev sahipliği yapan bu yazılım, aynı zamanda iPhone’lar için önemli iyileştirmelere de ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Apple, yalnızca iOS kullanıcılarını sevindirmiyor. Şirket ayrıca ürün ekosistemine yer alan diğer işletim sistemleri iPadOS, macOS Tahoe, watchOS, tvOS ve visionOS 26.2 için de üçüncü Beta yazılımlarını kullanıcılarla buluşturdu.

iOS 26.2 Beta 3 ile gelen yeni özellikler

Farklı yasa ve yönetmelikler nedeniyle Apple, kullanıcıların varsayılan sanal asistanlarını değiştirmelerine izin vermek zorunda kalıyor. Bu sayede ilk kez Siri’yi App Store’dan indirilen Gemini gibi başka bir asistanla değiştirmek mümkün hale geliyor.

Bu özellik şimdilik yalnızca Japonya’da kullanıma sunulacak. Önemli yenilik, üstteki düğmeyle istediğiniz asistana erişmenizi sağlayacak. Ayrıca bu özelliğin yakın zamanda Avrupa kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

iOS 26.2 kişi listenizde olmayan biriyle paylaşılabilen benzersiz bir AirDrop kodu oluşturma seçeneği sunuyor. Bu kod, 30 günlük bir süre boyunca AirDrop üzerinden dosya paylaşımına olanak tanıyor. “Ayarlar > Genel > AirDrop” sayfasına giderseniz, alt kısımda “Bilinen AirDrop Kişilerini Yönet” adlı yeni bir bölüm bulacaksınız.

Ölçüm uygulaması, Liquid Glass tasarımıyla önemli ölçüde geliştirildi. Bu Beta sürümünde de gelişmeye devam ediyor. Sayılar artık daha net görüntüleniyor ve belirli durumlarda artık gizlenmiyor.

iOS 26.2 Beta 1 güncellemesinde Liquid Glass için yeni bir ayar, Hatırlatıcılar uygulamasına alarmların eklenmesi ve Podcast ve Freeform uygulamalarında güncellemeler gibi yeni özellikler sunulmuştu.

iOS 26.2 Beta 2 güncellemesi ise Ölçüm uygulamasının Liquid Glass’a güncellenmesi, Oyunlar uygulamasında değişiklikler ve Liquid Glass için geliştirilmiş animasyonlar/efektler gibi önemli güncellemeler bulunuyor.

iOS 26.2’nin kararlı sürümünün Aralık ortasında yayınlanması bekleniyor.