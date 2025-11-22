Huawei Mate 80 Pro Max dünyanın en parlak ekranlı telefonu olacak

Reklam

Huawei yöneticisi Richard Yu, Huawei Mate 80 Pro Max'in rekor parlaklık ile geleceğini açıkladı.

Merakla beklenen cihazın 8.000 nit ile ekran parlaklığında rekor kıracağı öne sürülüyor.

Bu parlaklık seviyesi, doğrudan güneş ışığı altında bile üstün görüş netliği ve daha iyi HDR deneyimi vaat edecek.

Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonu dikkat çekici özellikler ile karşımıza çıkacak. Performans canavarı Huawei Mate 80 Pro Max modelinin rekor ekran parlaklık seviyesine sahip olacağı, bu kategoride dünyanın en gelişmiş seçeneği olarak lanse edileceği ortaya çıktı.

Devrimsel bir ekran teknolojisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Huawei, güneş ışığının en yoğun olduğu senaryolarda bile olağanüstü bir konfor vaat edecek. Merakla beklenen cihaz, tüm zorlu şartlar altında parlaklıktan ödün vermeden kullanıcı deneyimini artırmaya odaklanacak.

Reklam

Huawei Mate 80 Pro Max güneş ışığı altında bile konforunuzu koruyacak

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO’su Richard Yu, ekran panelinin doğrudan güneş ışığı altında bile içerikleri son derece net bir şekilde yeniden üretebileceğini gösterdi. Çinli sosyal medya platformu Weibo’dan paylaşılan detaylar, markanın bu konuda zirveye oynamak istediğini açıkça gözler önüne seriyor.

Çinli kaynaklardan gelen son sızıntılar ise Mate 80 Pro Max’in maksimum 8.000 nit parlaklık desteğine sahip olacağını öne sürüyor. Şimdilik resmi olarak doğrulanmayan bu rakamlar, modeli şu anda piyasadaki en parlak ekrana sahip akıllı telefon haline getirecek.

Huawei, dış mekanlarda görünürlüğü artırmanın yanı sıra, yüksek parlaklık seviyesi HDR içerikle üstün bir deneyim ortaya koymayı da amaçlıyor. Fakat şirketin böylesi güçlü bir panelin enerji tüketimi ve ısı üretimi ile nasıl başa çıkacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Markanın bu sorunları çözmek için özel birtakım yöntemler uygulayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Huawei Mate 80 Pro Max’in çift katmanlı OLED ekrana sahip olabileceği de konuşuluyor. Bu teknoloji ile birlikte cihazın daha doğru renkler, daha fazla dayanıklılık ve ışık girişiminde yüzde 99’a kadar azalma sağlaması bekleniyor.

Şu anda rekor 6.000 nit ile Honor Magic 8 Pro’da

Son yıllarda pek çok akıllı telefon üreticisi bu alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Küçük bir örnek vermek gerekirse, bu yılın başlarında piyasaya sürülen amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra modeli 2.600 nit tepe parlaklık desteğiyle piyasaya sürüldü.

Apple tarafından bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 17 Pro serisi akıllı telefon modelleri ise 2.000 nit tepe parlaklık ile karşımıza çıktı.

Şu anda bu alanda rekor ise Honor’un elinde. Çinli şirket, ilk olarak Çin pazarında duyurulan ve çok yakında global pazara sunulacak Honor Magic 8 Pro modelinde 6.000 nit tepe parlaklığa ev sahipliği yapıyor.

Fakat söylentiler doğru çıkarsa, Huawei Mate 80 Pro Max rakiplerini geride bırakarak 8.000 nit parlaklık desteği sayesinde zirvenin yeni sahibi olacak. Şirket aynı zamanda piyasada ekran parlaklığı konusunda yepyeni bir standart belirleyecek.

Huawei’nin yeni amiral gemisi Mate 80 Pro Max modelinin 25 Kasım Salı günü Çin pazarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.