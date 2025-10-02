SpaceX’i geçen OpenAI, 500 milyar dolar değere ulaştı

OpenAI, finans dünyasında tarihi bir başarıya imza attı.

500 milyar dolar değere ulaşan şirket, teknoloji dünyasında zirveye yerleşti.

Bu dikkat çeken başarı, insanların yapay zekaya olan ilgisini de net bir şekilde bizlere gösteriyor.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, milyarder iş insanı Elon Musk’ın SpaceX’ini geride bırakarak piyasa değeri 500 milyar dolara ulaşarak dünyanın en değerli girişimi oldu ve yapay zekanın küresel teknoloji yarışındaki gücünü ortaya koydu.

Financial Times’a göre bu etkileyici başarı, mevcut ve eski çalışanların SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer, MGX Abu Dhabi ve T. Rowe Price gibi büyük yatırımcılara yaklaşık 6,6 milyar dolarlık hisse satmasına olanak tanıyan bir anlaşmanın tamamlanmasının hemen ardından geldi. Söz konusu işlem, yapay zeka devinin yeni piyasa değerini belirlemeye yardımcı oldu.

OpenAI, Elon Musk’ın tahtını elinden aldı

Elon Musk, SpaceX ve uzay araştırmalarına odaklanırken, OpenAI ise yapay zekadaki liderliğini daha da artırıyor ve teknolojinin geleceği için yarışın farklı yolları içerdiğini gösteriyor.

OpenAI şirketinin ulaştığı 500 milyar dolarlık piyasa değeri, şirketlerden ve fonlardan milyarlarca dolarlık yatırım çeken üretken yapay zekaya yönelik küresel ilgiyi net bir şekilde gözler önüne seriyor. 2022 yılında ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden bu yana firma, AI çözümleri yarışında lider bir oyuncu olarak kendini ispatlamayı başardı.

Sam Altman’ın liderliğinde OpenAI, Microsoft’tan stratejik yatırım çekmenin yanı sıra Oracle ve SK Hynix gibi devlerle devasa anlaşmalar imzaladı. Nvidia da yakın zamanda yapay zeka çiplerinin OpenAI’nin veri merkezlerinde yoğun kullanımı karşılığında şirkete 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirketin yalnızca 2025 yılının ilk yarısında yaklaşık 4,3 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu da bir önceki yılın toplam gelirine göre yüzde 16’lık bir artışa işaret ediyor. OpenAI, yıllık gelirin 2025 yılı sonuna kadar 20 milyar doları aşabileceğini öngörüyor.

Sam Altman ve Elon Musk, yolculuklarına yan yana başlamalarına rağmen şu anda iki rakip olarak piyasada boy gösteriyor. 2015 yılında OpenAI’nin kurucu kadrosunda yer alan Musk, şirketin Microsoft’tan aldığı milyar dolarlık yatırımın ardından orijinal anlaşmaları ihlal ettiği ve kar amacı gütmeyen kuruluş olarak amacından vazgeçtiği iddiasıyla girişime dava açtı.