Perplexity’nin yapay zekalı tarayıcısı Comet ücretsiz yayınlandı

Perplexity, Comet'i herkes için ücretsiz hale getirdi.

Yapay zeka destekli internet tarayıcısı şimdiye dek yalnızca pahalı abonelik paketlerinde kullanılabiliyordu.

Yeni tarayıcı, geleneksel arama motorları gibi link listeleri sunmak yerine AI desteğiyle sorulara doğrudan yanıt veriyor.

Yapay zeka destekli internet tarayıcısı Comet artık herkes için ücretsiz olarak sunuluyor. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak duyurulan platform, şimdiye kadar yalnızca pahalı Perplexity planlarına sahip olanlarla sınırlı tutuluyordu. Fakat nihayet durum değişti.

Yapay zeka şirketi Perplexity, Comet’in kalıcı olarak ücretsiz kalacağını doğruladı. Ayrıca şu anda küresel sektör lideri olan Google Chrome’a ​​doğrudan bir alternatif olacağını belirtiyor. Tarayıcı, yapay zekayı gezinme deneyiminin merkezine yerleştirerek rakiplerinden ayrılıyor.

Yapay zeka destekli tarayıcı pazarı kızışıyor

Tarayıcı, kullanıcıyı çevrimiçi aktiviteleri sırasında gerçek zamanlı olarak takip eden bir yapay zeka kişisel asistanıyla geliyor. Bu noktada Perplexity’nin amacı ürün araştırma, seyahat düzenleme ve dijital taahhütleri yönetme gibi günlük görevleri kolaylaştırmak olarak vurgulanıyor.

Şirketin açıklamasına göre bu platform yapay zekanın geleneksel bir tarayıcıya bağlı kalmak yerine “web’de sizinle birlikte dolaştığı” bir deneyim vaat ediyor. Şirket, internet kullanım sürecini daha sezgisel ve üretken hale getirmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka destekli tarayıcı pazarı giderek daha rekabetçi hale geliyor. Google Gemini’ye katılan Chrome’un yanı sıra diğer rakipler de aynı yolu izliyor. Arc’ın sahibi olan The Browser Company, Dia platformunu piyasaya sürdü. Opera da yakın zamanda akıllı özelliklere sahip Neon tarayıcısını duyurdu.

Google Chrome’a meydan okuyan Comet ilk olarak Temmuz 2025’te piyasaya duyuruldu. Fakat başlangıçta aylık yaklaşık 200 dolara mal olan Perplexity Max planıyla sınırlıydı. Daha sonra bazı Pro plan aboneleri ve milyonlarca kişiden oluşan bekleme listesindeki misafirler araca erişebildi. Şimdi ise abonelik zorunluluğu kaldırıldı. Tarayıcı ilgilenen herkes tarafından erişilebilir hale geldi.

Comet Plus paketi yayınlandı

Perplexity, ücretsiz sürümün yanı sıra bu yılın Ağustos ayında duyurulan bir abonelik paketi olan Comet Plus’ı da sunuyor. Bu paket CNN, The Washington Post, Los Angeles Times, Le Monde, Le Figaro, Fortune ve Conde Nast gibi yayın kuruluşlarıyla iş birliği yaparak seçili uluslararası haber içeriklerine erişim sağlıyor.

Hizmet, ücretli Pro ve Max planlarına dahil. Fakat aylık 5 dolar karşılığında ayrı olarak satın alınabiliyor. Model, tek bir abonelik altında birden fazla gazete ve dergiye erişimi merkezileştiren Apple News Plus gibi girişimlere benzer bir şekilde çalışıyor.