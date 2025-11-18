Google’ın yeni yapay zeka ailesi Gemini 3 tanıtıldı

Reklam

Google yeni Gemini 3 yapay zeka ailesini resmen tanıttı.

Gemini 3 Pro, Google'ın şimdiye kadarki en akıllı, en doğru ve yüksek performanslı AI modeli olarak duyuruldu.

Metin, görsel ve ses verilerini tek bir iş akışında işleyebilen model, doğal çok modluluk yeteneğiyle karşımıza çıkıyor.

Teknoloji devi Google, yapay zeka yarışında önemli bir hamleyle karşımıza çıktı. Şirketin bugüne kadarki “en akıllı” ve “dürüst” yapay zeka sistemleri olarak sunduğu yeni AI modeli ailesi Gemini 3 piyasaya sunuldu.

Yeni yapay zeka ailesinin amiral gemisi seçeneği olan Gemini 3 Pro ilk günden itibaren Gemini ve Google Arama’da mevcut olacak. Model gelişmiş akıl yürütme, yeni çok modlu yetenekler ve daha az gösterişli etkileşime dayanıyor. Bu model, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-5 modeline doğrudan rakip olarak lanse ediliyor.

Google DeepMind CTO’su Koray Kavukçuoğlu, yeni yapay zeka modeli ile ilgili olarak “Çok modlu anlayış için dünyadaki en iyi model ve bizim en güçlü kodlama modelimiz…” açıklamasında bulundu.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai’ye göre yeni AI modeli uzun ve ayrıntılı komutlara olan ihtiyacı azaltarak nüans ve derinliği ele alacak şekilde tasarlandı.

Gemini 3 neler sunuyor?

Model, uzun sorgular sırasında kullanıcı niyetini daha iyi tahmin etme ve talimatları önceki sürümlere göre daha verimli yorumlama becerisi sergiliyor. Bağlamsal anlayış, yeni neslin temel direği haline geliyor.

En göze çarpan değişikliklerden biri de Generative UI arayüzüne kavuşan Google Arama’nın yapay zeka modunda ortaya çıkıyor. Gemini 3 sabit metin blokları döndürmek yerine yanıt biçimini her sorgunun ihtiyaçlarına göre uyarlıyor.

Grafikler, tablolar, görselleştirmeler ve simülasyonlar artık bu kaynaklar içeriğin anlaşılmasını kolaylaştırdığında otomatik olarak oluşturuluyor.

Google, yapay zeka özetlerini derlemek için ek arka plan araştırmaları yürüterek teknolojinin sonuçların doğruluğunu artırdığını iddia ediyor. Bu yaklaşım, genel veya bilgilendirici olmayan ifadelerden kaçınarak doğrudan yanıtlara öncelik veriyor.

Geliştiriciler için lansman, Gemini 3 destekli yeni bir otonom aracı platformu olan Google Antigravity’nin ilk kez kullanıma sunulması anlamına geliyor. Bu araç, uçtan uca geliştirme süreçlerini hedef odaklı bir düzeyde planlayıp yürütebilen modele eksiksiz programlama görevlerinin devredilmesine olanak tanıyor.

Gemini 3 nasıl kullanılır?

Gemini 3’ün dağıtımı bugün Gemini uygulama arayüzünde başlıyor. AI Pro ve AI Ultra planlarına abone olanlar, başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere AI arama modu modeline ve ayrıca aracı özelliklerine erişime sahip olacak.

Yeni yapay zeka modeli diğer kullanıcılara dağıtım kademeli olarak gerçekleştirilecek. Ücretli abonelikler için daha yüksek kullanım sınırları saklı tutulacak.

Geliştiriciler, modeli Gemini API, Google AI Studio, Vertex AI ve Antigravity platformu aracılığıyla kullanabilir. Google diğer ülkeler için belirli tarihler açıklamasa da hizmetler yeni nesil teknolojiye uyarlandıkça genişlemenin devam edeceğini belirtiyor.