Meta ve X’ten sonra YouTube da Trump’a sansür nedeniyle para ödeyecek

Donald Trump'ın teknoloji devlerine açtığı davalardan biri olan YouTube davası uzlaşmayla sonuçlandı.

YouTube, 2021 yılında ABD Başkanı Trump'ın açtığı davada uzlaşarak toplam 24,5 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti.

Uzlaşma ile birlikte Trump'ın Meta, X ve YouTube'a karşı açtığı üç ayrı dava da sonuçlanmış oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın teknoloji devlerine açmış olduğu davalar uzlaşma yoluyla kapanmaya devam ediyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre, Google bünyesinde faaliyet göstermekte olan YouTube, 2021 yılında Trump’ın açtığı davada uzlaşmaya giderek ödeme yapmayı kabul etti.

Donald Trump, ilk dönem görev süresinin son günlerinde yaşanan Kongre baskını olaylarının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Meta’ya (o dönemki adıyla Facebook), X’e (eski adıyla Twitter) ve YouTube’a karşı kapsamlı davalar açmıştı. Üç şirket de ABD başkanıyla masaya oturdu ve anlaşma sağladı.

YouTube, Trump’a 24,5 milyon dolar ödeyecek

Anlaşma belgelerine göre YouTube toplam 24,5 milyon dolar ödeyecek. Bu tutarın 22 milyon doları National Mall Vakfı’na aktarılacak. Vakıf, ödenecek parayı Beyaz Saray Devlet Balo Salonu’nun inşasını desteklemek için kullanacak. Geriye kalan 2,5 milyon dolar ise diğer davacılara dağıtılacak.

Söz konusu meblağ, Meta’nın Ocak ayında kabul ettiği 25 milyon dolarlık ödemeden biraz daha düşük kaldı. Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre Google yöneticileri, rakip Meta’dan daha küçük bir tutar üzerinden anlaşmaya varmak için özel bir çaba gösterdi. X ise Şubat ayında yaklaşık 10 milyon dolarlık bir uzlaşmaya imza attı.

Donald Trump’ın YouTube serüveni, 6 Ocak 2021 tarihindeki Kongre baskınının ardından farklı bir boyut kazanmıştı. Platform, “şiddet ihtimalinin devam etmesi” gerekçesiyle Trump’ın yeni video yüklemesini yasaklamıştı.

Takvim yaprakları 2023 yılının Mart ayını gösterdiğinde YouTube, Trump’a yönelik kısıtlamayı kaldırdı. Şirket yetkilileri, aldıkları kararı açıklarken “gerçek dünyada şiddet riskini dikkatle değerlendirdiklerini, aynı zamanda seçmenlerin büyük ulusal adayları eşit şekilde duyma imkanını dengelemeyi önemsediklerini” vurguladı.

Böylece teknoloji devleriyle Trump arasında üç ayrı davada sağlanan uzlaşmaların tamamı sonuçlanmış oldu. YouTube’un ödediği 24,5 milyon dolarlık miktar, Meta’nın üstlendiği rakamdan az, X’in ödediğinden ise oldukça yüksek bir seviyede kaldı.

Üç davanın toplamına bakıldığında Trump’ın elde ettiği uzlaşma tutarı yaklaşık 59,5 milyon dolar oldu.

Trump’ın sosyal medyadan yasaklanma sebebi neydi?

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı olduğu 2017-2021 yılları arasındaki görev süresi boyunca hükümet politikalarını duyurmak, eleştirilerini ve görüşlerini paylaşmak ve destekçilerine hitap etmek için sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandı.

Ocak 2021’de Joe Biden’ın başkanlığının resmileşmesine rağmen Trump, seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia etmişti ve destekçilerini 6 Ocak 2021’de Washington D.C.’deki Kongre binası önünde protesto yapmaya davet edip onlara hitaben bir konuşma yaparak seçim sonuçlarını reddetmeleri çağrısında bulunmuştu.

Trump’ın çağrısına uyan protestocular Kongre binasını basmıştı. Olay esnasında meydana gelen çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ardından Donald Trump, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube gibi platformlarda yasaklanmıştı. Şu anda Trump TikTok dahil bütün platformlarda varlığını sürdürüyor.