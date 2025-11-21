Samsung, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone’a özel ekran üretecek

Reklam

Apple'ın, iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Fold modellerinde mevcut LTPO OLED paneller yerine High Mobility Oxide (HMO) ekran teknolojisini benimsemeyi planlıyor.

Yeni HMO paneller, geleneksel OLED'lere göre daha az enerji tüketiyor ve üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu biliniyor.

Söylentilere göre Apple, bu özel ekran teknolojisi için Samsung'u tedarikçi olarak seçti.

Apple, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonlarında ekran konusunda önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, LTPO OLED panellere veda edecek. Bunun yerine High Mobility Oxide (HMO) panellerden yararlanılacak.

Yeni HMO paneller için seri üretim aşamasına beklenenden daha erken bir tarihte başlanacağı söyleniyor. Bu panellerin Apple için daha düşük maliyetler ve daha uzun pil ömrü sağlayacağı vurgulanıyor. Fakat yine de bazı önemli teknik engellerin mevcut olduğu da söyleniyor.

Reklam

HMO ekran teknolojisi, geleneksel OLED panellere oranla enerji tüketimini azaltma ve üretim süreçlerini basitleştirmeyi vaat ediyor. Üretim maliyetlerini düşüren bu seçenek, aynı zamanda üretim marjlarını iyileştirmek isteyen Apple için adeta “şifa” olacak gibi görünüyor.

Amiral gemisi iPhone’larda HMO ekran dönemi başlıyor

Son söylentilere göre Apple, HMO ekran teknolojisi için Samsung’u tedarikçi olarak seçti. Güney Koreli teknoloji devi, yüksek hacimli siparişleri karşılama ve sıkı kalite standartlarını karşılama becerisi sayesinde uzun süredir ortak çalışıyor.

Öte yandan BOE ve LG gibi diğer üreticilerin de Amerikan şirketinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı bildiriliyor. BOE’nin iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ekranlarının kalite testlerinde başarısız olduğu, LG’nin ise talep edilen miktarları tedarik edemediği bildiriliyor.

Samsung, 2021 yılında HMO panelleri geliştirmek için büyük ölçekli bir ulusal projeyi tamamladı ve ticarileştirmenin 2023 yılında başlaması planlanıyor. Bu nedenle şirket, teknik uzmanlık ve üretim kapasitesini bir araya getirebilen tek seçenek gibi görünüyor.

Bu da onu bu teknolojik geçiş için doğal bir tercih haline getiriyor. Mevcut bilgilere göre söz konusu iş birliği Apple’a özel olacak. Yakın gelecekte başka şirketlerin de aynı teknolojiyi kullanacağına dair bir ipucu henüz bulunmuyor.

HMO panellerin üretim süreci son derece dar bir çalışma aralığına sahip. Bu da verim ve stabilite sorunlarına yol açabiliyor. Fakat 2026 için seri üretim tahminleri doğru çıkarsa; yeni ekranlar iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Fold da dahil olmak üzere yeni nesil Apple cihazlarında kullanılabilir.

Bu sayede kullanıcılar, üretim maliyetleri nihai fiyatları önemli ölçüde etkilemeden daha uzun pil ömrü ve istikrarlı görüntü kalitesinden faydalanabilir. Fakat yine de şimdilik Apple’dan konuya ilişkin resmi bir doğrulama gelmediğini belirtmekte fayda var.

Apple’ın 2026 sonbaharında yalnızca iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Serinin diğer modellerinin ise 2027’de duyurulacağı, yani lansman takviminin ikiye bölüneceği vurgulanıyor. Öte yandan ortaya çıkan son raporlar, iPhone Fold’un Samsung Galaxy Z Fold 7’den daha büyük pil ömrü sunacağı iddia ediliyor.