Xbox Cloud Gaming için reklamlı ücretsiz sürüm yolda

Microsoft'un radikal bir kararla Xbox Cloud Gaming'in ücretsiz bir sürümünü sunacağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre şirket, reklam destekli seçeneği ek ücret ödemeden oyuncularla buluşturmayı planlıyor.

Microsoft'un bu hamlesinin bulut oyun pazarındaki rekabete yeni biri soluk getireceği tahmin ediliyor.

Söylentilere göre teknoloji devi Microsoft, Xbox Cloud Gaming için ücretsiz ve reklam destekli bir sürüm üzerinde çalışıyor. Bu sistemin şirket içinde test ettiği bildiriliyor. Bazı çalışanların Game Pass aboneliğine ihtiyaç duymadan belirli oyunlara erişim sağladığı söyleniyor.

Ücretsiz ve reklam destekli bir planın söylentileri bir süredir ortalıkta dolaşıyor. 2023 yılında şirketin oyun bölümünün CFO’su Tim Stuart, böyle bir seçeneğin mümkün olabileceğini oyunseverlerle paylaşmıştı. Fakat şimiye dek bu konuda somut bir adım gelmemişti. Nihayet bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

Xbox Cloud Gaming reklam izleyerek bedava oynanabilecek

The Verge, heyecanlandıran bu gelişmeleri şirkete yakın olan isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilerden elde ettiğini aktarıyor. Kaynaklar, test aşamasında kullanıcıların bir oyuna erişmek için iki dakika reklam izlemesi gerektiğini söylüyor.

Ayrıca Microsoft, ayda beş saate kadar ücretsiz kullanımla bir saatlik oturum sınırını test ediyor. Fakat bu hizmet gerçekten de ileride kullanıma sunulursa bu rakamların değişebileceği tahmin ediliyor.

Reklam destekli Xbox Cloud Gaming seçeneği PC, Xbox konsolları, mobil cihazlar ve web platformlarına gelebilir. Rapora göre Microsoft, planın herkese açık Beta sürümünü yakında yayınlamayı ve resmi lansmanı birkaç ay içinde yapmayı planlıyor.

Kaynaklar ayrıca ücretsiz paketin kullanıcının sahip olduğu oyunlara, Xbox Retro Classics oyunlarına ve Free Play Days sırasında test edilebilecek oyunlara yayın erişimini içerebileceği de belirtiliyor.

Game Pass paketleri ve fiyatları değişti

Xbox Cloud Gaming için olası bir ücretsiz plan iddiaları, Microsoft’un Xbox Game Pass planlarında büyük bir zam duyurmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Şirket, yüzde 99,9’a varan artışlarla fiyatlarını güncelledi.

Microsoft ayrıca abonelik planlarında da değişikliğe gitti. Eski Core ve Standart planlar artık mevcut olmayacak. Şirket bunların yerine üç yeni paket getirdi: Essential, Premium ve Ultimate.

Şu anda en ucuz Game Pass paketi, eski Core planının yerini alan ve artık aylık 269 TL olan Essential planı olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki Standart plan, artık aylık ücreti 409 TL olan Premium ile değiştiriliyor. Son olarak en kapsamlı paket olan Ultimate seçeneği aylık 799 TL’den erişilebiliyor.