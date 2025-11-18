Cloudflare çöktü: X (Twitter) dahil birçok siteye erişilemiyor

Reklam

Cloudflare'daki teknik bir arıza, birden fazla müşteriyi etkileyen geniş çaplı bir hizmet kesintisine yol açtı.

X (eski adıyla Twitter) ve film inceleme sitesi Letterboxd gibi popüler internet siteleri global olarak erişilemez hale geldi.

Cloudflare sorunun farkında olduğunu ve teknik problemi düzeltmek için çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Cloudflare teknik bir sorun sebebiyle çöktü. Şu anda başta X (eski adıyla Twitter) olmak üzere pek çok internet sitesine erişim kesildi. Bu altyapıyı kullanan hizmetlerin web sitesini ziyaret ettiğimizde, ana sayfada karşımıza Cloudflare’dan kaynaklanan bir hata mesajı çıkmaya başladı.

İnternet altyapı hizmeti sağlayıcısında meydana gelen bu hata kullanıcıları endişelendirdi. Clouflare’dan gelen açıklamada, sorunun farkında olunduğu ve kısa sürede müdahalede bulunulacağına ilişkin bilgi verildi.

Hangi siteler bu durumdan etkilendi?

Sosyal medyadan gelen geri bildirimleri incelediğimizde, Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X’e erişim sorunu olduğu anlaşılıyor. Fakat elbette ki liste yalnızca bununla sınırlı değil. Cloudflare altyapısı kullanan internet sitelerinin tamamında aynı problem görülüyor.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre ChatGPT ve League of Legends’ta da benzer sorunlar görülüyor.

İnternet kesintilerini takip eden bir platform olan DownDetector de bu sorundan etkilenmiş görünüyor. Hangi internet sitelerinin bu durumdan etkilendiğine dair kapsamlı bilgi sunan bu mecraya da şu anda erişilemiyor.

Film inceleme sitesi Letterboxd’ın da bu sorundan etkilendiği vurgulanıyor. İnternet sitesine göz attığımızda, Cloudflare hatası sebebiyle sayfanın açılmadığını ifade eden bir hata mesajı ile karşılaşıyoruz.

Cloudflare açıklama yaptı: Sorunun farkındayız

Cloudflare sistem durumu sayfasını ziyaret ettiğimizde, küresel çapta erişim problemi yaşandığına dair bir uyarı notu karşımıza çıkıyor. Probleme ilişkin araştırma çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan platform sorunun sebebine dair şu sözlere yer verdi:

“Cloudflare birden fazla müşteriyi etkileyen bir sorunun farkında ve araştırıyor: Yaygın 500 hataları, Cloudflare Dashboard ve API’si de başarısız oluyor. Sorunun tam etkisini anlamak ve hafifletmek için çalışıyoruz. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız.”

