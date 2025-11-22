Fiyat-performans canavarı Huawei Enjoy 70X Premium tanıtıldı

Reklam

Huawei Enjoy 70X Premium resmen Çin pazarında piyasaya sürüldü.

Fiyat-performans odaklı cihaz, uydu bağlantısı desteğiyle öne çıkıyor.

Kirin 8000 çipinden güç alan modelde 50 MP ana kamera ve 6.100 mAh pil kapasitesi karşımıza çıkıyor.

Huawei Enjoy 70X Premium, Çin pazarında sessiz sedasız bir şekilde resmen tanıtıldı. Cihaz, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei Enjoy 70X ile aynı tasarıma ev sahipliği yapıyor. Fakat teknik özellikleri bakımından iki model önemli farklılıklar içeriyor.

Fiyat-performans odaklı mobil deneyim ortaya koyan yeni Huawei telefonu, Kirin 8000 çipiyle yüksek bir performans vaat ediyor. Uydu bağlantısı desteğiyle karşımıza çıkan cihaz, kavisli AMOLED ekranla kullanıcılara hitap ediyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Huawei Enjoy 70X Premium özellikleri

GSMArena’nın haberine göre Huawei’nin yeni telefonu, arka kapağın ortasında dairesel bir kamera bloğuna sahip. Ön tarafta ise selfie kamerasını barındıran hap şeklinde bir çentik yer alıyor.

Huawei Enjoy 70X Premium modeli temel sürümden devralınan uydu iletişimini destekliyor. Aynı zamanda uydu iletişimi olmadan kısa mesaj göndermeyi de mümkün kılıyor.

Yüksek performansıyla öne çıkan model, Huawei tarafından geliştirilen Kirin 8000 çipinden güç alıyor. Cihazda 8 GB RAM kapasitesi yer alıyor. Aynı zamanda 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri sunuluyor.

Arka tarafta çift kamera setine ev sahipliği yapan Huawei Enjoy 70X Premium modeli 50 MP ana kamera ile geliyor. Aynı zamanda buna 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Cihazın ön kısmındaysa 8 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Uygun fiyata yüksek performans vaat eden model, 40W hızlı şarj desteğine sahip 6.100 mAh batarya ile geliyor. Cihazın bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.1, çift bantlı Wi-Fi ve temassız ödemeler için NFC teknolojisi yer alıyor. Ayrıca model, dahili işletim sistemi olarak HarmonyOS 4.2 çalıştırıyor.

Huawei Enjoy 70X Premium fiyatı

Yeni Huawei telefonu şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor. Cihazın başlangıç fiyatı ise 1.899 CNY (yaklaşık 11 bin TL) olarak karşımıza çıkıyor.