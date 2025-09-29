Google görsel kimliğini yeniledi: İşte yeni logosu

Teknoloji devi Google, on yıldan uzun bir süre sonra görsel olarak çarpıcı bir hamleyle imajını yeniliyor. Şirket, tüm uygulama ve platformlarını temsil etmesi amaçlanan degrade renklere sahip yeni “G” logosunu tanıttı. Yayınlanan yeni tasarım, önceki simgenin tanıtıldığı 2015 yılından bu yana marka kimliğinde yapılan ilk önemli değişikliği temsil ediyor.

Önceki tasarım farklı ve tek parça bloklar halinde sunulan dört geleneksel rengin (kırmızı, sarı, yeşil ve mavi) yan yana getirilmesine dayanıyordu. Mevcut yeniden tasarım, aynı renklerin sürekli bir degradede birleştirilmesini tercih ederek bu yaklaşımı terk ediyor. Simgeye daha fazla parlaklık ve akıcılık kazandırıyor.

Google’ın yeni logosu “yapay zeka çağını” öne çıkarıyor

Estetik dönüşüm yalnızca bir stilistik uygulamayla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda derin bir stratejik uyumu da yansıtıyor. Görsel ilham, şirketin yapay zeka alanındaki referans modeli olan Gemini’nin grafik kimliğinden doğrudan geliyor.

Şirket, logonun yeni görünümünün “yapay zeka çağındaki evrimi” temsil etmeyi amaçladığını ve görsel dilin Google’ın sunduğu yeni teknolojileri desteklemek için nasıl adapte olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

Google’ın yeni “G” logosu ilk olarak Mayıs ayında Android ve iOS işletim sistemleri için Google uygulamasında yayınlanmaya başladı. Önümüzdeki aylarda güncelleme Gmail, Drive, Meet ve Takvim gibi yaygın olarak kullanılan platformlar da dahil olmak üzere diğer tüm hizmetlere kademeli olarak genişletilecek.

Google Home logosu da yenilendi

Bu yeni strateji, güncellenen Google Home logosunda da açık bir şekilde görülüyor. Ev otomasyonu uygulamasının simgesi, hem App Store’da hem de cihazların ana ekranlarında görülebilen Gemini’den ilham alan bir degrade efektiyle iOS’ta görünmeye başladı.

Google, Gemini for Home’un yeni bir aşamasının tanıtımı için 1 Ekim tarihini belirledi. Etkinlikte ayrıca 2K çözünürlüklü kamera ve yeni bir Google Home Hoparlörü de dahil olmak üzere yeni Nest cihazlarının lansmanı da yer alacak.

Bu nedenle Google’ın yeni logosu, ev serisinin hem yazılımını hem de donanımını kapsayan daha geniş bir yenilemenin habercisi niteliğinde de yorumlanıyor.