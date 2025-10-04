iPhone 17 Pro satış rekoru kırarken, “Air” hayal kırıklığına uğrattı

iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in üretim bandı artırıldı.

Analistler bu cihazlar için olumlu sinyaller verirken, bir modelin ise beklentileri karşılayamadığına işaret ediyor.

Ultra ince iPhone Air, serinin diğer modellerine göre daha az satıyor.

Apple’ın Eylül ayında piyasaya sunduğu yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesi kısa sürede büyük satış rakamlarına ulaştı. Yoğun bir taleple karşılaşan ABD’li şirket, üretim oranlarını daha da artırdı. Kullanıcıların ilgisinin halen yoğunlukta olduğu modeller analistleri de şaşırttı.

Piyasa uzmanları, amiral gemisi iPhone’ların piyasaya çıktıktan haftalar sonra bile yoğun taleplerle karşılaşmaya devam ettiğine işaret etti. Bununla birlikte gelecek yıl için Apple’a dair iyimser bir tablo çizdi. Özellikle de “Pro” modellerin daha fazla sattığı görülürken, sürpriz bir model ise ne yazık ki beklentilerin biraz gerisinde kaldı.

Analistler, Apple için iyimser bir tablo çiziyor

Morgan Stanley analistleri yeni iPhone serisine olan talebin “şirketin ilk tahminlerinden biraz daha yüksek” olduğunu belirten bir not yayınladı. Bu analizin dayandığı bilgiler, Apple’ın tedarik zinciri boyunca toplanan verilerden ve şirketin çevrimiçi mağazası aracılığıyla iletilen gönderim süresi tahminlerinden geliyor.

Bu başarının arkasındaki modeller iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olarak karşımıza çıkıyor. Üst düzey bir deneyim vaat eden akıllı telefonlar, kamuoyunda en yüksek talep gören cihazlar oldu.

iPhone 17 serisinin güçlü performansı, iPhone 18’in piyasaya sürülmesiyle ilgili gelecekteki sonuçlara olan güveni de artırıyor. Sektör analistleri, yeni modellere olan talebin öncelikle “yükseltmeye ihtiyaç duyan eski iPhone’lar” olarak adlandırdıkları cihazların sahipleri tarafından yönlendirileceğine inanıyor.

Apple’ın önümüzdeki yıl başarısının bir diğer önemli itici gücü de altı yeni cihazdan oluşması beklenen sağlam bir ürün yelpazesi beklentisi olarak vurgulanıyor. Belirli modeller henüz açıklanmamış olsa da bunun iPhone 18 serisi, iPhone Air’ın halefi, iPhone 17e ve uzun zamandır beklenen iPhone Fold modellerini içereceği tahmini ediliyor.

iPhone Air beklentilerin altında kaldı

iPhone 17 Pro modelleri satış rekorları kırarken, serideki bir model maalesef aksi bir tablo çiziyor. Ultra ince iPhone Air’a yönelik talep “göreceli olarak zayıf” olarak nitelendiriliyor.

Analistlere göre bu düşük satış performansının nedenlerinden biri de iPhone Air’ın büyük stratejik öneme sahip Çin’de pazarlanamaması olabilir. Cihaz şu anda ülkemizde 97 bin 999 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.