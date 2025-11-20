Menüyü Kapat
    OPPO Reno 15 (global) kamera tarafında hayal kırıklığına uğratabilir

    OPPO Reno 15'in küresel versiyonu, Çin modelinden farklı olarak 200 MP yerine 50 MP ana kamera ile piyasaya sunulacak.
    OPPO Reno 15
    • Çin pazarında tanıtılan OPPO Reno 15 serisinin küresel versiyonu bazı önemli değişikliklerle gelecek.
    • Cihaz, 200 MP ana kamera yerine 50 MP çözünürlüğünde bir sensöre yer verecek.
    • Global modelin işlemci tarafında da MediaTek Dimensity 8450 yerine Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 çipinin kullanılması bekleniyor.

    OPPO bu hafta Çin pazarında yeni performans canavarı Reno 15 akıllı telefon serisini resmen piyasaya sürdü. Amiral gemisi katili cihazlar artık global pazara girmek için geri sayıma geçti. Fakat ne yazık ki temel modelin küresel sürümünde bazı “tavizler” olacağı ortaya çıktı.

    İddialara göre OPPO, Reno 15’in küresel versiyonunun kamera setinde bazı sınırlamalara gidebilir. Mobil fotoğrafçıları üzecek olan bu gelişme, Çin sürümünün çok daha gelişmiş yeteneklere sahip olacağına işaret ediyor.

    Reno 15’in küresel sürümü farklı bir işlemci ve kamerayla geliyor

    Yogesh Brar’ın iddialarına göre OPPO Reno 15’in global versiyonunda 200 MP ana kamera yer almayacak. Bu kameranın yalnızca cihazın Çin sürümün özel tutulacağı vurgulanıyor. Şirket, küresel pazarda bunun yerine 50 MP ana sensörden yararlanmayı planlıyor.

    OPPO ayrıca diğer bazı teknik özelliklerde de değişikliğe gidecek. Cihaz, 6,32 inçlik AMOLED ekran yerine 1,5K çözünürlüğe sahip daha büyük 6,59 inçlik bir OLED panele yer verecek.

    OPPO Reno 15 serisi

    Öte yandan Çin versiyonunda yer alan MediaTek Dimensity 8450 yonga seti Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 çipiyle değiştirilecek. 6.200 mAh batarya ise 6.500 mAh kapasiteye yükselecek.

    Geriye kalan özellikler arasında ultra geniş, telefoto ve 50 MP ön kamera, 80W hızlı şarj ve Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü gibi özellikler yer alıyor.

    Ayrıca bu değişiklikler yalnızca ailenin temel versiyonunu etkilemeyecek. OPPO Reno 15 Pro’nun global versiyonunda da değişiklikler yapılması muhtemel görünüyor. Cihaz, Çin dışında alınan son sertifikalara göre daha küçük bir ekran ve çeşitli bellek seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

    OPPO Reno 15 serisinin global versiyonunun 2026 Şubat ayında resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    OPPO Reno 15 serisi teknik özellikleri

    Geçtiğimiz günlerde duyurulan OPPO Reno 15’in Çin versiyonu şu teknik özellikler ile donatılıyor:

    OPPO Reno 15
    OPPO Reno 15 Pro
    Boyutlar 151,2 x 72,4 x 8 mm
    161,2 x 76,5 x 7,7 mm
    Ağırlık 187 gram 205 gram
    Ekran 2640 x 1216 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,32 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3.600 nite kadar parlaklık
    2772 x 1272 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3.600 nite kadar parlaklık
    İşlemci MediaTek Dimensity 8450
    MediaTek Dimensity 8450
    RAM kapasitesi 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM
    12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM
    Dahili depolama alanı 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 3.1 depolama alanı
    256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 3.1 depolama alanı
    Selfie kamerası 50 MP ön kamera
    50 MP ön kamera
    Arka kamera 200 MP sensörlü ana lens (f/1.8, OIS) / 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.0, 116°) / 50 MP sensörlü telefoto lens (f/2.8, 3.5x optik zoom)
    200 MP sensörlü ana lens (f/1.8, OIS) / 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.0, 116°) / 50 MP sensörlü telefoto lens (f/2.8, 3.5x optik zoom)
    Bağlantı 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası, stereo ses, IP69 sertifikası, 50W kablosuz şarj
    5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası, stereo ses, IP69 sertifikası, 50W kablosuz şarj
    Batarya kapasitesi 80W hızlı şarjlı 6.200 mAh pil
    80W hızlı şarjlı 6.500 mAh pil
    İşletim sistemi Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü
    Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü

