Apple’dan iOS 27 için radikal karar: Yeni özellik yerine performans öncelik kazanacak

Apple, iOS 27 ve macOS 27 güncellemelerinde büyük yenilikler yerine sistemin kararlılığına, hata düzeltmelerine ve performans artışına öncelik verecek.

Teknoloji devi, katlanabilir iPhone modellerine hazırlık yaparken, yapay zeka destekli sağlık asistanı gibi bazı stratejik özellikleri de sisteme eklemeyi planlıyor.

Haziran 2026’daki WWDC etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni sürümün, sonbahar aylarında kullanıcıların erişimine açılacağı öngörülüyor.

Teknoloji devi Apple, bir sonraki büyük güncellemesinde kullanıcıların yıllardır beklediği adımı atmaya hazırlanıyor. Şirket, iOS 27 ile sistemi yeni özelliklere boğmak yerine, yazılımın kararlılığına ve hızına odaklanan “Snow Leopard” stratejisine geri dönecek.

Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın paylaştığı bilgilere göre Apple, yazılım dünyasında strateji değişikliğine gidiyor. Şirketin WWDC26 etkinliğinde tanıtması beklenen iOS 27, macOS 27 ve diğer işletim sistemi güncellemelerinde büyük ve gösterişli yenilikler sunmaktan geri duracağı belirtiliyor. Bunun yerine teknoloji devinin, mevcut sistemin altyapısını güçlendirmeye odaklanacağı ifade ediliyor.

iOS 27’de hedef: Daha az hata, daha yüksek performans

Apple, iOS 12 döneminden bu yana ilk kez yazılım kalitesini ön plana alan bir yol haritası izlemeye karar verdi. Paylaşılan rapora göre mühendislik ekipleri, işletim sistemlerinin derinliklerine inerek gereksiz kodları temizlemek, hataları ortadan kaldırmak ve genel performansı artırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Söz konusu hamle, Mac dünyasında kararlılık ve hız devrimi yaratan 2009 tarihli efsanevi “Snow Leopard” güncellemesine benzetiliyor.

Yapılan optimizasyon çalışmalarının sadece mevcut cihazları hızlandırmakla kalmayacağı, aynı zamanda geleceğin donanımlarına da zemin hazırlayacağı düşünülüyor. İddialara göre iOS 27, Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modellerinin ve diğer yeni nesil donanımların temelini oluşturacak.

Yapay zeka yarışından kopmak istemiyor

Şirket her ne kadar performans odaklı bir güncelleme planlasa da, yapay zeka yarışında geride kalmamak adına bazı kritik özellikleri sisteme entegre etmeyi sürdürecek. Gurman’ın aktardığına göre, iOS 27 ile birlikte Apple Health+ aboneliğiyle entegre çalışacak yeni bir “sağlık asistanı” ve yapay zeka destekli web arama motoru kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Diğer yandan iOS 26.4 sürümü ile gelmesi beklenen yapay zeka destekli Siri’nin, Google Gemini altyapısını kullanacağı konuşuluyor. Ancak Apple, gizlilik konusundaki hassasiyeti nedeniyle verilerin Google sunucularına gönderilmesini engelleyerek, işlemleri kendi geliştirdiği özel bulut sunucularında (Private Cloud Compute) gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Güncelleme paketinde ayrıca kurumsal kullanıcılar için özel geliştirmeler ve gelişmekte olan pazarlara yönelik, “ısmarlama” olarak nitelendirilebilecek bazı özelliklerin yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Liquid Glass tasarım diliyle tüm platformlarını yenileyen şirketin, iOS 27 ile tasarım üzerinde de ufak tefek iyileştirmeler yapacağı öngörülüyor.

Apple kullanıcılarının uzun süredir talep ettiği “daha kararlı bir yazılım” deneyimi, iOS 27 ile nihayet gerçeğe dönüşebilir.

Merakla beklenen iOS 27 güncellemesi için gözler, Apple’ın gelenekselleşen tanıtım takvimine çevrilmiş durumda. Bloomberg kaynaklı raporda geçen “WWDC26” ifadesi, yeni işletim sisteminin ilk kez Haziran 2026’da düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda sahneye çıkacağını doğruluyor. Haziran ayındaki tanıtımın ardından yaz boyu sürecek bir Beta süreci yaşanacağı ve Eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone 18 modelleriyle birlikte kararlı sürümün son kullanıcıya ulaştırılacağı tahmin ediliyor.

Yani performans artışına odaklanan sürümü deneyimlemek isteyenlerin, 2026 sonbaharına kadar sabretmesi gerekecek.