Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Oyun

    Sony, PlayStation 5 ile tarihi bir dönüm noktasına ulaştı

    Sony Interactive Entertainment CEO'su Hideaki Nishino'ya göre PlayStation 5, 136 milyar dolarla şirketin en karlı konsol nesli oldu.
    PS5
    • Sony Interactive Entertainment CEO'su Hideaki Nishino, PS5'in yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.
    • PlayStation 5'in çıkışından bu yana şirkete 136 milyar dolar kazanç sağladığı ifade edildi.

    PlayStation 5 oyun konsolu tarihi bir gelir dönüm noktasına ulaştı. Sony Interactive Entertainment CEO’su Hideaki Nishino’ya göre cihaz, şirket tarihindeki en karlı konsol nesli haline geldi.

    Raporda yer alan detaylara göre şirketin Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümü, PS5’in piyasaya sürüldüğü 2020 yılından bu yana 136 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı. Bu da şirketin önceki konsol döngülerinde elde ettiği sonuçları geride bıraktığını bizlere gösteriyor.

    Şimdiye kadarki en karlı konsol nesli

    IGN’den gelen bilgilere göre bu dikkat çekici rakamlar, PlayStation 5’i markanın tarihindeki en karlı nesil haline getiriyor. Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, PlayStation 4’ün 2013 ile 2019 yılları arasındaki geliri 107 milyar dolardı.

    Tüm PlayStation cihazları

    PlayStation 3 konsoluyla 71 milyar dolar hasılat elde edildi. PS2 44 milyar dolar, PS1 ise 24 milyar dolar hasılata ulaşmıştı. Sony’ye göre hesaplamalar her dönemde doların Japon yenine karşı ortalama döviz kuru dikkate alınarak yapılıyor.

    EA Sports FC 26: Rakip tanımayacağınız en iyi takımlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    EA Sports FC 26: Rakip tanımayacağınız en iyi takımlar

    PlayStation 5 başarısını ispatlattı

    Gelirlerin büyük kısmı cari dönemden gelse de Sony, rakamların PS4 ile ilgili ürünlerden elde edilen sürekli kazanımları da içerdiğini vurguladı. Yine de rakamlar, bazı bölgelerdeki fiyat artışlarına rağmen PS5’in pazardaki gücünü yansıtıyor. Şirkete göre artışlar “zorlu ekonomik ortamdan” kaynaklanıyor.

    Nishino, markanın başarısının donanım satışlarının ötesine geçtiğini vurguladı: “PlayStation’ın sadece donanımla ilgili olmadığına, sadece oyunlarla ilgili olmadığına, genel deneyimle ilgili olduğuna inanıyoruz.

    playstation 5

    Nishino’ya göre PlayStation ekosistemi, pazarı sürekli güçlendiren bir döngü içinde oyuncuları ve geliştiricileri sıkı bir şekilde birbirine bağlıyor.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    Tokyo Game Show’da Japon oyun geliştiricilerine hitap eden Nishino, 2006 yılında PS3 ile birlikte piyasaya sürülen ve iş modelinin merkezi bir parçası olmaya devam eden PlayStation Store’un rolü hakkında yorumda bulundu:

    “Mağaza geliştikçe, oyun dünyasının sınırlarını zorlamaya devam ediyoruz. Oyuncuların oyun oynayabileceği ve içerik üreticilerinin yayın yapabileceği en iyi yer olmayı hedefliyoruz.

    Japon oyunlarına olan talebin dünya çapında arttığına inanıyorum. Japon yayıncılar, PlayStation’ın kuruluşundan bu yana başarısında önemli rol oynadılar ve oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Gelecekte de dünyaya mükemmel Japon içerikleri sunan bir merkez olmaya devam etmek istiyoruz.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.