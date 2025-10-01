Sony, PlayStation 5 ile tarihi bir dönüm noktasına ulaştı

Sony Interactive Entertainment CEO'su Hideaki Nishino, PS5'in yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.

PlayStation 5'in çıkışından bu yana şirkete 136 milyar dolar kazanç sağladığı ifade edildi.

PlayStation 5 oyun konsolu tarihi bir gelir dönüm noktasına ulaştı. Sony Interactive Entertainment CEO’su Hideaki Nishino’ya göre cihaz, şirket tarihindeki en karlı konsol nesli haline geldi.

Raporda yer alan detaylara göre şirketin Oyun ve Ağ Hizmetleri bölümü, PS5’in piyasaya sürüldüğü 2020 yılından bu yana 136 milyar dolarlık satış rakamına ulaştı. Bu da şirketin önceki konsol döngülerinde elde ettiği sonuçları geride bıraktığını bizlere gösteriyor.

Şimdiye kadarki en karlı konsol nesli

IGN’den gelen bilgilere göre bu dikkat çekici rakamlar, PlayStation 5’i markanın tarihindeki en karlı nesil haline getiriyor. Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, PlayStation 4’ün 2013 ile 2019 yılları arasındaki geliri 107 milyar dolardı.

PlayStation 3 konsoluyla 71 milyar dolar hasılat elde edildi. PS2 44 milyar dolar, PS1 ise 24 milyar dolar hasılata ulaşmıştı. Sony’ye göre hesaplamalar her dönemde doların Japon yenine karşı ortalama döviz kuru dikkate alınarak yapılıyor.

PlayStation 5 başarısını ispatlattı

Gelirlerin büyük kısmı cari dönemden gelse de Sony, rakamların PS4 ile ilgili ürünlerden elde edilen sürekli kazanımları da içerdiğini vurguladı. Yine de rakamlar, bazı bölgelerdeki fiyat artışlarına rağmen PS5’in pazardaki gücünü yansıtıyor. Şirkete göre artışlar “zorlu ekonomik ortamdan” kaynaklanıyor.

Nishino, markanın başarısının donanım satışlarının ötesine geçtiğini vurguladı: “PlayStation’ın sadece donanımla ilgili olmadığına, sadece oyunlarla ilgili olmadığına, genel deneyimle ilgili olduğuna inanıyoruz.”

Nishino’ya göre PlayStation ekosistemi, pazarı sürekli güçlendiren bir döngü içinde oyuncuları ve geliştiricileri sıkı bir şekilde birbirine bağlıyor.

Tokyo Game Show’da Japon oyun geliştiricilerine hitap eden Nishino, 2006 yılında PS3 ile birlikte piyasaya sürülen ve iş modelinin merkezi bir parçası olmaya devam eden PlayStation Store’un rolü hakkında yorumda bulundu: