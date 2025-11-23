Yeni shooter oyunu PUBG: Black Budget resmen duyuruldu

Reklam

PUBG Studios, uzun süredir "Project Black Budget" kod adıyla bilinen yeni oyunun adını "PUBG: Black Budget" olarak resmen duyurdu.

Merakla beklenen oyun, yüksek gerilimli bir extraction shooter (PvPvE) türünde olacak.

PUBG: Black Budget'ın PC platformunda (Steam) gerçekleşecek Kapalı Alfa testleri 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık tarihlerinde iki oturum olarak yapılacak.

Krafton bu hafta PUBG: Black Budget oyununu resmen duyurdu. Battle Royale türünde iz bırakan oyun, şimdi de Escape from Tarkov ve Arc Raiders gibi isimlerle shooter oyunları segmentinde rekabet etmeyi hedefliyor.

Oyun, “gerilim, bilinmeyen ve hayatta kalma üzerine kurulu bir deneyim” olarak tanımlanıyor. Krafton, “ne kadar uzun süre kalırsanız, hayatta kalmanız o kadar zor olacak” diyerek oyunla ilgili ilk önemli ipuçlarını veriyor.

PUBG: Black Budget neler sunuyor?

Black Budget, oyuncuları zaman döngüsünde sıkışıp kalmış bir adanın sırlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan gizli bir operasyon grubunun parçası haline getirmeye davet ediyor.

Diğer shooter oyunları gibi PUBG: Black Budget da oyuncuları saldırgan NPC’ler ve diğer oyuncularla dolu düşmanca bir ortama yerleştiriyor. Bu noktada temel amacınız alana girmek, ilginizi çekebilecek eşya/ekipmanları toplamak ve ardından bunlarla üssünüze geri dönmeye çalışmak olacak.

Şirket ayrıca Twitch ve Chzzk yayın platformlarında belirli içerik üreticilerinin izleyicilerine erişim anahtarları veren bir kampanya yürütecek. Testlerde yalnızca birinci şahıs modu mevcut olacak.

Görevler arasında kişisel bir üssü özelleştirmek, yeni ekipmanlar oluşturmak ve seçilen karakterin becerilerini geliştirmek mümkün olacak.

Krafton’a göre oyunda ayrıca zaman döngüsü ve diğer deneylerden sorumlu olan SAPIENS olarak bilinen karanlık bir girişimin hikayesi de yer alacak.

PUBG: Black Budget çıkış tarihi henüz duyurulmadı

PUBG: Black Budget çıkış tarihi henüz duyurulmasa da Krafton, Kapalı Alfa için kayıtları çoktan başlattı. Bu test sürecine katılma şansı yakalamak için oyunun Steam sayfasına gidip, hesabınıza giriş yaptıktan sonra “Erişim İste” seçeneğine dokunmanız yeterli olacak.

Krafton’a göre, PUBG: Black Budget’ın ilk testleri Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da gerçekleştirilecek. Zamanla test bölgesinin daha da genişletilmesi bekleniyor. Kapalı Alfa testleri 12-14 Aralık ve 19-21 Aralık tarihlerinde iki oturum olarak yapılacak

Bu noktada önemli bir uyarıda bulunmakta fayda var. Oyunun test döneminde hala birçok hatanın mevcut olacağı tahmin ediliyor. Şirket, oyunculardan aldığı geri bildirimlere dayanarak nihai sürümden önce bu sorunları ortadan kaldırmayı planlıyor.

Dolayısıyla çeşitli hatalarla karşılaşma riski olmadan, kusursuz bir oyun oynama niyetindeyseniz, Kapalı Alfa testleri sizin için muhtemelen pek de uygun olmayacak. Daha sorunsuz bir deneyime ulaşmak adına nihai versiyonu beklemeniz gerekiyor.

PUBG: Black Budget sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri Önerilen sistem gereksinimleri İşletim sistemi Windows 11 Windows 11 İşlemci Intel® Core™ i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 Intel® Core™ i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 RAM 16 GB RAM 16 GB RAM Ekran kartı NVIDIA RTX 2060 8GB, AMD Radeon RX 6600 NVIDIA RTX 3070, AMD Radeon RX 6800 DirectX Sürüm 12 Sürüm 12 Ağ Genişbant İnternet Bağlantısı Genişbant İnternet Bağlantısı Depolama 30 GB kullanılabilir alan 30 GB kullanılabilir alan

