Xiaomi 17 Pro Max “en iyi telefonlar” sıralamasında zirvede

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefon serisi, Eylül 2025'te en güçlü amiral gemisi telefonlar listesinde ilk üçe oturdu.

Xiaomi 17 Pro Max olağanüstü performansıyla zirveye çıktı.

Orta seviye telefon pazarına yönelik listede ise birinciliği Redmi Turbo 4 üstleniyor.

Xiaomi 17 Pro Max, AnTuTu’nun “Eylül 2025’te en iyi amiral gemisi Android telefonlar” listesinde zirveye yerleşti. 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında toplanan performans verileri, Çinli teknoloji devinin yeni üst düzey telefon ailesini listenin ilk üç basamağına taşıdı.

Bunun yanı sıra AnTuTu aynı şekilde “Eylül 2025’te orta seviye akıllı telefon pazarına yönelik en iyi Android telefonlar” raporu da sundu. Burada da yine Xiaomi’nin birincilik koltuğunu ele aldığı görülüyor. Performans canavarı Redmi Turbo 4 liderliği üstleniyor.

Eylül 2025’te en iyi amiral gemisi Android telefonlar

AnTuTu’ya göre ayın en iyi telefonu Xiaomi 17 Pro Max oluyor. Snapdragon 8 Gen 5 çipinde güç alan akıllı telefon serisi, listenin ilk üç basamağını ele geçiriyor. Bunun yanı sıra listede iQOO, Vivo, RedMagic, OPPO, Honor ve Redmi gibi markalar karşımıza çıkıyor:

Xiaomi 17 Pro Max 16GB+1024GB / 3.507.568 puan Xiaomi 17 Pro 16GB+1024GB / 3.503.549 puan Xiaomi 17 16GB+512GB / 3.492.556 puan iQOO Neo10 Pro+ 16GB+1024GB / 3.342.128 puan Vivo X200 Ultra 16GB+1024GB / 3.324.527 puan RedMagic 10S Pro+ 24GB+1024GB / 3.204.561 puan OPPO Find X8 Ultra 16GB+1024GB / 3.137.585 puan Honor GT Pro 16GB+1024GB / 3.132.141 puan Vivo X200s 16GB+1024GB / 3.063.873 puan Redmi K80 Pro 16GB+1024GB / 2.948.253 puan

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan Xiaomi 17 Pro Max, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro Max’e oldukça benziyor. Fakat cihaz, rakibinden farklı olarak arka tarafta ikincil ekrana yer veriyor. Kullanıcılar bu ekrandan bildirimleri görüntüleyebiliyor, fotoğraf çekebiliyor.

16 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olan üst düzey Xiaomi telefonu 1 TB dahili depolama alanıyla geliyor. Üçlü 50 MP kamera seti sunan model, 100W hızlı şarj destekli 7.500 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

Eylül 2025’te en iyi orta seviye Android telefonlar

Orta seviye akıllı telefon pazarına yönelik ayın en güçlü modeli Redmi Turbo 4 oluyor. iQOO Z10 Turbo modeli ikincilik koltuğuna otururken, üçüncülüğü ise OPPO Reno 14 Pro alıyor: