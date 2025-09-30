Kültür ve Turizm Bakanı, Google’ın üst düzey yöneticisiyle görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ile görüştü.

Toplantıda, Türkiye'nin dijital tanıtım markası GoTürkiye masaya yatırıldı.

Platformun başarısı ve gelecekteki potansiyel iş birlikleri ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkent Ankara’da üst düzey Google yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede şirketin Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker ve ekibi yer aldı.

Milliyet’in haberine göre toplantının ana konusu, Türkiye’nin dijital tanıtım markası olarak bilinen GoTürkiye oldu. Platformun Google’daki konumu masaya yatırıldı ve ayrıca bu başarının nasıl daha da artırılacağı üzerine tartışıldı.

Bakan Ersoy’dan açıklama geldi

“Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda gerçekleşen görüşmede, Türkiye’nin tanıtım stratejisinin dijital imkanlarla bir adım öteye taşınabileceği konuşuldu.

Görüşmeye ilişkin NSosyal platformundan resmi bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi: