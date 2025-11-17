Apple, iPhone 18 lansmanını ikiye bölüyor: Bazı modeller 2027’de duyurulacak

Reklam

Apple, iPhone 18 serisi için 2026 ve 2027'ye yayılan yeni bir lansman stratejisi benimsiyor.

Şirket, 2026 yılının sonbahar döneminde iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve merakla beklenen katlanabilir iPhone Fold'u piyasaya sürmeyi planlıyor.

Daha standart ve ekonomik olan modeller ise 2027 yılının başlarına kaydırılacak.

Normal şartlarda 2026 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan bir sonraki iPhone Air’ın fişinin çekildiği ortaya çıkmıştı. Ultra ince telefon modelinden bekleneni alamayan şirket, bunun üzerine takvimsel bazı değişikliklere gitti. Şimdi Apple’ın genel yol haritası hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şirket, iPhone serisini daha iyi organize etmek ve aynı anda çok fazla modelin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla stratejisini revize etmeye kararlı görünüyor. Söylentilere göre Apple’ın öncelikle premium modellere, ardından da daha uygun fiyatlı modellere odaklanacağı aktarılıyor.

Apple, 2026 sonbaharında yalnızca “premium” modelleri tanıtacak

Bloomberg’den Mark Gurman’ın “Power On” bülteninden paylaştığı detaylara göre 2026 sonbaharında üç üst düzey model tanıtılacak. Bu modeller amiral gemisi sınıfında yer alacak iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold olacak.

Bundan yaklaşık altı ay sonra iPhone 18, iPhone 18e ve muhtemelen iPhone Air 2 tanıtılacak. iPhone serisinin yıldönümünü kutlamak için tasarlanan yeni iPhone 20’nin ise kavisli ekranı ve ekrana gömülü ön kamerasıyla Eylül 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta, Mart 2027’de piyasaya sürülebileceği düşünülen iPhone Air 2 hakkında söylentiler ortaya çıkmıştı. MacRumors’a göre yeni ultra ince model daha büyük bir bataryaya ve buhar odası soğutma sistemine sahip olabilir. Ayrıca tasarım olarak çok daha hafif olabileceği de konuşuluyor.

İlk iPhone modellerinin bugün olduğundan çok daha farklı bir lansman stratejisine sahip olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bu stratejideki değişim, sonbaharda tanıtılan ilk model olan iPhone 4S ile geldi.

O zamandan beri Apple, yeni modellerin piyasaya sürülmesini yılbaşı dönemine denk getirmek için bu dönemi lansman etkinlikleri için korudu. Fakat premium ve daha uygun fiyatlı modeller arasındaki bu yeni ayrım, şirketin satışları optimize etmesine ve üretimi daha iyi yönetmesine olanak tanıyor.