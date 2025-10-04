Xiaomi 17 serisi rafları adeta silip süpürdü

Xiaomi 17 serisi Çin'de büyük bir ilgiyle karşılandı.

Cihaz kısa sürede 1 milyon satış bandını geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Performans canavarı telefonların üretim hacmi artırıldı.

Xiaomi 17 serisi akıllı telefon ailesi satış rakamları konusunda önemli bir eşiği geride bıraktı. Kısa sürede Çin pazarında ilgi odağı haline gelen modeller 1 milyon adet bandını geçmeyi başardı. Xiaomi Başkanı Lu Weibing bu gelişmeyi sosyal medyadan doğruladı.

Geçtiğimiz günlerde iPhone 17 serisinin de beklentileri karşılayan bir ilgi gördüğünü, bu bağlamda Apple’ın üretim hacmini artırmaya yöneldiğini sizlerle paylaşmıştık. Benzer bir tablo şimdi Xiaomi’nin amiral gemisinde de karşımıza çıkıyor. Tüketicilerin gösterdiği ilgiyi karşılamaya çalışan markanın üretimini hızlandıracağı vurgulanıyor.

Xiaomi beklentileri ters köşeye yatırdı

Xiaomi lideri Lu Weibing, bu önemli kilometre taşı için tüketicilere teşekkür etti. Aynı zamanda Xiaomi 17 serisi ile ilgili son günlerde yayılan bazı dedikodulara da yanıt getirdi.

Analistler, serinin temel modeline olan ilginin azlığı nedeniyle Çin’deki sevkiyatlarda yüzde 20’lik bir düşüş öngörmüştü. Fakat pazar, beklentileri boşa çıkarmış gibi görünüyor. Tüm Xiaomi 17 modelleri, özellikle de daha güçlü seçenekler yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor.

Xiaomi 17 serisi, lansmanından sonraki birkaç gün içinde bir milyon adetlik satış rakamını aşarak önceki nesillerin performansını gölgede bıraktı. “Pro Max” modelinin toplam satışların yarısından fazlasını oluşturarak satışları yönlendirdiği, ardından “Pro” versiyonunun geldiği söyleniyor.

Xiaomi 17 serisi, satış hızı açısından da önceki nesil Xiaomi 15’i geride bıraktı. Önceki serinin aynı kilometre taşına ulaşması neredeyse iki kat daha uzun sürdü.

Bu başlangıç, şirketin önceki neslin genel satış hacimlerini aşacağına olan güvenini kesinlikle artırıyor. Xiaomi’nin ayrıca, temel modelin 1 TB kapasiteli bir versiyonunu çok yakında piyasaya sürmesi bekleniyor.

Xiaomi 17 serisi teknik özellikleri

Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Ekran 6,3 inç OLED, 120 Hz, 3.500 nit (2656×1220) 6,3 inç OLED, 120 Hz, 3.500 nit, HDR10+, Dolby Vision (2656×1220) 6,9 inç OLED, 120 Hz, 3.500 nit, HDR10+, Dolby Vision (2K) İkincil ekran Yok 2,7 inç OLED (904×572) 2,7 inç OLED (904×572) İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 16 GB 12 GB / 16 GB 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Ön kamera 50 MP 50 MP 50 MP Arka kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP 50 MP + 50 MP + 50 MP 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 7.000 mAh 6.300 mAh 7.500 mAh Hızlı şarj 100W kablolu / 50W kablosuz 100W kablolu / 50W kablosuz 100W kablolu / 50W kablosuz Bağlantı 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Kızılötesi 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Kızılötesi, USB-C 3.2, UWB 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, Kızılötesi, USB-C 3.2, UWB İşletim sistemi Android 16 tabanlı HyperOS 3 Android 16 tabanlı HyperOS 3 Android 16 tabanlı HyperOS 3

Son olarak AnTuTu geçtiğimiz günlerde “Eylül 2025’te en iyi amiral gemisi telefonlar” sıralamasını yayınladı. Xiaomi 17 Pro Max listede zirvede yer aldı. İkinciliği “Pro” modeli üstlenirken, üçüncülük koltuğunda ise serinin temel modeli karşımıza çıktı.