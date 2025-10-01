OpenAI, Sora 2 ve TikTok rakibi sosyal ağını resmen yayınladı

OpenAI, Sora 2 modelini yayınladı.

Şirket ayrıca TikTok ile rekabet etmeye odaklanan yeni sosyal ağını kullanıma sundu.

Sora adlı uygulama şimdilik yalnızca iPhone'larda kullanılabiliyor.

İlk olarak ABD ve Kanada'da kullanıma açılan uygulamanın yakında Türkiye'ye ve Android cihazlara da ulaşması bekleniyor.

OpenAI, yapay zeka video oluşturma modelinin yeni sürümü olan Sora 2 ile karşımıza çıktı. Duyurulan model aynı zamanda TikTok’a benzeyen bir dikey video akışına sahip olan Sora adlı iPhone uygulamasıyla birlikte geliyor.

Uygulama, OpenAI’nin yapay zekası tarafından oluşturulan videolarla tamamen desteklenen bir akışa ev sahipliği yapıyor. Dün geç saatlerde ortaya çıkan raporlarda sözü geçen platform, yeni nesil bir sosyal medya deneyimi vaat ediyor.

Sora 2 modeli neler sunuyor?

OpenAI, Sora 2’yi “ChatGPT’de GPT-1’den GPT-3.5’e geçişe benzer bir sıçrama” olarak tanımlıyor. Şirket, sistemin gelişmiş dünya simülasyon yeteneklerine sahip olduğunu söylüyor. Bu sayede daha yüksek fiziksel doğruluk ve gerçekçiliğe sahip videolar elde edildiği vurgulanıyor.

Önceki modellerden farklı olarak yeni yapay zeka modeli daha fazla fiziksel etkileşimi simüle edebiliyor. Ayrıca diyalog, ses efektleri ve arka plan manzaraları gibi senkronize ses üretimi özelliğini entegre ediyor.

Video oluşturulurken kullanıcılara sunulan kontroller de genişletiliyor. Bu sayede modelin, nesnelerin ve karakterlerin tutarlılığını korurken birden fazla sahneyi kapsayan karmaşık talimatları izlemesi sağlanıyor.

Sora uygulaması kullanıma sunuldu

OpenAI tarafından duyurulan yeni Sora 2 modeli, aynı lansmanla tanıtılan sosyal medya platformu Sora’ya güç verecek. Platformda diğer dikey yayın platformlarını anımsatan bir arayüz yer alacak.

Sora’nın en dikkat çekici özelliklerden biri de harici medya yüklemelerine izin verilmemesi oluyor. Yani uygulamayı besleyen tüm videoların Sora 2 ile metin komutlarından dahili olarak üretilebileceği vurgulanıyor.

Uygulamanın bir diğer yeni özelliği ise Cameos özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar kimliklerini görüntü ve sesle doğruladıktan sonra yapay zeka tarafından oluşturulan herhangi bir sahneye kendilerini veya arkadaşlarını yerleştirebiliyor.

OpenAI ayrıca kullanıcı refahına olan bağlılığını ayrıntılarıyla anlatan bir makale yayınladı. Şirket, besleme algoritmasının platformda geçirilen zamandan ziyade “yaratımı en üst düzeye çıkarmak” için tasarlandığını ve doğal dil kullanarak içerik önerilerini kontrol edip bilgilendiren araçlarla donatıldığını iddia ediyor.

Türkiye’deki kullanıcılar henüz uygulamaya erişemeyecek

Sora uygulaması ilk olarak ABD ve Kanada’da iPhone için yayınlandı. Başlangıçta uygulama yalnızca iPhone cihazlarında kullanılabilecek. Bekleme listesine kayıt olan kişilere erişim kademeli bir şekilde dağıtılacak.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan Sora’nın Türkiye’ye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Öte yandan OpenAI, uygulamanın Android sürümü ile ilgili de şimdilik bir tarih vermedi.