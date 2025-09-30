ChatGPT’de sohbet ederken alışveriş yapma dönemi başladı

OpenAI, ChatGPT ile konuşurken alışveriş yapmanızı sağlayan Instant Checkout (Anında Ödeme) özelliğini duyurdu.

E-ticarette yeni bir döneme işaret eden bu yenilik şimdilik yalnızca ABD'de kullanılabiliyor.

OpenAI bu özellik için Stripe, Etsy ve Shopify gibi e-ticaret devleriyle iş birliği yapıyor.

OpenAI artık bir mağazanın internet sitesini ziyaret etmenize gerek kalmadan doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapmanızı sağlayan Instant Checkout (Anında Ödeme) özelliğini sunuyor. Bu özellik ilk etapta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilecek. Şirketin ilk iş ortağı ise popüler pazaryeri Etsy olacak.

Instant Checkout özelliği nedir ve ne işe yarıyor?

Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, ChatGPT’den istedikleri kriterlere uygun belirli ürünleri bulmasını isteyebilecek. Kullanıcılar önceden tanımlanmış komutları takip etmeden, doğal dilde alışverişlerini tamamlayacak. ChatGPT daha sonra ürünleri seçecek ve kullanıcıya sunacak. Kullanıcılar istediklerini seçip, uygulamadan ayrılmadan satın alma işlemini tamamlayabilecek.

Instant Checkout özelliği Apple Pay, Google Pay ve Stripe desteği sunuyor. Kullanıcılar kredi kartı bilgilerini doğrudan platforma girebiliyor. Başlangıçta yalnızca tek ürün satın alımları kabul edileceği söyleniyor. Yani sitelerinde olduğu gibi sepete birden fazla ürün ekleyemeyeceksiniz. Fakat bu durumun gelecekte değişmesi bekleniyor.

OpenAI satışlardan komisyon alacak

Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT üzerinden yapılan satışlardan komisyon alacak. Fakat şirket henüz yüzdelik oranını açıklamadı.

Tüketiciler için ise maddi açıdan değişen bir şey olmayacak. ChatGPT’de sunulacak fiyatlar, mağazanın internet sitesinde yer alan rakamlarla tamamen aynı kalacak.

Stripe’ın Teknoloji ve İş Dünyası Başkanı Will Gaybrick bu iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Stripe, yapay zeka için ekonomik altyapıyı inşa ediyor. Bu, günümüzün ticaret sistemlerini yeniden tasarlamak ve milyarlarca insan için yapay zeka destekli yeni deneyimler yaratmak anlamına geliyor. ChatGPT’de Anında Ödeme özelliğini desteklemekten ve işletmelerin ve yapay zeka platformlarının ticaretin geleceğini inşa etmelerine yardımcı olmak için Agentic Commerce Protokolünü birlikte geliştirmekten gurur duyuyoruz.”

Etsy’nin Ürün ve Teknoloji Direktörü Rafe Colburn da ortaklıkla alakalı konuştu:

“Etsy’nin görevi, alıcıların satıcılarımızın sunduğu özel ürünleri keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Etsy’ye gelmeyi düşünmeseler bile. ChatGPT, alıcılarla bulundukları yerde buluşmamızı sağlıyor.”

Son olarak Shopify’ın Ürün Başkan Yardımcısı Vanessa Lee şu açıklamada bulundu: