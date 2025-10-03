Gizlilik odaklı Brave aylık 100 milyon kullanıcıyı geçti

Brave tarayıcısı aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşmayı başardı.

Bu önemli kilometre taşı, Chrome gibi pazar devlerine karşı güçlü bir alternatifin doğduğuna işaret ediyor.

Google Chrome alternatifi internet tarayıcısı Brave yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Dijital dünyada gizliliğe verdiği önemle öne çıkan platform önemli bir başarıya imza atarak aylık 100 milyon aktif kullanıcı sayısını aştı.

Brave’in büyümesi istikrarlı ve hızlı oldu. Son iki yılda her ay ortalama 2,5 milyon net yeni kullanıcı eklendi. Brave ayrıca aylık aktif kullanıcı sınırını aşarak günlük 42 milyon aktif kullanıcı sayısını da aştı.

Brave CEO’su bu önemli dönüm noktasını duyurdu

Brave, 30 Eylül’de masaüstü ve mobil cihazlarda aylık 101 milyon aktif kullanıcı sayısını resmen aştı. Şirketin CEO’su ve kurucu ortağı Brendan Eich, bu başarıdan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Aynı zamanda bunu basit bir şirket büyümesinin ötesine geçen bir olgu olarak nitelendirdi.

Eich ayrıca gizlilik taahhüdünün, tarayıcısından ve arama motorundan premium ürünlerine ve reklam platformuna kadar şirketin piyasaya sürdüğü her ürünün temel bir unsuru olduğunu vurguladı. Aynı felsefenin, gizliliğin varsayılan olarak sunulduğu yapay zeka ürünlerini genişletirken de uygulanacağını doğruladı.

Brave’in CEO’su ve kurucu ortağı Brendan Eich tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“100 milyon kullanıcı, bir büyüme kilometre taşından daha fazlasını temsil ediyor; kullanıcıları ön planda tutan daha iyi bir Web hareketinin temellerini oluşturuyorlar. Dünya genelinde kullanıcılar, büyük teknoloji şirketlerinin izleme ve kötüye kullanımı yerine, çevrimiçi deneyimleri üzerinde gizlilik ve kontrolü tercih ediyor. Tarayıcımızdan bu yana piyasaya sürdüğümüz her ürün -arama motorumuz, premium ürünlerimiz, reklam platformumuz- gizlilik korumalarıyla geliştirildi. Yapay zeka çözümlerimizi genişlettikçe, varsayılan olarak gizliliğe göre tasarım yapmaya devam edeceğiz ve bu da bir sonraki büyüme dalgamızı besleyecek.”

Şirket, Avrupa’da özellikle olumlu bir etki gördü. AB’nin Dijital Piyasalar Yasası’nı (DMA) yürürlüğe koymasının ve 2024’te iOS 17.4’ün yayınlanmasının ardından Brave’in Avrupa Birliği’ndeki günlük iOS yüklemeleri, yeni tarayıcı tercih panelinin tanıtılmasının ardından yüzde 50 artış gösterdi.

Öte yandan Brave, üçüncü taraf motorlara güvenen birçok rakibinin aksine bağımsız ve tescilli bir web dizini tarafından desteklenen arama motoru Brave Search’ü vurgulama fırsatını yakaladı. Hizmet hızla büyümeye devam ediyor ve ayda 1,6 milyardan fazla sorgu alıyor.

Bu rakam yılda yaklaşık 20 milyar aramaya denk geliyor. Yenilikçiliğini gösteren hizmet, her gün 15 milyondan fazla yapay zeka tarafından oluşturulmuş arama yanıtı sunuyor. Ayrıca şirketin aramayı birleştiren yeni bir yapay zeka destekli sohbet deneyimi olan Ask Brave’i duyurduğunu da ekleyelim.