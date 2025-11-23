Apple, iPhone 17 için A19 çip üretimini “acil” yükseltti

Reklam

Apple, iPhone 17 serisine yönelik yüksek talep nedeniyle TSMC'ye 4 ila 5 milyon adet ek A19 ve A19 Pro çip siparişi verdi.

Özellikle de Çin'de iPhone satışları bir önceki yıla göre yüzde 37 artış göstererek, şirketin bu pazardaki payını yüzde 25 gibi rekor bir seviyeye yükseldi.

iPhone 17'nin ilk dönem satışları global olarak aynı dönemdeki iPhone 16 modelini yüzde 14 gibi dikkat çekici bir oranla geride bırakmayı başardı.

Eylül ayında gerçekleşen iPhone 17 lansmanı, Apple’ın tahmin ettiğinden çok daha umut verici rakamlar doğurdu. Özellikle de Çin’de olağanüstü bir taleple karşı karşıya kalan şirket, üretim planlarını artırmak zorunda kaldı.

Weibo’dan gelen bilgilere göre Apple, uzun süredir ortağı olan TSMC’den yalnızca Ekim ve Kasım ayları için 4 ila 5 milyon ek A19 ve A19 Pro çipi sipariş etti. Bu beklenmedik artış, Tayvanlı çip üreticisini üretim hatlarını acilen yeniden düzenlemeye zorluyor.

iPhone 17 beklenenden yüksek bir ilgiyle karşılaştı

Counterpoint Research, çarpıcı rakamlar yayınladı. Ekim ayında Çin’deki iPhone satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 arttı.

Bu olağanüstü performans, Apple’ı ülkede yüzde 25 pazar payına taşıdı. Bu da 2022’den beri görülmemiş bir seviye olarak kayıtlara geçti.

iPhone 17, Huawei ve yerel markalarla rekabetin yoğun olduğu bu stratejik pazarda, Apple’ın aylık satış hacminin yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor.

Bu olumlu ivme, Apple’ın Çin’deki son mali çeyrek sonuçlarıyla çelişiyor. Gelirler yüzde 3,6 oranında hafif bir düşüş yaşadı. Bu nedenle Ekim ayındaki artış, yıl sonu için bu eğilimi tersine çevirebilir.

Analistler ayrıca küresel çapta iPhone 17 satışlarının aynı dönemde iPhone 16 satışlarından yüzde 14 daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Bu da yeni modelin cazibesini bir kez daha doğruluyor.

Apple, 2025 serisi için üç kademeli bir yonga seti stratejisi uyguluyor. Standart iPhone 17, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU’ya sahip A19 yongasının yanı sıra yapay zekaya adanmış 16 çekirdekli bir Neural Engine’e sahip.

iPhone 17 Pro ve Pro Max, aynı CPU’yu koruyan ama gelişmiş grafik performansı için 6 çekirdekli bir GPU entegre eden A19 Pro sayesinde daha güçlü. iPhone Air ise pil ömrünü ve cihazın ince profilini optimize etmek için muhtemelen 5 çekirdekle sınırlı bir GPU’ya sahip A19 Pro’nun sınırlı bir sürümünü kullanıyor.

Son olarak Apple’ın gelecekte A19 çipini giriş seviyesi bir MacBook’ta ve yeni Apple TV 4K’da da kullanmayı planlıyor olabilir. TSMC’deki artan üretimin bununla da bağlantılı olabileceği iddia ediliyor.