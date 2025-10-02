Microsoft Office uygulamaları yepyeni simgelere kavuştu

Microsoft, Office uygulamalarının simgelerini 2018'den bu yana ilk kez yeniledi.

Özüne sadık kalan ikonlar artık daha canlı renkler ve katmanlı bir görünüme kavuştu.

Modern bir estetik dönüşüm sunan uygulamalar, "yapay zeka çağına" ayak uydurmayı hedefliyor.

Microsoft, Office uygulamalarının simgeleri için yeni görsel kimliği resmen duyurdu. 2018’den bu yana ilk büyük tasarım güncellemesi olan bu değişiklik, Microsoft 365 ekosistemindeki on ana uygulama için geçerli olacak. Simgeler artık yuvarlak şekillerle daha renkli bir görünüme kavuşacak.

The Verge’ün haberine göre yeni tasarım web, masaüstü ve mobil gibi tüm platformlarda uygulandı. Yenilenen ikonlar, önceki simgelerin düz çizgilerini ve sağlamlığını bir kenara bırakarak daha akıcı ve “eğlenceli” bir görünüm sunuyor. Şirkete göre bu değişikliğe Microsoft’un yapay zekası Copilot simgesi ilham veriyor.

Değişen stil, daha bağlantılı ve yapay zeka destekli bir ekosistemi yansıtmak için yumuşak kıvrımlar ve daha yoğun renk geçişleri içeriyor. Microsoft 365 Tasarım ve Araştırmadan Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı Jon Friedman yaptığı açıklamada bu değişikliklerin kullanıcı deneyimini basitleştirmeyi ve “insancıllaştırmayı” amaçladığını söyledi:

“Keskin kenarlar ve keskin çizgiler, yumuşak kıvrımlar ve kıvrımlarla değiştirilerek simgelere eğlenceli bir hareket ve erişilebilirlik hissi kazandırılıyor.”

Yenilenen Office ikonları “yapay zekaya” işaret ediyor

Güncellemeyi alan 10 uygulama Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner ve Viva olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft’un bu noktada amacı, monitörden cep telefonuna kadar farklı ekran boyutlarında daha iyi çalışan, daha tutarlı bir görsel kimlik oluşturmak olarak vurgulanıyor.

Şekillere ek olarak renklerin kullanımı da yoğunlaştırıldı. Daha önce belirgin olmayan degradeler, kontrastı ve görsel erişilebilirliği artırmak için artık daha canlı görünüyor.

Microsoft ayrıca daha küçük boyutlarda okunabilirliği artırmak için basitleştirmeler yaptı. Küçük bir örnek vermek gerekirse, daha önce bir belgeyi temsil etmek için dört yatay çubuğa sahip olan Word simgesi artık yalnızca üç çubuğa sahip durumda.

Microsoft’un gradyanlara ve daha organik şekillere odaklanması, ilginç şekilde bir başka büyük teknoloji olan Google’ı takip ediyor. Bu hafta Google da ana logosunu resmen değiştirdi. Microsoft gibi arama devi de yenilenen tasarımında “yapay zekaya” odaklandığını belirtti.

2018’deki son büyük tasarım, Microsoft için bir başka dönüm noktasını temsil ediyordu. Şirket o dönem Office’i uygulamalar arasında daha fazla entegrasyon ve iş birliğini yansıtan, platformlar arası bir uygulama paketine dönüştürmek istiyordu.

2013 tasarımındaki temel değişiklik ise harfin sembolden ayrılması ve iki ayrı panel oluşturulmasıydı. Bu da örneğin Word simgesinin artık bir belgenin ana hatları yerine metin satırlarını görüntülemesi anlamına geliyordu. Bu fikrin yeni görsel kimlikte de korunduğunu belirtmekte fayda var.