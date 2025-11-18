Amiral gemisi Samsung Galaxy S26 Ultra’dan hızlı şarj sürprizi

Reklam

Ortaya çıkan raporlar, Samsung Galaxy S26 Ultra modelinde kablolu şarj hızının 45W'tan 60W'a yükseleceğine işaret ediyor.

Serinin diğer üyeleri olan Galaxy S26 ve S26 Plus'ın kablolu şarj hızlarının da sırasıyla 25W ve 45W olarak aynı kalacağı öne sürülüyor.

Öte yandan kablosuz şarj hızları serinin tamamında artırılıyor. S26 ve S26 Plus 20W'a, S26 Ultra ise 25W'a çıkacak.

Ortaya çıkan son raporlar, amiral gemisi Samsung Galaxy S26 serisinin Galaxy S25’nin özelliklerinin çoğunu koruyacağına, fakat şarj konusunda önemli değişiklikler getirebileceğine işaret ediyor. Gelen güncel sızıntılar, hızlı şarjda kullanıcılar için önemli iyileştirmeler sunulacağını bizlere gösteriyor.

Teknoloji gündemine yansıyan dedikodular, yalnızca serinin en gelişmiş seçeneği olarak raflarda boy gösterecek Galaxy S26 Ultra’nın kablolu şarj özelliğine yükseltme alabileceğini öne sürüyor. Bu önemli hamle, kullanıcıların yıllardır “S” serisinde beklediği bir gelişme olarak biliniyor.

Galaxy S26 Ultra, 60W hızlı şarj sunacak

Sosyal medyadan gelen sızıntılara göre Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus geçen yılkiyle aynı özellikleri koruyacak. Yani standart model 25W desteğini sürdürürken, S26 Plus seçeneği 45W’ta kalacak. Fakat Galaxy S26 Ultra, selefinin benimsediği 45W’a kıyasla önemli bir artışla nihayet 60W’a çıkacak.

GSMArena testinden alınan aşağıdaki ekran görüntüsü, Galaxy S25‘in benzer bir bataryaya (3.988 mAh) sahip ve 35W şarjı destekleyen iPhone 17’den bir dakika önce tam şarja ulaştığını gösteriyor. Yeni nesil için Galaxy S26’nın 300 mAh’lik bir artışı temsil eden 4.300 mAh’lik daha büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Kablosuz şarj özelliğinin de tüm modellerde iyileştirilmesi bekleniyor. Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus cihazları 20W’a ulaşabilirken, Galaxy S26 Ultra ise 25W’a ulaşacak. Bu da önceki neslin 15W gücün kıyasla küçük ama etkili bir iyileştirme olacak.

Galaxy S26 serisi için planlanan iyileştirmelere rağmen şarj hızları hala pazarın gerisinde kalıyor gibi görünüyor. Çinli markalar halihazırda 100W veya üzeri orta sınıf telefonlar sunuyor. Bu da Samsung’un amiral gemisi rakamlarının 2026 için güncelliğini yitirmesine neden oluyor.

Öte yandan Galaxy S26 Ultra’nın kablosuz şarj gücü konusunda da iyileştirme sunması bekleniyor. Söylentilere göre cihaz, beş yıl sonra ilk defa “Ultra” modelinin şarjını 25W seviyesine taşıyacak.