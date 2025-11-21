Samsung Galaxy S26 ekran teknolojisinde geri adım atabilir

Reklam

Söylentilere göre Samsung, Galaxy S26 serisinin standart modelinin perakende fiyatını sabit tutmayı planlıyor.

Şirket, bu maliyet hedefine ulaşmak için önceki Galaxy S serisi cihazlarda kullanılan ekran panellerini yeniden kullanmayı düşünüyor.

Bu hamleyle birlikte, özellikle de çip ve depolama fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan genel bileşen maliyetlerinin dengelenmesi amaçlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki amiral gemisi Galaxy S26 ailesi üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2026 yılının başlarında duyurulması beklenen modeller, söylentilere göre maliyetleri dengeleyebilmek adına beklenmedik bir hamlede bulunabilir.

2026’da akıllı telefon fiyatları bellek yongalarındaki yüksek zam sebebiyle muhtemelen artacak. Xiaomi CEO’sunun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada da bu konuya değinilmişti. Benzer bir tehlike Samsung için de geçerliyken, şirket bu maliyet artışını engellemek ve fiyatlarını sabit tutmak için bazı tavizlerde bulunmaya karar verdi.

Samsung’dan sürpriz maliyet yönetimi hamlesi

Ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un gelecekteki Galaxy S26 serisini M14 OLED panellerle donatmayı planladığına işaret ediyor. Bu teknolojinin, Galaxy S24 ve Galaxy S25 serilerinde zaten mevcut olan 2.600 nit’lik maksimum parlaklığı koruması bekleniyor.

@UniverseIce tarafından aktarılan bilgilere göre yeni nesil üst düzey telefonlar için planlanan üç model (S26, S26+ ve S26 Ultra), maksimum 2.600 nit parlaklığa sahip M14 OLED ekranlar kullanacak. Bu değer, önceki ailede ve S23 neslinin 1.750 nit parlaklığına kıyasla bir sıçrama yaparak bu seviyeye ulaşan 2024 serisinde benimsenen değerle aynı kalacak.

Samsung, gelecekteki cihaz serisini geliştirirken ciddi bir ikilemle karşı karşıyaydı: Daha yüksek maliyetler doğuracak daha gelişmiş özelliklere yatırım yapmak mı, yoksa finansal etkiyi azaltmak için belirli parametrelerin gelişimini sınırlamak mı?

Şirket, mevcut maksimum parlaklığı koruyup malzeme ve verimlilikte dahili ayarlamalara öncelik vermeye odaklanmış gibi görünüyor. Şu anda 10 bit renk derinliği veya yüksek frekanslı darbe genişlik modülasyonu (PWM) kısma gibi özelliklerin dahil edileceğine dair net bir gösterge bulunmuyor. Bu unsurlar, renk üretimini ve görsel konforu etkiledikleri için ekran özelliklerini takip edenler için önemli bir etken olmaya devam ediyor.

Samsung’un fiyatları sabit tutmak adına vereceği bir diğer taviz ise tasarım konusunda olacak. Şirket, iPhone 17 ile aynı fiyata sahip olmak için daha ince tasarım ve daha büyük batarya fikrinden vazgeçmiş görünüyor. Son olarak yakın tarihli raporlar, Galaxy S26 Ultra’nın hızlı şarj gücü konusunda yıllar sonra nihayet bir artışa gideceğine işaret ediyor.