OPPO Reno 15 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Reklam

OPPO, Reno 15 ve Reno 15 Pro modellerini Çin'de piyasaya sürdü.

Her iki telefonda da yüksek performanslı MediaTek Dimensity 8450 çipiyle çalışıyor.

Orta seviye canavarı modeller 200 MP ana kamera, 3.5x optik yakınlaştırmalı 50 MP periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş kameradan oluşan aynı üçlü arka kamera setini paylaşıyor.

OPPO’nun yeni premium orta sınıf telefonları piyasaya sürüldü. Performans canavarı OPPO Reno 15 ve Reno 15 Pro resmen duyuruldu. Her iki akıllı telefon da önceki nesle kıyasla görsel iyileştirmeler, daha güçlü işlemciler, daha parlak ekranlar, 200 MP ana kamera ve yüksek dayanıklılık gibi özelliklerle geliyor.

Uzun süredir beklenen yeni OPPO modelleri şık tasarımıyla kısa sürede ilgi odağı haline geldi. İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan modeller, yalnızca küçük bazı farklılıklar içeriyor. İki model arasındaki en büyük ayrım, pil kapasitesindeki 300 mAh’lik fark olarak karşımıza çıkıyor.

Reklam

OPPO Reno 15 serisi neler sunuyor?

Serinin en gelişmiş seçeneği olan Reno 15 Pro, selefi Reno 14 Pro’ya kıyasla daha az iyileştirme ve daha kompakt bir gövdeyle geliyor. Cihazın tasarımı önceki modele oldukça benziyor. Yalnızca kamera modülünün bazı tasarım detayları ortadan kalkıyor. Ayrıca toza ve sıcak su jetlerine dayanıklılık için IP69 sertifikası karşımıza çıkıyor.

GSMArena’nın haberine göre Reno 15 ve Reno 15 Pro modelleri sırasıyla 6,32 inç ve 6,78 inçlik ekranlarla geliyor. Her iki cihazın ekranı da 1,5K çözünürlük kalitesini destekliyor. Aynı zamanda 120 Hz yenileme hızı ve 3.600 nit tepe parlaklık destekleri sağlanıyor.

OPPO Reno 15 serisi MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8450 çipinden güç alıyor. Her iki cihaz da 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM kapasitesiyle sunuluyor. Ayrıca 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 3.1 dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Serinin her iki modeli de 200 MP ana kamerayla karşımıza çıkıyor. Üçlü kamera setine ev sahipliği yapan cihazlar, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 3,5 optik zoom desteğine sahip 50 MP telefoto lensle güçlendiriliyor. Modellerin ön tarafındaysa 50 MP selfie kamerası taşınıyor.

Reno 15 modeli 80W hızlı şarj desteğine sahip 6.200 mAh pil kapasitesiyle geliyor. “Pro” seçeneği de aynı hızlı şarja sahipken, 6.500 mAh’lik daha büyük bir bataryayla sunuluyor. OPPO’nun yeni telefon serisi Android 16 işletim sistemini temel alan ColorOS 16 arayüzüyle hizmet veriyor.

OPPO Reno 15 özellikleri

Boyutlar: 151,2 x 72,4 x 8 mm

Ağırlık: 187 gram

Ekran: 2640 x 1216 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,32 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3.600 nite kadar parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 3.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (f/1.8, OIS) / 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.0, 116°) / 50 MP sensörlü telefoto lens (f/2.8, 3.5x optik zoom)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası, stereo ses, IP69 sertifikası, 50W kablosuz şarj

Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.200 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 15 Pro özellikleri

Boyutlar: 161,2 x 76,5 x 7,7 mm

Ağırlık: 205 gram

Ekran: 2772 x 1272 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3.600 nite kadar parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 3.1 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (f/1.8, OIS) / 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2.0, 116°) / 50 MP sensörlü telefoto lens (f/2.8, 3.5x optik zoom)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantı noktası, stereo ses, IP69 sertifikası, 50W kablosuz şarj

Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü

OPPO Reno 15 serisi fiyatları

OPPO’nun yeni telefon ailesi ilk olarak Çin pazarında ön siparişe açıldı. 21 Kasım tarihinde resmi satışları başlaması beklenen Reno 15’in fiyatı 2.999 CNY’den (yaklaşık 18 bin TL) sunuluyor. Daha gelişmiş “Pro” seçeneğiyse 3.699 CNY (yaklaşık 22 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.

OPPO Reno 15 ailesinin çok yakında global pazar için de duyurulması bekleniyor. Cihazların Türkiye’de de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Son olarak serinin çok yakında daha güçlü bir yeni model ile genişletilmesi bekleniyor. Söylentilere göre OPPO Reno 15 Pro Max modeli üst düzey donanımıyla öne çıkacak.