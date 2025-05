Webmasto Hafta Özeti (28 Nisan-4 Mayıs 2025)

Teknoloji dünyasında yine oldukça heyecan verici gelişmeler yaşandı. Haftanın en dikkat çeken haberi hiç şüphesiz ki Rockstar Games’ten gelen o açıklama oldu. Pek çok oyunseverin zaten başından beri tahmin ettiği üzere GTA 6 ertelendi.

Elbette ki haftanın tek önemli olayı GTA 6’nın ertelenmesi değildi. Bunun yanı sıra da oyun dünyasından mobil cihazlara, sosyal medyadan yapay zekaya pek çok alanda önemli gelişmelere tanık olduk.

İşte 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Grand Theft Auto serisi hayranları uzun süredir popüler açık dünya hikayesinin altıncı oyunu için bekleyişe devam ediyor. Merakla beklenen GTA 6’nın normal şartlarda 2025 sonbaharında piyasaya çıkması bekleniyordu. Fakat Rockstar Games bu hafta üzücü haberi oyunseverlerle paylaştı.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025