Webmasto Hafta Özeti (28 Nisan-4 Mayıs 2025)

Teknoloji dünyasında yine oldukça heyecan verici gelişmeler yaşandı. Haftanın en dikkat çeken haberi hiç şüphesiz ki Rockstar Games’ten gelen o açıklama oldu. Pek çok oyunseverin zaten başından beri tahmin ettiği üzere GTA 6 ertelendi.

Elbette ki haftanın tek önemli olayı GTA 6’nın ertelenmesi değildi. Bunun yanı sıra da oyun dünyasından mobil cihazlara, sosyal medyadan yapay zekaya pek çok alanda önemli gelişmelere tanık olduk.

İşte 28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (28 Nisan-4 Mayıs 2025)

28 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GTA 6 önümüzdeki yıla ertelendi

Grand Theft Auto serisi hayranları uzun süredir popüler açık dünya hikayesinin altıncı oyunu için bekleyişe devam ediyor. Merakla beklenen GTA 6’nın normal şartlarda 2025 sonbaharında piyasaya çıkması bekleniyordu. Fakat Rockstar Games bu hafta üzücü haberi oyunseverlerle paylaştı.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

Rockstar Games’ten gelen açıklamaya göre GTA 6’nın çıkış tarihi Mayıs 2026’ya ertelendi. Geliştirici ekip hayranların yeni GTA’ya olan heyecanından çok etkilendiğini ve oyunu tamamlarken gösterdikleri sabırdan dolayı topluluğa teşekkür ettiğini dile getirdi.

Rockstar Games’in ana şirketi Take-Two Interactive’in CEO’su Strauss Zelnick yaptığı resmi açıklamada oyunun potansiyeline olan güveni ve mükemmelliğe ulaşmak için gereken zamana saygı göstermenin önemini yineledi. Oyuncuların beklediğine değeceği ifade edildi.

Avrupa’da elektrik kesintisi hayatı kaosa çevirdi

Avrupa’da büyük bir elektrik kesintisi meydana geldi. Yaşanan bu olumsuz durum İspanya, Fransa, Portekiz ve Andorra gibi ülkeleri etkiledi.

Bloomberg’in haberine göre kesinti yüzünden metro ve raylı sistemlerin çalışmaz hale geldi. Ayrıca durum trafik ışıklarını, ATM’leri, interneti, yerleşim alanlarını ve mağazaları da etkiledi. Asansörde mahsur kalanlar oldu.

WhatsApp kullanıcı sayısı 3 milyarı aştı

WhatsApp, Nisan 2025 itibarıyla her ay 3 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan tarihteki birkaç uygulamadan biri haline geldi. 2009 yılından bu yana hayatımızda olan popüler anlık mesajlaşma uygulaması, dünya nüfusunun yarısı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Xbox fiyatlarına dünya genelinde zam

Microsoft, Xbox konsollarının ve aksesuarlarının fiyatını dünya genelinde artıracağını duyurdu. Şirket ayrıca oyunların fiyatı bu yıl sonuna doğru 80 dolar olacağını açıkladı.

ABD’de 512 GB’lık Xbox Series S’in fiyatı 379,99 dolarken, 1 TB’lık versiyonun fiyatı ise 429,99 dolara çıktı. Xbox Series X Digital’ın yeni fiyatı 549,99 dolar, disk sürücülü versiyonun fiyatı ise 599,99 dolar oldu. Son olarak Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition modeli 729,99 dolardan listeleniyor.

Joystick’lerde ise modellerin fiyatları 64,99 ile 199,99 dolar arasında değişiyor. Xbox Stereo Kulaklık ve Xbox Kablosuz Kulaklık gibi aksesuarlar sırasıyla 64,99 dolara ve 119,99 dolara satılıyor. Bazı küçük oyunların fiyatı 50 dolar veya daha az olabilirken, daha büyük AAA oyunların fiyatı 80 dolar olacak.

Niko Partners’ın ünlü analisti Daniel Ahmad, Xbox’taki fiyat artışlarının sadece bir başlangıç ​​olduğunu ifade etti. Japon devi Sony’nin de muhtemelen yakın zamanda PlayStation 5 ve oyunlarının fiyatlarını artıracağını, hatta belki de Nintendo’nun bile bunu yapacağını açıkça belirtti.

Android Show I/O Edition duyuruldu

Google, Android için hazırlanan yeni özellikleri tanıtacağı Android Show: I/O Edition etkinliği 13 Mayıs‘ta gerçekleşeceğini duyurdu. Etkinlik YouTube üzerinden dünya genelinde canlı bir şekilde takip edilebilecek.

Etkinlikte tam olarak neyin gösterileceği belirsiz olsa da şirket, “Android’e gelen yeni deneyimler” ile karşılaşacağımızı söylüyor. Google henüz etkinlik ile ilgili bir ipucu sunmasa da bu lansmanın Android 16’nın resmi duyurusunu içereceği muhtemel görünüyor.

GPT-4o, GPT-4’ün yerini aldı

ОреnАІ, СhаtGРТ sohbet robotunda GРТ-4 mоdеlіnе уönеlіk gеnеl dеѕtеğіnі bu hafta ѕоnlаndırdı. Şirket bunu kаdеmеlі оlаrаk dаhа уеnі ѕürüm оlаn GРТ-4о іlе dеğіştіrmeye başladı.

Yaklaşık iki yıldır piyasada mevcut olan AI modeli gеlесеktе hаlіhаzırdа uуgulаnmış ѕіѕtеmlеr, аnаlіtіk рlаtfоrmlаr vе уаrаtıсı hіzmеtlеrlе uуumluluğun ѕürdürülmеѕі іçіn уаlnızса gеlіştіrісіlеrе уönеlіk bіr АРІ аrасılığıуlа ѕunulасаk.

CMF Phone 2 Pro iddialı özellikleriyle piyasaya çıktı

Nothing bu hafta CMF alt markası üzerinden yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. 6 büyük Android güncellemesi alacak CMF Phone 2 Pro resmen tanıtıldı. Orta seviye cihazda Dimensity 7300 yonga seti, üçlü kamera seti ve 120 Hz’lik 6,77 inç AMOLED ekran yer alıyor.

CMF Phone 2 Pro ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıktı. Çok yakında Türkiye’ye de gelmesi beklenen model 19.000 rupi (yaklaşık 8 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Modelin teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Boyutlar: 164,00 × 78 × 7,8 mm

164,00 × 78 × 7,8 mm Ağırlık: 185 gram

185 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

MediaTek Dimensity 7300 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama

128 GB ve 256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP telefoto lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens, 50 MP telefoto lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac / ax, 2,4G/5G çift bant, MU-MIMO, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C portu

5G bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac / ax, 2,4G/5G çift bant, MU-MIMO, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C portu Batarya kapasitesi: 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı NothingOS 3.2 kullanıcı arayüzü

Steam Deck’te Nisan ayının en popüler 10 oyunu belli oldu

Nisan 2025’te Steam Deck platformunda en çok oynanan oyunlar belli oldu. Taşınabilir konsol cihazında en çok oynanan oyun Balatro olarak açıklandı.

22 Nisan’da piyasaya sürülen ve ayın en çok oynanan oyunları arasında ikinci sıraya yerleşen The Elders Scrolls IV: Oblivion Remastered dikkatlerden kaçmadı. Üçüncü sırada yer alan isim ise Baldur’s Gate 3 olarak karşımıza çıktı.

Listede yer alan ilk 10 model şu şekilde sıralanıyor:

Balatro The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Baldur’s Gate 3 Stardew Valley Schedule I Vampire Survivors Elden Ring The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077

TikTok’a 530 milyon Euro para cezası kesildi

TikTok, GDPR’yi ihlal etti. Öncelikle şirket, Çin’e aktarılan verilerin Avrupa standartlarına uygun olarak yeterli korumaya sahip olduğuna dair yeterli kanıt sunamadı. Ayrıca kullanıcılara verilerinin nasıl kullanıldığı ve taşındığı konusunda verilen bilginin, özellikle de Temmuz 2020 ile Aralık 2022 arasındaki dönemde yetersiz olduğu değerlendirildi.

Yetkili makamlar, Çin’deki personelin veri erişimi ve Avrupa mahremiyetiyle uyuşmayan yerel güvenlik ve istihbarat yasaları nedeniyle Çin yetkilileri tarafından olası müdahale riski konusunda endişelerini bildirdi. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının şirketin sorumluluğunda olduğu biliniyor.

TikTok bu suçlamalar karşısında toplam 530 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Bu rakamın 45 milyonu kullanıcılara yönelik iletişimdeki yetersizlikten, 485 milyonu ise Çin’e yapılan veri transferinde yaşanan sorunlardan kaynaklanıyor.

Windows Haritalar kapatıldı

Microsoft, Windows Haritalar uygulamasını kullanım dışı bıraktı. Temmuz ayından itibaren şirket, uygulamayı Microsoft Store mağazasından da kaldırmayı planlıyor. Şirketin konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde oldu:

“Windows Haritalar uygulaması kullanımdan kaldırıldı. Temmuz 2025’te Microsoft Store’dan da kaldırılacak. Aynı zamanda Microsoft Store’da uygulamaya yönelik son bir güncelleme yayınlanacak ve bu güncelleme uygulamayı işlevsiz hale getirecek. Bir uygulamayı Temmuz 2025’ten önce kaldırırsanız onu Microsoft Store’dan yeniden yükleyebilirsiniz. Fakat Temmuz 2025’ten sonra yeniden yükleyemezsiniz. Uygulamayı istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Rehberli navigasyon veya harita URL’leri gibi kaydettiğiniz kişisel veriler veya dosyalar silinmeyecek. Temmuz 2025’ten sonra Windows Haritalar uygulamasında çalışmayacak.”

Google Chrome, Nisan ayının en popüler tarayıcısı oldu

StatCounter’a göre Google Chrome dünya çapında kullanıcı sayısında hafif bir düşüş yaşansa da Nisan 2025’te pazar lideri oldu.

Google Chrome yüzde 65,08’lik pazar payıyla “dünyanın en popüler internet tarayıcısı” unvanını elde etti. Microsoft Edge listenin ikinci sırasında yer alıyor.

Flappy Bird oyunu 10 yıl sonra Android’e dönüyor

Flappy Bird oyunu 10 yılı aşkın bir aradan sonra Android cihazlara geri dönüyor. Bir döneme damgasını vuran oyun, Epic Games Store üzerinden Google sistemine özel versiyonuyla yayınlanıyor.

Flappy Bird’ün orijinal versiyonu 10 yıldan fazla bir süre önce yayınlanmış ve basit ama bir o kadar da zorlayıcı oynanış formatıyla halkın beğenisini kazanmıştı. Popüler kuş oyunu reklamlardan günde yaklaşık 50 bin dolar gelir elde ediyordu.

Ancak sevilen oyun ne yazık ki Şubat 2014’te mağazalardan kaldırıldı. Oyunun kaldırılma nedeni sorulduğunda ise yaratıcısı Dong Nguyen, “Daha fazla dayanamadım” demiş ve oyunun çok bağımlılık yapıcı olduğu için mağazalardan kaldırdığını açıklamıştı.

LG telefonlarda güncelleme desteği kesiliyor

LG, mobil cihazlar bölümünü kapatma kararının üzerinden dört yıl geçmesinin ardından, akıllı telefonları için güncelleme destek sunucularının kapatıldığını doğrulayan resmi bir açıklama yayınladı.

30 Haziran‘dan itibaren kullanımda olan LG cihazlarda FOTA (Firmware Over The Air) ya da bilgisayardaki LG Bridge uygulaması üzerinden güncelleme kontrolü yapılamayacak. Yetkili teknik servis aracılığıyla yapılan güncellemeler için de süre geçerli olup, onlar da kesintiye uğrayacak.

2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de en popüler platform BluTV (Max) oldu

Türkiye’de 2025’in ilk çeyreğinde en çok tercih edilen dijital platformlar açıklandı. Raporda yer alan bilgilere göre BluTV (yeni adıyla Max) pazar lideri konumuna ulaştı. Toplam talebin yaklaşık üçte birini elinde tutan platform, yüzde 30’luk pasta payıyla zirveye yerleşti.

BluTV’nin (Max) ardından listenin ikinci sırasında yüzde 25’lik pazar payına hitap eden Netflix karşımıza çıkıyor. Üçüncülük koltuğunda ise yüzde 20’lik paya hitap eden Amazon Prime Video dikkat çekiyor.

Meta AI uygulaması yayınlandı

Meta bu hafta iPhone, iPad ve web için ilk bağımsız Meta AI uygulamasının resmi lansmanını duyurdu. ChatGPT’ye rakip olacak yeni mobil uygulama, şimdilik ne yazık ki Android cihazlarda yer almıyor.

Meta’nın yeni yapay zeka uygulaması, diğer asistanlardan farklı olarak kullanıcının Facebook ve Instagram gibi ürünlerde daha önce paylaştığı bilgileri kullanarak yanıtları kişiselleştiriyor.

Meta AI uygulaması şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’da kullanıma sunuluyor. Uygulamanın Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

X (Twitter) için 4K video desteği geldi

X, video içerik alanında sunduğu hizmeti daha da güçlendiriyor. Premium kullanıcılar için 4K video yükleme desteğini başlatıyor.

Platformdan gelen bilgilere göre X Premium kullanıcılarına sunulacak 4K video desteği kademeli olarak dağıtılacak. İlk başta belirli bir içerik üretici grubuna sunulacak olan bu yenilik, daha sonra tüm Premium kullanıcılarına genişletilecek.

Şu anda abonelerin 1080p’ye kadar video yükleyebildiklerini, boyut sınırının 8 GB, maksimum uzunluğunun ise yaklaşık üç saat olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Galaxy S25 Ultra, “S25” ailesinin en çok satan modeli oldu

GSMArena’nın haberine göre Samsung, Galaxy S25 serisindeki modellerin satışa sunulduğu ilk iki ayda 9,16 milyon adet sattığını duyurdu. Bunların arasında sadece Galaxy S25 Ultra‘nın 5,08 milyonu, yani yarıdan fazlası yer alıyor.

Hemen ardından 2,41 milyonla Galaxy S25, üçüncü sırada ise 1,67 milyonla Galaxy S25 Plus yer alıyor. İkilinin toplam ulaştığı rakamlar Galaxy S25 Ultra’dan yaklaşık 1 milyon adet daha az oluyor.

Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri belli oldu

FromSoftware,Elden Ring Nightreign sistem gereksinimlerini duyurdu. Serinin yeni yan oyunu, 2022’de piyasaya sürülen orijinal oyuna benzer bir kuruluma sahip olacak.

Elden Ring Nightreign sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanıyor:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i5-10600 veya AMD Ryzen 5 5500 Bellek: 12 GB Bellek

12 GB Bellek Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4GB DirectX: DirectX 12

DirectX 12 Depolama alanı: 30 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri: