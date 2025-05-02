Xbox fiyatlarına zam: Konsollar, aksesuarlar ve oyunlar artık daha pahalı olacak

Microsoft, Xbox oyuncuları için kötü bir haber verdi.

Zam dalgasından etkilenen şirket artık Xbox konsolları, aksesuarları ve oyunlarının fiyatlarını global olarak artıracak.

Şirket artan üretim ve dağıtım maliyetlerini gerekçe göstererek zammın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Teknoloji Microsoft, Xbox konsollarının ve aksesuarlarının fiyatını dünya genelinde artıracağını duyurdu. Şirket ayrıca oyunların fiyatı bu yıl sonuna doğru 80 dolar olacağını bildirdi. Bu da önceki fiyata göre 10 dolar artış anlamına geliyor.

Microsoft bu fiyat güncellemesinin mevcut piyasa koşullarını yansıttığını söylüyor. Şirket Türkiye gibi diğer pazarlardaki yeni fiyatlarını henüz açıklamadı. Yakında daha detaylı bilgi paylaşılması bekleniyor.

Zam dalgası Xbox’a da ulaştı

İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Avustralya için açıklanan yeni fiyatlar bu bugün itibariyle yürürlüğe giriyor. Microsoft, IGN’ye gönderdiği açıklamada karara ilişkin şu yorumu yaptı:

“Bu değişikliklerin zorlu olduğunu ve piyasa koşulları ile artan geliştirme maliyetleri göz önünde bulundurularak büyük bir dikkatle yapıldığını anlıyoruz. İleriye baktığımızda, hareket halindeyken daha fazla oyun oynamanın daha fazla yolunu sunmaya ve Xbox oyuncuları için değer sağlamaya odaklanmaya devam ediyoruz.”

ABD’de 512 GB’lık Xbox Series S’in fiyatı 379,99 dolarken, 1 TB’lık versiyonun fiyatı ise 429,99 dolara çıktı. Xbox Series X Digital’ın yeni fiyatı 549,99 dolar, disk sürücülü versiyonun fiyatı ise 599,99 dolar oldu. Son olarak Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition modeli 729,99 dolardan listeleniyor.

Joystick’lerde ise modellerin fiyatları 64,99 ile 199,99 dolar arasında değişiyor. Xbox Stereo Kulaklık ve Xbox Kablosuz Kulaklık gibi aksesuarlar sırasıyla 64,99 dolara ve 119,99 dolara satılıyor.

Bazı küçük oyunların fiyatı 50 dolar veya daha az olabilirken, daha büyük AAA oyunların fiyatı 80 dolar olacak.