İrlanda’dan TikTok’a 530 milyon Euro para cezası

TikTok platformunun Avrupa'da GDPR'yi (Genel Veri Koruma Tüzüğü) ihlal ettiği açıklandı.

İrlanda veri koruma otoritesi DPC, TikTok'a büyük bir para cezası kesti.

Platform 530 milyon Euro ceza ödemek zorunda kalacak.

Avrupa’da GDPR düzenlemesi ile güvence altına alınan kişisel verilerin korunması, dünyanın en popüler uygulamalarından biriyle ilgili bir davayla yeniden gündeme geldi. İrlanda veri koruma otoritesi DPC, kendi soruşturmasını önemli bulgularla tamamladı.

Avrupalıların verilerinin, özellikle de bilgiler AB sınırları dışına, bu durumda Çin’e gittiğinde kurallara uygun şekilde işlenip işlenmediği mercek altına alındı. Bu veri hareketlerinde kullanıcılara yönelik şeffaflık da kurumun analizinin bir diğer odak noktası olarak belirtildi.

TikTok, GDPR’yi (Genel Veri Koruma Tüzüğü) ihlal etti

BloombergHT’nin haberine göre TikTok, GDPR’yi ihlal etti. Öncelikle şirket, Çin’e aktarılan verilerin Avrupa standartlarına uygun olarak yeterli korumaya sahip olduğuna dair yeterli kanıt sunamadı. Ayrıca kullanıcılara verilerinin nasıl kullanıldığı ve taşındığı konusunda verilen bilginin, özellikle de Temmuz 2020 ile Aralık 2022 arasındaki dönemde yetersiz olduğu değerlendirildi.

Yetkili makamlar, Çin’deki personelin veri erişimi ve Avrupa mahremiyetiyle uyuşmayan yerel güvenlik ve istihbarat yasaları nedeniyle Çin yetkilileri tarafından olası müdahale riski konusunda endişelerini bildirdi. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasının şirketin sorumluluğunda olduğu biliniyor.

TikTok’a dudak uçuklatan para cezası kesildi

TikTok bu suçlamalar karşısında toplam 530 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Bu rakamın 45 milyonu kullanıcılara yönelik iletişimdeki yetersizlikten, 485 milyonu ise Çin’e yapılan veri transferinde yaşanan sorunlardan kaynaklanıyor.

TikTok’un cezanın yanı sıra özel bir görevi daha var. Şirket altı ay içinde GDPR düzenlemelerine tam uyum sağlamak zorunda. TikTok bu zaman dilimi içerisinde uyumluluğu gösteremezse, Veri Koruma Komitesi Avrupa kullanıcılarının verilerinin Çin’e akışını tamamen engelleyebilir.

Böyle bir ihtimal uygulamanın Avrupa’daki operasyonel etkisini güçlü bir şekilde etkileyecek. Bu nedenle platform için son tarihlere uymak artık hayati önem taşıyor.