Samsung Galaxy S25 ve S25+ resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+ resmen tanıtıldı.

Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulan cihazlar kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Yeni modeller tasarım konusunda selefine benzese de donanım tarafında birçok önemli iyileştirme bulunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün gerçekleştirdiği yılın ilk Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde yeni amiral gemisi Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modellerini karşımıza çıkardı. Aylardır büyük bir sabırsızlıkla beklenen cihazlar nihayet resmi olarak duyuruldu.

Son birkaç aydır internette dolaşan sayısız dedikodunun da öngördüğü gibi yeni cihazlar seleflerine göre çok az fiziksel değişiklik getiriyor. Fakat yine de cihazlar yeni bir işlemci kullanarak performansı artırmaya odaklanıyor. Yeni sürümle birlikte ayrıca daha da fazla Galaxy AI yapay zeka özelliği sunuluyor.

Samsung Galaxy S25 ve S25+ neler sunuyor?

Samsung’un performans canavarı yeni amiral gemisi telfonları Full HD+ çözünürlük kalitesini destekleyen; aynı zamanda 1 ila 120 Hz değişken yenileme hızı ve 2.600 nit tepe parlaklık oranına sahip ekranlarla donatılıyor. Standart modelde 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED panel bulunurken, “Plus” modeli ise daha büyük 6,7 inç ekranla geliyor.

Üst düzey özellikler sunan Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipini kalbinde taşıyan Samsung Galaxy S25 ve S25+ modelleri 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleri barındırıyor. S25’te 25W hızlı şarjlı 4.000 mAh pil yer alırken, S25 Plus ise 45W hızlı şarjlı 4.900 mAh bataryaya yer veriyor.

Arka tarafta 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 10 MP telefoto lens bulunuyor. Önde ise 12 MP selfie kamerasına yer veirliyor. Her iki cihazda da 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC destekleri sunuluyor. Ayrıca cihazlar Android 15 işletim sistemini temel alan yeni One UI 7 arayüzüyle hizmet veriyor.

Samsung Galaxy S25 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED ekran

Full HD+ çözünürlüğe (2340 x 1080 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,2 inç 2X Dynamic AMOLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Pil kapasitesi: 25W şarjlı 4.000 mAh batarya

25W şarjlı 4.000 mAh batarya Renkler: gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel)

gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 146,9 x 70,5 x 7,2 mm

146,9 x 70,5 x 7,2 mm Ağırlık: 162 gram

162 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy S25+ özellikleri

Ekran: QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,7 inç 2X Dynamic AMOLED

QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit tepe parlaklığa sahip 6,7 inç 2X Dynamic AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto sensör Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Pil kapasitesi: 45W şarjlı 4.900 mAh batarya

45W şarjlı 4.900 mAh batarya Renkler: gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel)

gümüş, yeşil, açık mavi, lacivert ve simsiyah (internete özel) Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Boyutlar: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

158,4 x 75,8 x 7,3 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung Galaxy S25 ve S25+ fiyatı ne kadar?