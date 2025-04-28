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    CMF Phone 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Nothing'in yeni performans canavarı telefonu piyasaya çıktı. CMF Phone 2 Pro bugün resmen piyasaya sunuldu. Cihazın özellikleri ve fiyatı belli oldu.
    CMF Phone 2 Pro
    Görsel: Nothing/CMF
    • Nothing'in yeni yüksek performanslı telefonu piyasaya çıktı.
    • CMF Phone 2 Pro sıra dışı tasarımıyla bugün resmen tanıtıldı.
    • İlk olarak Hindistan'da raflara gelen performans canavarı telefonun ilerleyen haftalarda Türkiye pazarında da satışa çıkması bekleniyor.

    Nothing bugün CMF alt markasının yeni performans canavarı akıllı telefon modelini piyasaya sundu. Haftalardır büyük bir sabırsızlıkla beklenen ve şimdiye kadar hakkında birçok söylenti ortaya çıkan CMF Phone 2 Pro modeli resmen tanıtıldı.

    Yüksek bir performansa ev sahipliği yapan akıllı telefon modeli sıra dışı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 6 büyük Android güncellemesi desteği, modüler lens yapısı ve güçlü AMOLED ekran yer alıyor. İşte modelle ilgili merak edilen tüm detaylar…

    CMF Phone 2 Pro özellikleri

    • Boyutlar: 164,00 × 78 × 7,8 mm
    • Ağırlık: 185 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 16 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 50 MP telefoto lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac / ax, 2,4G/5G çift bant, MU-MIMO, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı NothingOS 3.2 kullanıcı arayüzü
    CMF Phone 2 Pro
    Görsel: Nothing/CMF

    GSMArena’nın haberine göre Nothing’in yeni telefonu 1080p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 3.000 nit tepe parlaklık ve HDR10+ özelliklerine sahip 6,77 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor. CMF Phone 2 Pro modeli Dimensity 7300 Pro 5G yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı sunuyor.

    33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olan akıllı telefon kablolu şarjda 33W, ters şarjda ise 5W desteği sunuyor. Cihazın arka kısmında 50 MP ana sensör, 2x zoom destekli 50 MP telefoto sensör ve 8 MP ultra geniş sensör yer alırken, ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor.

    CMF Phone 2 Pro
    Görsel: Nothing/CMF

    CMF Phone 2 Pro hem makro lens aksesuarı hem de balık gözü lens aksesuarı ile fotoğraf çekimi yapmaya imkan tanıyor. Bu anlamda cihaz, mobil fotoğrafçılık deneyimi konusunda tüketicilere ilgi çekici bir seçenek vaat ediyor.

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    CMF Phone 2 Pro fiyatı

    Nothing’in yeni telefonu 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip versiyonunda 19.000 rupi (yaklaşık 8 bin 500 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. İlk olarak Hindistan’da raflara gelen modelin çok yakında Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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