Samsung Galaxy S26 Ultra daha ergonomik bir tasarımla geliyor

Samsung Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra'nın ekran koruyucularının görüntüsü sızdırıldı.

Serinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S26 Ultra modelinin daha ergonomik ve daha yuvarlak köşeli bir tasarımla geleceği söyleniyor.

Merakla beklenen modellerin 25 Şubat 2026'da San Francisco'daki Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Samsung’un merakla beklenen amiral gemisi Galaxy S26 serisi, resmi lansmandan önce çok sayıda söylentinin başrol kahramanı oldu. Galaxy S26+’tan vazgeçmediği ortaya çıkan Güney Koreli şirket, Şubat ayı sonlarında nihayet raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Performans canavarı akıllı telefon serisi ile ilgili ortaya çıkan son söylentiler, lansmanın normalden daha geç bir tarihte gerçekleşeceğini bizlere gösteriyor. Söylentilere göre şirket, San Francisco’da düzenlenecek Unpacked etkinliğini 25 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Cihaz, daha ergonomik bir tasarımla vücut bulacak.

Galaxy S26 Ultra’nın ekran koruyucuları sızdı

Ice Universe tarafından paylaşılan görüntüler, Galaxy S26 ailesine ait üç ekran koruyucuyu gözler önüne seriyor. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerine ait olduğu söylenen bu koruyucular, özellikle de serinin en gelişmiş seçeneği olan “Ultra” ile ilgili önemli ayrıntıları gözler önüne seriyor.

Paylaşılan görüntülere göre cihaz yumuşak ve yuvarlatılmış köşeleri ile öne çıkacak. Bu estetik müdahale, seleflerinin kare ve keskin tasarımından açıkça farklı bir noktaya işaret ediyor.

Önceki söylentileri de doğrulayan bu değişiklik, Samsung’un üst düzey modelinin ergonomisini, avuç içine daha rahat oturan bir şekille geliştirme arzusunu gösteriyor.

Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinde ise ekran koruyucular beklentilere uygun bir tasarıma sahip görünüyor. Yuvarlatılmış köşeler ve iki akıllı telefon arasındaki olağan boyut farkı da doğrulanıyor.

Her üç modelin de ortak noktası, koruyucuların tamamen düz olan yüzeyi olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik, Galaxy S26 serisinin tüm üyelerinin düz ekranlara sahip olacağını bizlere gösteriyor.

Fakat yine de bunun şimdilik bir sızıntıdan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var. Cihazlarla ilgili tüm detayların kesin onayı için resmi duyuruları beklememiz gerekecek.