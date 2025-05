GTA 6 ertelendi: Mayıs 2026’da piyasaya çıkacak

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununun 26 Mayıs 2026’da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Normal şartlarda 2025 yılının sonbahar aylarında duyurulması beklenen oyunun yeni çıkış tarihi resmileştirildi. Oyun dünyasının dört gözle takip ettiği bu gelişme,

Rockstar Games, yaptığı resmi açıklamada, oyuncuların planlanandan daha uzun süre beklemek zorunda kalacak olmasından dolayı üzüntü duyduğu belirtildi. Merakla beklenen oyunun geliştirici ekibinin hayranların yeni GTA’ya olan heyecanından çok etkilendiğini ve oyunu tamamlarken gösterdikleri sabırdan dolayı topluluğa teşekkür ettiğini dile getirdi.

Rockstar Games’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada bu gelişme doğrulandı. Mayıs 2026’da piyasaya çıkacak GTA 6’nın ertelenme haberiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025