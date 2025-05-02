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    GTA 6 ertelendi: Mayıs 2026’da piyasaya çıkacak

    GTA 6 çıkış tarihi ertelendi. Eylül-Ekim aylarında çıkması beklenen oyun Rockstar Games'in açıklamasına göre Mayıs 2026'da gelecek.
    GTA VI çıkış tarihi
    • Rockstar Games'ten GTA hayranlarını üzecek haber geldi.
    • Uzun yıllardır heyecanla beklenen ve pek çok söylentiye konu olan GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi.
    • Rockstar'ın açıklamasına göre oyun Mayıs 2026'da piyasaya çıkacak.
    • Normal şartlarda oyunun bu yılın Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyordu. Fakat bu gecikme haberi oyunseverleri bir miktar hayal kırıklığına uğrattı.

    Rockstar Games, Grand Theft Auto VI (GTA 6) oyununun 26 Mayıs 2026’da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Normal şartlarda 2025 yılının sonbahar aylarında duyurulması beklenen oyunun yeni çıkış tarihi resmileştirildi. Oyun dünyasının dört gözle takip ettiği bu gelişme,

    Rockstar Games, yaptığı resmi açıklamada, oyuncuların planlanandan daha uzun süre beklemek zorunda kalacak olmasından dolayı üzüntü duyduğu belirtildi. Merakla beklenen oyunun geliştirici ekibinin hayranların yeni GTA’ya olan heyecanından çok etkilendiğini ve oyunu tamamlarken gösterdikleri sabırdan dolayı topluluğa teşekkür ettiğini dile getirdi.

    GTA 6 ne zaman çıkacak?

    Rockstar Games’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada bu gelişme doğrulandı. Mayıs 2026’da piyasaya çıkacak GTA 6’nın ertelenme haberiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

    “Çıkardığımız her oyunda hedefimiz her zaman beklentilerinizi aşmak oldu ve Grand Theft Auto VI da farklı değil. Beklentilerinizi ve hak ettiğiniz kalite seviyesini sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz.”

    Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yıllardır oyuncuların beklentilerini tam olarak karşılamaya yönelik bir ilginin olduğu ve GTA 6’nın da bu konuda bir istisna olmayacağı vurgulandı.

    GTA 6

    Ayrıca açıklamada oyundan ne beklememiz gerektiği konusunda başka bir detay yer almıyor. Yalnızca GTA 6 için resmi çıkış tarihi belirtiliyor ve oyunun birkaç ay daha ertelenmesi gerektiği için üzüntü duyulduğu söyleniyor.

    Grand Theft Auto 6’nın başlangıçta 2025 yılı sonlarında, Eylül-Aralık ayları arasında piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

    Ne yazık ki Rockstar’ın yeni oyununun gelişi için neredeyse bir yıl beklememiz gerekecek. Bu durum birçok kişi için biraz moral bozucu olabilir.

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    Take-Two Interactive CEO’su Strauss Zelnick bu yılın Şubat ayında hissedarlara ve kamuoyuna gönderdiği bir bildiride GTA 6’nın 2025 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını vurguladı.

    Şirketin 2025 yılı için hazırladığı büyük yapımlardan bir diğeri olacak olan oyunda Sid Meier’s Civilization 7, Mafia: The Old Country ve Borderlands 4 yer alacak.

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    Mart ayında oyunun ertelenebileceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Fakat şu ana kadar resmi bir açıklama gelmemişti.

    Yakın zaman önce eski bir Rockstar yöneticisi, GTA 6’nın ikinci fragmanının gelip gelmeyeceğine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. İlgili habere de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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