Samsung Galaxy S26 serisinin dörtte üçü Snapdragon çipiyle gelecek

Qualcomm, son çeyrek sonuçları konferansında Galaxy S26 serisi için çip tedarik tahminini açıkladı.

Şirket, yeni telefon serisinin yaklaşık yüzde 75'inin Snapdragon işlemcilerle geleceğini söyledi.

Exynos 2600'ün sadece belirli pazarlara veya modellere özgü kalması bekleniyor.

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar çok sayıda dedikoduya konu olan bu cihazlar, özellikle de işlemci tercihi konusunda akıllarda ciddi soru işaretler bırakmıştı. Cihazın Samsung tarafından geliştirilen Exynos çipleri mi, yoksa Snapdragon yonga setlerini mi tercih edeceği tartışma konusu haline geldi.

Yakın zaman önce ortaya çıkan söylentiler, Galaxy S26’nın Exynos 2600 çipiyle donatılacağını öne sürmüştü. Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinin ise ABD ve Çin gibi sınırlı pazarlarda kullanılacağı bildirilmişti. Fakat 9to5Google’ın haberine göre Qualcomm’dan gelen son açıklamalar, bu konudaki tartışmaları nihayet sonlandırdı.

Qualcomm yüzde 75 pay hedefliyor

Qualcomm’a 4. çeyrek kazanç konferans görüşmesinde Galaxy S26 serisi için öngörüsünün ne olduğu soruldu. Şirket konuya ilişkin şu dikkat çekici ipucunu verdi:

“Yıllardır çeşitli nedenlerle bunu söylüyoruz ve son yıllarda da bu böyle oldu: Eskiden %50 paya sahip normal bir ilişki, artık yaklaşık %75’lik yeni bir temel çizgiye sahip. Galaxy S25 ile %100’e ulaştık. Herhangi bir yeni Galaxy için varsayımımız her zaman %75 olacak . Galaxy S26 için de öngörümüz bu.”

Exynos 2600, hem Apple’ın A19 Pro’sunu hem de Qualcomm’un Snapdragon’unu geride bırakıyor gibi görünüyor. Fakat yine de umut vadeden performansına rağmen bazı zorluklar Samsung’un hedeflerini baltalayabilir. Şirket ilk üretime başladı. Fakat yalnızca 15 bin yonga seti üretildi ve üretim verimi yüzde 50 civarında seyrediyor.

Tam da bu nedenle, çip belirli pazarlar veya modellerle sınırlı kalabilir. Yine de Exynos çipinin kamerada önemli iyileştirmeler sağlamanın yanı sıra daha yüksek güç verimliliği de sağlayabilir.

Samsung’un Galaxy S26 serisiyle ilgili beklentileri oldukça yüksek. Şirket, yeni modellerin seleflerine kıyasla yüzde 5 daha fazla satacağına inanıyor. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon ailesinin 25 Şubat tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Öte yandan serinin en gelişmiş seçeneği olacak Galaxy S26 Ultra’nın daha ergonomik bir tasarıma ev sahipliği yapacağı söyleniyor.