iOS 26.2 Beta için geri sayım başladı

Apple bu akşam iOS 26.1'in genel kullanıma sunulmasından hemen sonra, Salı günü itibarıyla iOS 26.2'nin ilk geliştirici Beta sürümünü yayınlamayı planlıyor.

Yeni güncelleme, daha önce duyurulan Apple Wallet'a ABD pasaportu entegrasyonunun eklenmesine olanak tanıyacak.

Aynı zamanda zengin içerikli SMS servisi olan RCS mesajları için uzun zamandır beklenen uçtan uca şifreleme özelliği de gelecek.

Apple yazılım güncellemeleri konusunda hız kesmeden yoluna devam ediyor. Geçen hafta iOS 26.1 RC sürümü ile karşımıza çıkan şirket, bu hafta iOS 26.2’nin ilk Beta’sını kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre iOS 26.2’nin ilk geliştirici Beta sürümü, iOS 26.1’in kararlı sürümüyle yayınlanmasının hemen ardından Salı günü yayınlanabilir. Merakla beklenen güncelleme için geri sayım başlamış durumda. Şirket ayrıca iPadOS, macOS ve watchOS gibi yazılımları için de yeni Beta sürümleri sunacak.

iOS 26.2 ile gelecek yenilikler

Apple’ın yeni güncellemesinin hangi yeniliklere sahip olacağı henüz kesin olarak bilinmiyor. Fakat ortaya çıkan raporlar, güncellemeden neler bekleyebileceğimize dair bizlere önemli ipuçları sunuyor.

iOS 26.2’nin ABD pasaportunu Apple Wallet’a entegre etmeye başlayacağı ifade ediliyor. Apple bu özelliği yıl sonundan önce kullanıma sunmayı garanti etmişti. Yeni güncelleme, bu taahhüt için uygun bir aday gibi görünüyor.

Apple ayrıca RCS mesajları için uçtan uca şifreleme desteği getiriyor. “Yaklaşan yazılım güncellemelerinde” vaat edilen, operatörlerin zenginleştirilmiş SMS mesajları için bu gelişmiş gizlilik nihayet gelebilir.

iOS 26.1’in kararlı sürümü bu akşam çıkacak

Mark Gurman, herhangi bir son dakika aksiliği olmazsa iOS 26.1’in bu akşam (Pazartesi) cihazlara geleceğini öngörüyor. Bu kademeli güncelleme, incelikli ama kullanışlı birçok önemli dokunuş içeriyor. Liquid Glass arayüzü için zarif görsel çekiciliğinden ödün vermeden metin okunabilirliğini artıran renkli bir ayar geliyor.

iOS ve iPadOS’ta bu özelliğe “Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Liquid Glass” bölümünden erişilebiliyor. macOS’ta ise “Ayarlar > Sistem Ayarları > Görünüm” sayfalarını sırasıyla takip ederek ulaşabilirsiniz.

Güncellemenin en çok beklenen yeniliklerinden biri de Apple Intelligence yapay zekası için nihayet Türkçe dil desteğinin gelmesi olarak vurgulanıyor. AI desteği ayrıca Çince (Geleneksel Mandarin), Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce ve İsveççe dillerine de genişletilecek.