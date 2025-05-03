Nisan 2025’te en popüler internet tarayıcıları: Google Chrome liderliği kaptırmadı

Google Chrome, Nisan 2025'in en çok kullanılan internet tarayıcısı oldu.

StatCounter verilerine göre Chrome'un global pazar payı yüzde 65,08'e ulaştı.

Listenin ikinci basamağında ise Microsoft Edge karşımıza çıkıyor.

StatCounter ajansının araştırmasına göre Google Chrome dünya çapında kullanıcı sayısında hafif bir düşüş yaşansa da Nisan 2025 döneminde pazar lideri olarak “en popüler internet tarayıcıları” listesinde adını zirveye yerleştirdi.

Chromeun hemen ardından Microsoft’un daha geniş bir kitleye ulaşma çabalarına rağmen durgunluk yaşayan Edge dikkat çekiyor. Ankete göre Google Chrome yüzde 65,08’lik pazar payıyla dünya genelinde en çok kullanılan tarayıcı olmayı sürdürüyor.

İlginç bir şekilde Nisan ayında toplanan verilere göre yüzde 0,62’lik ufak bir düşüş kaydedildi. Fakat bu rakamlar toplama kıyasla önemsiz bir detay halini alıyor.

Nisan 2025’in en çok kullanılan internet tarayıcıları belli oldu

Raporda yer alan detaylara göre Google’ı Mart ayında kaydedilen rakamdan yüzde 0,08 daha düşük bir rakam olan yüzde 13,29’luk payla Microsoft Edge takip ediyor. Apple’ın Safari’si yüzde 7,93 ile üçüncü sırada yer alırken, Mozilla’nın Firefox tarayıcısı yüzde 6,13 ile dördüncü sırada yer alıyor. Listenin son sırasında Opera ve “diğer tarayıcılar” listeleniyor.

Aktif kullanıcı sayıları ülkeden ülkeye değişiyor. Örneğin Birleşik Krallık’ta dağıtım, pazarın yüzde 21,78’ini ele geçiren Microsoft Edge’den yana daha avantajlı bir konumda. Chrome’un payı ise yüzde 52,45 oranına ulaşıyor. Öte yandan Hindistan gibi Google’ın yüzde 86,22’lik payla neredeyse mutlak hakimiyete sahip olduğu yerler olduğunu da ekleyelim.

Microsoft’un daha geniş bir kitleye ulaşmak için yaptığı çeşitli çabaları göz önüne aldığımızda konsolidasyon senaryosu ilginç hale geliyor. Bu durum Google açısından olumlu bir gelişme gibi görünse de Chrome’un hakimiyeti arama devi için şimdiden baş ağrıtmaya başladı.

Zira ABD düzenleyicileri, tekelini ortadan kaldırmak için tarayıcıyı başka bir şirkete satmaya zorlayabilir. Bu önlem, tekelin bir şirketten diğerine devredileceği düşünüldüğünde etkinliğinin sorgulanması nedeniyle tartışılıyor.

Öte yandan OpenAI, Perplexity ve Yahoo gibi devlerin de Google Chrome tarayıcısını satın almaya ilgi gösterdiği öne sürülüyor. Bu kararların gerçekten küresel tarayıcı senaryosunu değiştirmeye yetip yetmeyeceğini görmek için bu hamlelerin sonuçlarını beklememiz gerekecek. Dava tüm dünyada dört gözle takip ediliyor.