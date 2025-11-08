Katlanabilir iPhone, 24 MP ekran altı kamerayla geliyor

Reklam

Apple'ın 2026'nın ikinci yarısında ilk katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Merakla beklenen cihazın ekran altı kamera teknolojisini kullanacağı ve 24 MP'lik bir sensör sunacağı belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone'un arka kamera kurulumunda 48 MP geniş ve ultra geniş sensörlerin yer alması bekleniyor.

Teknoloji devi Apple uzun süredir bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor. Samsung ve Huawei gibi rakip markaların yıllardır dominasyon kurduğu bu segmente yönelik kollarını sıvayan şirket, söylentilere göre Galaxy Z Fold serisiyle rekabet edecek kitap şeklinde forma sahip bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Katlanabilir iPhone ile ilgili ortaya çıkan son raporlar, cihazın ilgi çekici bir yeniliğe ev sahipliği yapacağına işaret ediyor. Ekran altı kamera teknolojisini benimseyecek model, bu anlamda önemli bir sıçramaya imza atmaya hazırlanıyor.

Zira daha önce ortaya çıkan raporlarda, Apple’ın ekran altı kamera teknolojisini test ettiiği, fakat bu sensörlerin geleneksel sensörlere kıyasla daha düşük görüntü kalitesi gibi çeşitli sınırlamalara sahip olduğu görülmüştü. Fakat şirket, bu teknik zorunluğun üstesinden gelip inovasyon ile görüntü kalitesi arasında bir denge kurmayı amaçlıyor.

Katlanabilir iPhone, Face ID’den vazgeçmek zorunda kalabilir

JP Morgan’ın şirket içi tahminlerinden alınan bir belgeye göre Apple dahili ekranın altına 24 MP’lik bir kamera entegre edebilir. Aynı zamanda ön ekranda yine 24 MP’lik alışıldık selfie kamerasının yer alacağı, arka kameraların ise 48 MP genişliğinde ve ultra geniş açılı olması bekleniyor.

Fakat Apple’ın alternatif tanıma çözümleri seçmediği sürece, Face ID desteği sunmayacağı planlamadığı ifade ediliyor. Bu da olası teknik sınırlamaların açık bir işareti olarak yorumlanıyor.

Ekranın altına gizli bir kamera yerleştirmek, görünür adacıkları veya çentikleri ortadan kaldırarak tamamen tekdüze bir görüntü sağlayacaktır. Kamera aslında ekran piksellerinin altına gizlenmiştir.

Fotoğraf çektiğinizde, sensörün üzerindeki pikseller ışığın geçmesine izin vermek için kapanır. Görüntü kalitesi de tam olarak bu noktada devreye girer. Işığın sensöre ulaşması için ekran katmanından geçmesi gerektiğinden dolayı fotoğraf daha az keskin ve biraz kirli olur.

JP Morgan’a göre, Apple’ın katlanabilir cihazının 2026’nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Öte yandan tedarik zincirinden gelen yeni bir rapora göre bu akıllı telefon daha düşük bir fiyata piyasaya sürülebilir.