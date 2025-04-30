X Premium için 4K video desteği duyuruldu

Elon Musk'ın sosyal ağı X sürpriz bir yenilikle karşımıza çıktı.

Platforma nihayet 4K video desteği geldi.

Bu yeni özelliğe yalnızca Premium abonelerinin ulaşabileceği ifade edildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından bu yana platform, çok sayıda tartışmalı değişikliğe ev sahipliği yaptı. Atılan en belirgin adımlardan biri de platformun isminin X olarak yeniden markalaştırılması ve uygulamanın bir “Super App” olma yolunda ilerlemesi oldu.

Şimdi ise X, video içerik alanında sunduğu hizmeti daha da güçlendiriyor ve Premium kullanıcılar için 4K video yükleme desteğini başlatıyor. Bu dikkat çekici yenilik, platformu YouTube ve son derece popüler bir sosyal ağ olarak öne çıkan TikTok gibi video devlerine karşı daha güvenilir bir rakip olarak konumlandırmayı açıkça hedefliyor.

4K video özelliği X kullanıcılarına kademeli dağıtılıyor

Platformdan gelen bilgilere göre X Premium kullanıcılarına sunulacak 4K video desteği kademeli olarak dağıtılacak. İlk başta belirli bir içerik üretici grubuna sunulacak olan bu yenilik, daha sonra tüm Premium kullanıcılarına genişletilecek.

Şu anda abonelerin 1080p’ye kadar video yükleyebildiklerini, boyut sınırının 8 GB , maksimum uzunluğunun ise yaklaşık üç saat olduğunu hatırlatmakta fayda var. 4K desteğinin gelişiyle birlikte yüklenebilir dosyaların maksimum boyutlarındaki sınırda da yukarı yönlü bir ayarlamaya gidileceği düşünülüyor.

Bu kritik yenilik, TikTok ve Instagram Reels’i başarılı kılan uygulamaya benzer şekilde, dikey videolar için özel bir akışın uygulanması gibi video deneyimini geliştirmeyi amaçlayan diğer son girişimlere katılıyor.

4K video desteği, Elon Musk’ın X platformunu bir “Super App” haline dönüştürmeyi amaçlayan daha geniş stratejiye mükemmel bir şekilde uyuyor. Platformun bu noktada amacı sosyal ağın işlevlerini, haber kullanımını, ödeme sistemlerini ve hatta gelişmiş multimedya içeriklerini entegre edebilen kapsamlı bir platform yaratmak olacak.

Bu tasarımda videolar, hedefli reklamlar, kullanıcı abonelikleri ve içerik oluşturucularla stratejik ortaklıklar yoluyla etkili bir şekilde paraya dönüştürülebilen zengin ve ilgi çekici bir içerik ekosistemi oluşturmak için gerekli oldukları için önemli bir rol oynuyor.